„We care more” – Despre grijă ca filosofie de business | Interviu cu Bogdan Ciucu, cofondator Dental Elite

Într-o piață medicală tot mai competitivă, unde performanța este adesea măsurată exclusiv în cifre, Dental Elite propune o altă miză: grija. Pornit ca afacere de familie în Brașov, lanțul de clinici dentare Dental Elite a crescut mizând pe ideea că atunci când organizația are grijă de medici, aceștia pot avea, la rândul lor, grijă reală de pacienți. Tehnologia de ultimă oră este esențială în acest model, dar nu suficientă, fără medici stomatologi pasionați și implicați. În acest interviu, Bogdan Ciucu, co-fondator, vorbește despre cum grija devine cultură organizațională și motor de performanță într-un business medical modern.

Ce înseamnă, concret, grija pentru pacient într-o clinică stomatologică modernă, din perspectiva voastră?

Pentru noi grija începe din momentul în care pacientul intră în clinică și simte că cineva îi acordă o atenție reală. Nu vorbim doar despre actul medical, ci despre întregul parcurs: cum comunicăm înainte de prima vizită, cum se simte pacientul în cabinet, cât de clar și transparent îi explicăm planul de tratament, care sunt opțiunile medicale și financiare, dar și ce se întâmplă după ce pleacă din clinică.

Ne interesează să știm dacă pacientului îi este bine și după tratament, nu doar în timpul lui. Ne dorim pacienți „pe viață”. Sigur, cel mai des rezolvi o problemă punctuală, dar responsabilitatea noastră este să avem grijă de omul respectiv ani la rând – adică el să aibă încrederea să revină oricând în clinică. Atunci când faci lucrurile corect înainte, în timpul și după tratament, nu mai simți nevoia să te uiți la competiție. Ne uităm doar la noi și ne întrebăm dacă azi suntem mai buni decât ieri.

Tehnologia crește predictibilitatea tratamentelor dentare, dar nu înlocuiește empatia

Cum se traduce această grijă în investiții în tehnologie – și de ce nu e tehnologia suficientă, dacă nu e dublată de empatie?

Tehnologia este extrem de importantă. În ultimii ani a ridicat foarte mult nivelul în medicină și a redus semnificativ eroarea umană firească. Ne ajută să oferim tratamente mai predictibile, mai puțin invazive și mai confortabile pentru pacient.

Dar tehnologia, singură, nu este suficientă. Dacă nu ai oameni care știu să o folosească și care sunt permanent instruiți, rămâne doar un echipament performant, dar subutilizat. De aceea, pentru noi, tehnologia merge întotdeauna mână în mână cu empatia și cu investiția constantă în educația medicală a echipei noastre. Avem parteneriate cu lideri internaționali și punem mult accent pe cursuri și training-uri continue. Tehnologia fără oameni bine pregătiți și fără grijă reală pentru pacient nu își atinge scopul.

Vorbiți des despre echipa de patient care. Ce rol are ea și ce schimbă în experiența pacientului?

Echipa de patient care este un liant esențial între medic și pacient. Foarte multe întrebări ale pacienților nu sunt strict medicale: cât durează tratamentul, care sunt costurile, ce opțiuni de plată există, cum se pot ajusta programările. Aici intervin colegii din echipa non-medicală, cu sprijin, informații clare și transparente – dar mai ales cu înțelegere.

Medicii sunt concentrați pe actul medical, iar echipa de patient care preia aceste nevoi și le gestionează rapid și eficient. Practic, pacientul are un consilier dedicat, care îl ajută să navigheze mai ușor prin întreaga experiență din clinică. Iar atunci când apar întrebări medicale, colegii noștri discută direct cu medicii și revin cu răspunsuri clare. Astfel, pacientul nu rămâne niciodată fără suport sau informații.

Cum selectați și formați medicii astfel încât competența profesională și empatia să meargă mână în mână?

Medicii vin cu o bază formată în facultate, dar știm cu toții că aceasta nu este suficientă în practica reală. Stomatologia este o meserie care se „fură” – se învață mult din practică și din lucrul alături de alți medici foarte buni. De aceea, căutăm medici care au experiență în echipe multidisciplinare și care își doresc să învețe constant.

La interviuri se simte imediat dacă un medic este curios, dacă merge la cursuri, dacă urmărește lideri medicali și dacă are dorința reală de a evolua. Tehnologia de ultimă generație și training-urile serioase dau rezultate doar atunci când sunt puse în mâinile unor oameni care vor să devină mai buni de la un an la altul.

Modelul interdisciplinar în medicina dentară modernă

Cum a apărut ideea de a avea toate specializările sub un singur acoperiș și ce probleme reale ale pacientului rezolvă acest model? Ce compromisuri ați refuzat tocmai pentru a proteja această formă de grijă?

Medicina dentară s-a specializat foarte mult în ultimii ani. Este aproape imposibil ca un singur medic să țină pasul cu toate specializările, tehnologiile și inovațiile. Modelul interdisciplinar rezolvă exact această problemă și asigură pacientului cele mai potrivite tratamente cu putință. Uneori chiar poate ajuta la identificarea unor probleme care altfel ar fi fost omise.

În cazurile complexe, planul de tratament este discutat de mai mulți specialiști, ceea ce crește semnificativ șansele de succes. Sigur, acest model presupune uneori mai mult timp și mai multe vizite din partea pacientului, dar am refuzat să facem compromisuri în ceea ce privește calitatea umană a medicilor, nivelul profesional și deschiderea către tehnologie. Acesta este standardul nostru și nu facem rabat de la el.

De ce e important ca grija să înceapă cu colegii, nu doar cu pacientul?

Pentru că, dacă ai grijă de oameni, oamenii vor avea grijă de pacienți. O echipă care se simte respectată, susținută și ascultată va transmite acest lucru mai departe, în relația cu pacienții.

Grija este contagioasă. Se vede în felul în care se comunică, în atenția la detalii și în implicare. Nu suntem perfecți, dar acolo unde vedem că putem face lucrurile mai bine, le schimbăm.

Bogdan Ciucu: ”Ne încurajăm mereu colegii să participe la cursuri, seminarii sau conferințe”

Cum investiți în formarea și perfecționarea continuă a echipei medicale?

Învățarea nu este un eveniment punctual, ci un proces continuu. Cei care participă la cursuri externe vin înapoi și împărtășesc informațiile cu restul echipei, astfel încât know-how-ul să se multiplice. În plus, organizăm regulat ședințe medicale interdisciplinare, unde discutăm cazuri reale și schimbăm experiență. Ne încurajăm mereu colegii să participe la cursuri, seminarii sau conferințe.

Ce rol joacă knowledge sharing-ul într-o organizație medicală și cum îl încurajați concret?

Knowledge sharing-ul este esențial pentru calitatea actului medical. Îl încurajăm prin ședințe medicale constante, prin discuții interdisciplinare și printr-un cadru în care medicii sunt încurajați să ceară și să ofere opinii.

Când mai mulți specialiști analizează același caz, planul de tratament este mai solid și mai sigur pentru pacient. Practic, lucrăm în echipă, nu individual, iar asta se reflectă direct în rezultatele medicale și în experiența pacientului.

Despre Clinicile stomatologice Dental Elite

Dental Elite este o rețea de clinici stomatologice cu prezență în București și Brașov, fondată în 2018, care oferă servicii complete de medicină dentară, de la stomatologie generală și estetică dentară până la implantologie, chirurgie orală și ortodonție. Rețeaua funcționează pe un model multidisciplinar, în care cazurile complexe sunt analizate și tratate de echipe formate din medici cu specializări diferite.

Clinicile stomatologice Dental Elite utilizează tehnologii digitale moderne pentru diagnostic și tratament, cu accent pe predictibilitate medicală și confortul pacientului. În prezent, rețeaua numără 4 clinici și 28 de unituri dentare, după ce a pornit de la o singură clinică cu 4 unituri, deschisă la Brașov. În următorii 5 ani, Dental Elite își propune extinderea la peste 20 de clinici la nivel național.

În activitatea medicală curentă, Dental Elite folosește sisteme de implanturi dentare recunoscute internațional și tehnologii pentru care deține certificări, inclusiv: utilizarea sistemului de implanturi Sky fast&fixed (Bredent), clinici certificate pentru sisteme de implanturi precum Zimmer Biomet și MegaGen, certificare pentru proceduri de albire dentară cu lampa Zoom.

Modelul operațional al rețelei Dental Elite pune accent pe colaborarea între specializări, formarea continuă a echipei medicale și pe un parcurs al pacientului care integrează atât actul medical, cât și suportul non-medical, prin echipe dedicate de patient care.

Articol susținut de Dental Elite

