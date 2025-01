INTERVIU Actrița Ana Ularu, protagonista primului serial românesc Netflix: „Am fost într-un pericol uriaș de a cădea, iarăși, în partea întunecată a istoriei”

Primul serial românesc original făcut de Netflix, „Subteran”, are premiera astăzi, 8 ianuarie. Ana Ularu, actrița care joacă în rolul principal, a acordat un interviu pentru cititorii HotNews în care vorbește atât despre serial, și despre cariera sa remarcabilă, mai ales în străinătate, cât și despre provocările cu care se confruntă societatea românească și responsabilitatea pe care o au marii actori față de publicul lor.

„Arta e oglinda societății. A fost spus de către domnul Shakespeare și avem și obligația asta”, spune Ana Ularu.

Deși am exprimat cât se poate de des că îmi doresc să lucrez în România, încă nu am fost bombardată cu nicio invitație”, explică artista.

„Subteran” este primul serial românesc produs de Netflix, unde Ana Ularu o joacă pe Cami, o specialistă în IT și mamă singură, care este prinsă într-o rețea întunecată de crime.

În rolul negativ este Florin Piersic Jr., care-l interpretează pe Tănase, un interlop nemilos de care nimeni nu se poate atinge și a cărui avere s-a construit pe baza unui imperiu al drogurilor.

Din distribuție mai fac parte Irina Artenii, într-un rol dublu, cel al rebelei Tili & cel al controversatei Crisi, gemene extrem de diferite și fiicele lui Tănase, Cosmin Teodor Pană, în rolul lui Dracu, un ajutor loial și viclean, mâna dreaptă a lui Tănase, dar și Cezar Grumăzescu, în rolul lui Roman, un agent sub acoperire, un lup singuratic vânat de trecutul său.

„Cami este o femeie care își folosește inteligența pentru a avea succes într-o lume a bărbaților. Când viața ei este dată peste cap de un grup interlop, ea ajunge să joace rolul de iubită și hacker pentru un agent sub acoperire care se află într-o situație fără scăpare. Însă Roman este singura șansă pe care o are Cami de a se răzbuna și de a-și salva fiul”, scrie în sinopsis-ul oficial.

Regizat de Octav Gheorghe, Daniel Sandu și Anca Miruna Lăzărescu, „Subteran” a fost filmat în octombrie 2023, până în martie 2024. Povestea nu duce lipsă de elemente românești autentice, de la coloana sonoră formată exclusiv din piese ale artiștilor autohtoni la umorul care ne definește. Deși urmează un storyline clișeic pentru genul ăsta de acțiune, „Subteran” nu face rabat de calitate în ceea ce privește producția și are potențialul să te țină captivat până la capăt.

„M-a atras foarte mult ideea de poveste de răzbunare”

– Ce v-a atras la scenariul „Subteran” și ce v-a plăcut cel mai mult la personajul Cami? Cum a fost perioada de pregătire pentru rol?

– Ana Ularu: M-a atras foarte mult povestea, ideea de a introduce un om obișnuit într-o lume absolut spectaculoasă și înfricoșătoare a interlopilor, a afacerilor ascunse și a misterelor.

Ideea de a avea un civil, o mamă normală, cu o viață liniștită, într-un astfel de tumult, mi s-a părut fascinantă. Și cred că, bineînțeles, complexitatea care vine odată cu un astfel de personaj este exact ceea ce îmi doresc în acest moment al vieții mele, în care vreau foarte mult să explorez personaje multidimensionale și care sunt failibile până la urmă, care pot greși, care nu au întotdeauna cel mai bun instinct la ele, dar care încearcă și vor să supraviețuiască.

M-a atras foarte mult ideea de poveste de răzbunare, pentru că e un gen care mie îmi place și mi-a plăcut întotdeauna, cum ar fi filmele lui Park Chan-wook, dar tratat cu limbajul unei cinematografii moderne și foarte accesibile. Îmi plac foarte mult thriller-ele. Sunt și un consumator de astfel de seriale, așa că a fost o dublă plăcere să lucrez la „Subteran.”

– Ați avut vreo scenă sau o provocare majoră de-a lungul filmărilor?

– Fiecare scenă e o provocare. Eu nu consider că o scenă dramatică e mai complicată decât una de acțiune sau una de acțiune e mai complexă decât una de umor și tot așa. Totul e provocator și, în același timp, totul e divin de făcut pentru că sunt un om care își iubește meseria.

„Sunt mamă full time și din când în când se mai întâmplă să și lucrez”

Ana Ularu împreună cu Cezar Grumăzescu în serialul Netflix „Subteran”. FOTO: V. Cioplea / Netflix

– Sunteți mamă în viața reală, iar Cami este la fel – ce ați descoperit despre dumneavoastră odată cu rolul acesta?

– Mă ajută foarte mult faptul că experimentez tipul ăsta de dragoste care e absolut uriașă și care nu te oprește de la nimic în viața reală. Pentru că îi înțeleg motivațiile și îi înțeleg puterea lui Cami de a merge mai departe și de a se ține în frâu, de a nu claca și de a fi puternică și plină de idei și de soluții în orice situație. Nu are timp să-și plângă de milă nicio secundă.

– Cum s-a schimbat viața dumneavoastră de când ați devenit mamă și cum gestionați cariera pe care o aveți și timpul dedicat copilului?

– Nu am stat niciodată să fac separarea asta pentru că aproape imediat după ce am născut am pornit într-o călătorie lungă de un an – a început în Ungaria, cu ceea ce credeam că mai sunt doar câteva zile de filmare pentru o producție, care s-a dovedit a fi un periplu de un an prin toată lumea.

Am fost în Ungaria, apoi în Canada unde a lucrat soțul meu (n.r.- actorul Marc Rissmann, cunoscut pentru rolul din „Game of Thrones”), apoi în Anglia unde am lucrat eu, apoi în Texas unde a lucrat soțul meu, apoi în Africa de Sud unde am lucrat eu.

Fetița noastră a fost cu noi prin întreaga lume în timpul unei pandemii. A crescut pe de-o parte cu nativi americani, pe de-o parte cu gheparzi. Le-a văzut pe toate. Înainte să aibă un an, cred că avea 50 de zboruri făcute.

De la cele mai mici și împuțite orășele din Texas, la hoteluri de cinci stele în Las Vegas. Eu n-am stat niciodată să separ și să zic „nu, ăsta e timpul pe care îl acord acestui lucru și ăsta e timpul pe care îl acord acestui lucru”.

Sunt mamă full time și din când în când se mai întâmplă să și lucrez. Când lucrez, mintea mea e perfect divizată. Pe de-o parte, sunt întotdeauna cu copilul meu, pe de altă parte, pot funcționa la fel de bine într-un platou. Nu cred în a face sacrificii pentru nimic. Nici eu, nici soțul meu nu am renunțat la nimic. În același timp, copilul nostru este crescut în totalitate de noi doi cu toată dragostea și cu toată dedicarea.

„Marile capete luminate aveau senzația că nu e interesant ca publicul să vadă o poveste cu femei”

– Ce mesaj credeți că transmite povestea lui Cami?

– E încă o dovadă și un omagiu adus inteligenței feminine și rezistenței feminine în fața opresorilor de orice fel. E o poveste cu personaje feminine foarte puternice de ambele părți ale baricadei. Și cred că era foarte mare nevoie de asta într-un context românesc dominat mai degrabă de povești cu băieți, ca de obicei.

Avem de-a face cu personaje feminine puternice, dar asta se va spune întotdeauna. Însă aici avem personaje feminine foarte inteligente, care au trăsături masculine, aceeași sete de putere, aceeași forță de adaptabilitate și aceeași inteligență pe care ar avea-o și un bărbat, pentru că asta înseamnă un scenariu scris bine. Nu separăm în funcție de sexe, ci în funcție de calitatea personajului.

– E un semn bun că vedem, la nivel global, tot mai multe povești centrate pe femei puternice – simțiți că industria începe să se schimbe în acest sens? Aveți exemple de roluri jucate de femei în astfel de poziții care v-au plăcut?

– Mi se pare că în sfârșit se ajunge să egalizăm balanța, pentru că era ca și cum am merge doar cu piciorul stâng în mare parte a istoriei cinematografice. Marile capete luminate aveau senzația că nu e interesant pentru cumpărătorul de rând să vadă o poveste cu femei.

Or lumea este alcătuită din aceste energii, pentru că nu vreau să vorbesc de sexe, ci de energii și de personalități, care au nevoie de ambele talere ale balanței. Sunt foarte fericită că există un serial ca „Feud” în perioada noastră.

Sunt foarte fericită de „The Substance” și de ce face „The Substance”, la fel cum filmul meu preferat anul ăsta este „Emilia Pérez”, care iarăși vorbește despre feminitate și despre o poveste până la urmă jucată de femei, dar care are legătură cu total altceva. Cred că în sfârșit ajungem la tipul ăla de inteligență în care ne dăm seama că e nevoie de absolut tot și că absolut totul este interesant.

„Tot ce simt este să le spun oamenilor măcar să se informeze”

Ana Ularu, serialul „Subteran”

– Având în vedere contextul social și politic actual, credeți că povestea serialului capătă valențe noi, poate deschide discuții importante?

– Serialul e ficțiune și a fost făcut într-o perioadă în care ceea ce se întâmplă acum nu se întâmpla. Acum un an de zile, noi nu încercam să facem niciun comentariu politic, la fel cum nici acum nu încercăm să facem niciun comentariu politic.

Încercăm să spunem o poveste. Interpretarea ei nu ne mai aparține. Noi ne-am făcut treaba artistică și acum mai departe trebuie să dăm acest prunc lumii și sperăm ca ea să se bucure de el. Dar n-aș vrea să se bucure sub egida ideii ăsteia de comentariu social. Noi spunem povestea unor oameni care nu sunt embleme pentru nimic altceva decât pentru propriile lor povești.

– Sunteți o persoană vocală în online, în momente tensionate din societatea noastră – simțiți o responsabilitate față de fani, cum vedeți lucrurile?

– Simt că nu pot să rămân în tăcere. Nu mă consider un lider de opinie dacă reușesc să ajung la cineva. Dacă reușesc nu să schimb o părere, ci să ofer o perspectivă un pic mai mare asupra a ceva, mă bucur foarte tare.

Am fost într-un pericol uriaș de a cădea, iarăși, în partea întunecată a istoriei și sper să nu ne mai apropiem la alegerile viitoare de el. Tot ce simt este să le spun oamenilor măcar să se informeze, în special oamenilor tineri care habar nu au de trecutul nostru atât de recent.

– La nivel de showbiz, nu foarte multe persoane influente aleg să-și exprime gândurile, când vine vorba de astfel de contexte dificile – de ce credeți?

– Cred că sunt foarte mulți oameni care își protejează relații comerciale, care simt că nu îi reprezintă ideea de stindard pentru ceva și le respect alegerea.

Știu că, în același timp, toate formele de artă sunt, într-un anumit fel sau altul, politice, și cred că atunci când ai capacitatea de a atinge foarte multă lume ar trebui să o folosești spre bine. Asta clar. Faptul că unii oameni aleg să nu se implice este absolut dreptul lor și nu e locul meu să comentez alegerea nimănui. Arta e oglinda societății. A fost spus de către domnul Shakespeare și avem și obligația asta.

„Mă bucură curajul și investiția în mai multe tipuri de cinema”

Ana Ularu, serialul „Subteran”, Netflix

– Cum credeți că va fi primit serialul acesta de români?

– Cred că va plăcea foarte mult și cred că va aduce câteva seri de binge pentru mulți oameni. Sau cel puțin asta sper. Pentru că e ceva absolut inedit, și vizual, și narativ, și ca dinamism, e ceva nemaiîntâlnit la noi. Dacă oamenii își vor deschide Netflix-ul, vor vedea un serial la exact același standard pe care sper să-l devoreze.

– Este primul serial românesc original Netflix. Cum vedeți evoluția filmelor și serialelor românești din ultimii ani?

– Mă bucur de numerele mai mari. Mi se pare că putem vorbi de o industrie doar atunci când avem destul de multe filme pe an, nu trei. Mi se pare că putem vorbi de televiziune și de seriale de televiziune sau de streaming doar atunci când avem foarte multe opțiuni. Mă bucură curajul și investiția în mai multe tipuri de cinema, în mai multe tipuri de seriale. Cred că e foarte bine să avem de unde alege și mă bucură creativitatea asta românească și efervescența pe care o avem dintotdeauna și care, în sfârșit, ajunge să fie dusă la capăt și să se transforme în acte artistice.

– Ați jucat atât în producții românești, cât și internaționale. Dacă ar fi să facem o scurtă comparație între cele două, ce concluzii ați trage?

– Mi-ar plăcea să fi jucat mai multă vreme în producții românești, în așa fel încât să pot face o comparație reală. Eu, deocamdată, nu pot face o comparație decât între lucrurile pe care le-am făcut în străinătate. Doar anul trecut am avut șansa să mă întorc să lucrez în țara mea, ceea ce m-a bucurat foarte tare. Deși am exprimat cât se poate de des că îmi doresc să lucrez aici, încă nu am fost bombardată cu nicio invitație, din păcate. Așa că eu știu mai degrabă să descriu industria străină și mi se pare că nu există niciun soi de diferență calitativă la niciun nivel între ceea ce am făcut noi cu „Subteran” și ceea ce am făcut eu în străinătate. Suntem exact acolo sus.

„Trebuie să continuăm în direcția asta în care naștem talente”

– Ce teme sau povești credeți că nu sunt suficient explorate în filmele și serialele românești și ar trebui aduse în prim-plan?

– Cu cât vor exista mai multe filme și mai multe seriale românești, cred că vor fi atinse mai multe teme. Cred că se va ajunge la un moment dat și la comedie romantică și la science fiction și tot așa. Trebuie doar să existe volum și finanțări pentru acest volum.

– O producție românească Netflix este un succes pentru industria de film de la noi. Credeți că acest lucru va atrage noua generație spre acest domeniu?

– Sigur că da. Cred că oricine va fi fascinat de film va merge în direcția respectivă, chiar și în perioade mai puțin propice sau mai puțin accesibile. Faptul că Netflix a lucrat aici și că cel mai nou serial Netflix este în limba română și este o poveste românească, nu poate fi decât un semn foarte bun. Așa că ar trebui să continuăm în direcția asta în care naștem talente.

– Ce i-ați spune unui tânăr talentat, despre cum ar putea să reușească în industrie?

– Să-și păstreze coloana vertebrală și să continue să muncească. Până la urmă, dacă vei avea ceva de spus, o vei spune și cred că principalul vector și principalul trăgaci și principalul motor trebuie să fie faptul că vrei să spui ceva prin arta ta. Mai departe, faima și toate lucrurile astea vin după, dacă vin. Dar dacă ai ceva de spus, trebuie să o spui.