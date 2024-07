Popularitatea unui film de pe Netflix a crescut cu peste 1.000% după ce Trump și-a anunțat vicepreședintele

Secvență din filmul „Hillbilly Elegy” (2020), FOTO: Netflix / The Hollywood Archive / Profimedia Images

Numărul de ore de vizionare, indicatorul prin care Netflix măsoară popularitatea filmelor și serialelor sale, a crescut cu peste 1.000% pentru lungmetrajul „Hillbilly Elegy” după ce Donald Trump și-a anunțat alegerea pentru funcția de vicepreședinte al Statelor Unite, relatează revista Variety.

Situația se datorează faptului că filmul se bazează pe cartea autobiografică omonimă publicată în 2016 de James David „J.D.” Vance, scriitorul și senatorul american pe care Donald Trump l-a anunțat luni drept alegerea sa pentru a-i fi vicepreședinte dacă va câștiga alegerile prezidențiale din noiembrie.

Datele firmei de specialitate Luminate, citate de Variety, arată că după anunțul de luni numărul orelor de vizionare pe Netflix pentru filmul Hillbilly Elegy a crescut cu 1.179% comparativ cu ziua anterioară.

Deși filmul a apărut pe Netflix în noiembrie 2020, el a atras din nou atenție abonaților (cu precădere) americani ai platformei de streaming duminică, ziua în care au apărut primele informații „pe surse” că Vance va fi ales de Trump drept partenerul său în cursa pentru alegerile din noiembrie.

Filmul, tradus de Netflix pentru abonații din România drept Elegia celor bătuți de soartă, a înregistrat duminică 1,5 milioane de minute de vizionare. Luni el a ajuns la 19,2 de milioane de minute de vizionare, potrivit estimărilor publicate cu o zi în urmă de Luminate.

Datele de luni indică aproximativ de 163.836 de vizionări noi față de ziua anterioară, totalul fiind calculat prin împărțirea numărului minutelor de vizionare la cel al duratei de 117 de minute a filmului. Altfel spus, abonații Netflix care s-au plictisit de film și l-au oprit de exemplu la jumătatea sa apar în date ca „jumătate de vizionare”.

Deși creșterea e spectaculoasă în termeni procentuali, ea nu a fost suficientă pentru ca Hillbilly Elegy să prindă topul celor mai vizionate filme ale Netflix nici în SUA în condițiile în care compania americană de streaming numără săptămânal zeci de milioane de ore de vizionare pentru cele mai populare lungmetraje ale sale.

Însă situația arată din nou cum evenimente curente pot readuce în atenția opiniei publice filme și seriale lansate cu ani în urmă.

Filmul difuzat de Netflix se bazează pe o carte bestseller New York Times

J.D. Vance și-a publicat cartea autobiografică în 2016, relatând în ea copilăria sa, modul în care a provenit dintr-o familie destrămată și a fost crescut de bunici, serviciul său militar, cum a ajuns să termine cursurile Facultății de Drept ale Universității Yale și deziluzia trăită când a decis să se întoarcă în orășelul din statul Ohio în care a crescut.

Cartea lui Vance a urcat pe primul loc în celebrul clasament al bestsellerelor întocmit de New York Times atât în august 2016, cât și în ianuarie 2017. Deși criticată de unii economiști și sociologi ca fiind prea generală în explicațiile sale, cartea a fost privită pe larg în Statele Unite ca oferind justificări convingătoare pentru victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din noiembrie 2016.

Trump a câștigat președinția SUA datorită succesului său în statele din așa-zisa „Rust Belt” („Centura Ruginii”), zona în care numeroase comunități au ajuns sărace din cauza procesului de dezindustrializare. Multe din statele de aici au fost în mod tradițional fiefuri ale Partidului Democrat, considerat timp de decenii pro-sindicate și pro-muncitori.

The New York Times a numit Hillbilly Elegy „una dintre cele mai bune 6 cărți pentru a înțelege victoria lui Trump”, în timp ce The Washington Post l-a numit pe autorul ei „vocea Centurii Ruginii”. La momentul respectiv Vance era un critic acerb a lui Trump, pe care l-a numit în mod faimos „Hitlerul Americii”. El spune că și-a schimbat opiniile despre fostul președinte republican mai ales în timpul campaniei electorale din 2022, când a devenit senator din partea statului Ohio.

Imagine Entertainment, o companie de producție fondată de cineaștii americani Brian Gazer și Ron Howard, a câștigat la o licitație organizată în aprilie 2017 drepturile de adaptare a cărții lui Vance într-un film. Netflix a cumpărat drepturile de difuzare a filmului în ianuarie 2019, după ce a plătit 45 de milioane de dolari pentru ele.

J.D. Vance cu o copie a cărții sale în timpul alegerilor pentru Congres din noiembrie 2022, FOTO: Jeff Dean / AP / Profimedia Images

Cartea lui J.D. Vance a fost mai bine primită de critici decât filmul „Hillbilly Elegy”

Deși autobiografia lui Vance a fost foarte apreciată după apariția sa în librării în 2016, nu același lucru se poate spune despre filmul produs de Imagine Entertainment și regizat de Ron Howard. Situația a fost surprinzătoare dat fiind faptul că Howard a fost regizorul sau producătorul unor filme apreciate ca Apollo 13, A Beautiful Mind, Cinderella Man sau Frost/Nixon.

Deși adaptarea cinematografică urmează în general cartea lui Vance, filmul deviază în unele puncte cheie față de ea. De exemplu, în carte Vance își exprimă aprecierea pentru timpul petrecut la Universitatea Yale, afirmând că profesorii și colegii săi au fost „cu adevărat interesați” de el. „Yale m-a făcut să mă simt pentru prima oară în viața mea că alții îmi privesc viața cu curiozitate”, a scris el, potrivit The New York Times.

Însă în film el este arătat participând la un dineu elegant la care studenții de la drept și avocații prezenți îl tratează mai degrabă cu dispreț datorită trecutului său umil. Filmul evită de asemenea unele din ideile avansate de Vance în carte, ca de exemplu faptul că unele din rudele sale nu se pot învinui decât pe ele pentru lipsa lor de succes în viață.

În schimb, lungmetrajul se concentrează mai mult în jurul poveștii de viață a lui Vance de la sărăcie la succes. Unii critici au considerat că tocmai aceste modificări față de carte au golit filmul de substanță. Elegia celor bătuți de soartă are în prezent o rată a aprobării de doar 25% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Pe IMDb, unde poate vota toată lumea, el are o notă medie de 6,7 / 10 din peste 48.000 de recenzii.

