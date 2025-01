VIDEO Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu protestează la Curtea de Apel București față de anularea alegerilor. „Nu suntem nebuni, știm ce facem și ce am votat”

În jur de 100 de persoane s-au strâns joi pe treptele Curții de Apel București, în semn de protest față de anularea alegerilor prezidențiale și susținere față de fostul candidat independent Călin Georgescu.

UPDATE ora 13.55: Protestatarii au plecat spre Piața Victoriei. Sunt escortați de jandarmi și două mașini de poliție.

Oamenii au venit cu vuvuzele și steaguri și scandează lozinci împotriva actualei puteri. Unii dintre ei fredonează imnul României, potrivit reporterului HotNews, aflat la fața locului. „Hoții la închisoare, nu la guvernare” și “Ieșiți din casă dacă vă pasă”, strigă protestatarii.

„Georgescu președinte” și „Jos, CCR!”, mai strigă protestatarii.

La fața locului sunt prezenți și circa 20 de jandarmi.

„Mesajul nostru pentru toți românii: ieșiți, fraților, afară, e cald, veniți pentru a vă susține votul. Eu am venit tocmai din Craiova, am stat 6 ore aici, pe 30 Decembrie, ca să se ajungă în același punct, adică la anularea alegerilor. Nu suntem nebuni, știm ce facem și ce am votat. Nu suntem manipulați de nimeni. Vrem să ni se respecte votul, asta cerem”, a declarat unul dintre protestatari, pentru HotNews.

Protestatarii spun că vor pleca spre Piața Victoriei, la ora 14.00.

Amintim, Curtea de Apel București a respins pe 31 decembrie contestația lui Călin Georgescu și a organizației Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept față de decizia BEC de anulare a alegerilor prezidențiale, în baza deciziei Curții Constituționale. Decizia poate fi contestată la instanța supremă.

În ziua când instanța a analizat cererea acestuia, peste o mie de susținători ai lui Georgescu au protestat la Curtea de Apel.

Între timp, Călin Georgescu a atacat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale din România. Informația a fost confirmată pentru HotNews de avocata acestuia, Maria Vasii.