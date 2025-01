Washington Post, deținut de Jeff Bezos, concediază circa 100 de angajați

Washington Post a anunțat că va concedia aproape 100 de lucrători, sau 4% din personalul său, în încercarea de a stopa pierderile tot mai mari, scrie BBC.

Publicația se numără printre multe instituții media care se luptă în era digitală pentru a supraviețui, deoarece un număr tot mai mare de platforme online concurează pentru veniturile din publicitate.

Concedierile, anunțate marți, vin într-un moment dificil pentru companie, după ce Bezos a rupt tradiția și a decis să n-o mai sprijine pe Kamala Harris în alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie. Decizia a provocat critici imediate, chiar din interiorul ziarului, unde mai multe voci au acuzat că, deși a fost redactat un articol de susținere a candidatului democrat Kamala Harris, miliardarul Jeff Bezos, cel care deține The Post din 2013, a decis să nu-l publice.

„Ne întoarcem la rădăcinile noastre de a nu susține candidații la președinție”, a anunțat vineri, 25 octombrie, într-un articol de opinie, William Lewis, editorul și directorul executiv al ziarului. Persoane apropiate lui Lewis au declarat în trecut că acesta este în contact regulat cu Bezos și că nu ar lua decizii importante fără contribuția sa.

„Recunoaștem că acest lucru va fi citit într-o serie de moduri, inclusiv ca o susținere tacită a unui candidat, sau ca o condamnare a altuia, sau ca o abdicare de responsabilitate. Acest lucru este inevitabil”, a scris Lewis. „Noi nu o vedem așa. O vedem ca fiind în concordanță cu valorile pe care The Post le-a susținut întotdeauna și cu ceea ce sperăm de la un lider”. El a adăugat că a fost, de asemenea, „o declarație în sprijinul capacității cititorilor noștri de a se hotărî singuri” pe cine să voteze.

În 2023, Washington Post a raportat pierderi de 77 de milioane de dolari (45 de milioane de lire sterline) și o scădere a cititorilor pe site-ul său.

Domnul Bezos a scris un articol de opinie explicând că decizia de a nu sprijini niciun candidat a fost necesară din cauza percepției publice tot mai mari că „mass-media este părtinitoare”.

Cu toate acestea, 250.000 dintre cititorii săi și-au anulat abonamentele în semn de protest.

De atunci, mai mulți jurnaliști seniori, printre care reporterul de investigație Josh Dawsey, care a confirmat pe X că se va muta la The Wall Street Journal, au părăsit și ziarul. Directorul general Matea Gold se alătură concurentului The New York Times, a confirmat The Times.

Aparentul conflict dintre Bezos și ziariștii de top de la WP s-a înrăutățit sâmbătă, când câștigătorul Premiului Pulitzer caricaturista, Ann Telnaes, a spus că își dă demisia de la Washington Post.

Acest lucru a venit după ce ziarul a refuzat să publice o caricatură care îl prezenta pe Bezos și pe alți magnați îngenunchind în fața unei statui a președintelui ales Donald Trump.

Luna trecută, domnul Bezos a anunțat că Amazon va dona 1 milion de dolari fondului de inaugurare al lui Trump și va aduce o altă contribuție în natură de 1 milion de dolari. Bezos a descris, de asemenea, victoria lui Trump drept „o revenire politică extraordinară” și a luat masa cu el la reședința președintelui ales, Mar-a-Lago, din Florida.