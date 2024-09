VIDEO Uraganul Helene a provocat haos în sud-estul SUA: Cel puțin 33 de morți

Cel puțin 33 persoane au murit și milioane de americani sunt fără curent în timp ce urganul Helene a provocat inundații masive în sud-estul Statelor Unite, unde își continuă drumul ca furtună tropicală, relatează Reuters și AFP.

De la Tallahassee, Florida până la Charlotte, Carolina de Nord, vânturile puternice și ploile abundente au provocat inundații masive doborând copaci.

Helene a lovit regiunea Big Bend din Florida ca un puternic uragan de categoria 4 joi, la 23:10. ET (0310 GMT vineri) și a lăsat un peisaj haotic de bărci răsturnate în porturi, copaci sfâșiați, mașini scufundate și străzi inundate.

There is a flash flood emergency in Asheville as Helene unleashes life-threatening flooding. @FeliciaCombsTWC reports: pic.twitter.com/i8uCrLqumS