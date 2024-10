Weekend trending în București, 19-20 octombrie: lanț uman pentru salvarea unui parc, cea mai mare expoziție de mașini istorice sau concertul unui islandez care e fan Hagi

Cel mai friguros weekend din ultima jumătate de an este aici, cu temperaturi ce nu vor depăși 15 grade. Așadar, pentru plimbările prin oraș va trebui să scoți din dulap hainele mai groase. Din fericire, Capitala are și în aceste zile evenimente diverse la care poți merge, dar și locuri nou deschise cu tot felul de oferte speciale.

Cafeaua de specialitate o poți bea în Cotroceni, la o cafenea care are soft opening chiar sâmbătă, de la ora 13:00. Este vorba despre Sahar Coffee & Social Space (Lister 19), care și-a deschis porțile episodic și la Bazar de Cotroceni. Pe lângă cafeaua de specialitate, ești așteptat și cu cocktails, prosecco și alte bunătăți. Există și o terasă cu o atmosferă intimă.

Chiar dacă e frig afară, poți să mai mergi la un gelato dacă ți se face poftă, mai ales că cei de la Friddi (Alecsandri 4) au în acest weekend o nouă aromă în ediție limitată: ricotta cu smochine și nuci pecan. „Visul de toamnă perfect care împletește notele de nuci caramelizate cu smochinele dulci și aromate”, scriu cei de la Friddi, care fac unul dintre cele mai bune și curate (cu ingrediente bio și DOP) gelato din oraș.

La UVA Wine & Gastrobar (Calea Floreasca 159-165), sâmbătă, 19 octombrie, începând cu ora 12:00, ești așteptat la un nou „Bottomless Brunch”. Asta înseamnă 4 ore de muzica lui DJ Cristian, un meniu à la carte variat și delicios (cu panini-uri, omlete, salate și multe altele), iar pentru 99 lei extra, ai parte de spumant nelimitat pe durata celor 4 ore.

O altă ofertă greu de refuzat vine pentru această duminică și de la Burgerisibere (Matei Voievod 90). Aici poți merge cu 100 de lei în buzunar și să mănânci și să bei cât vrei, în mod evident – burgeri și bere. Deci, dacă e o duminică în care vrei să faci pagubă, dar ai și aceste pofte, aici trebuie să te îndrepți.

Evenimente

Sâmbătă, pe 19 octombrie, se face lanț uman în jurul zonei retrocedate din Parcul IOR. Aici, 12 hectare (o suprafață cât 12 terenuri de fotbal) au fost retrocedate în mod dubios (lucru recunoscut de prefect, primarul Capitalei și primarul de Sector), iar în ultimii 2 ani au fost otrăviți sute de copaci, au fost tăiați cu drujba, scoși din pământ cu buldozerul și au avut loc 30 de incendii.

„Dorim să transmitem un semnal către consilierii şi primarii care preiau în octombrie noul mandat: solicităm măsuri concrete de apărare și întregire a parcului și o reală conlucrare în interesul parcului și al spațiilor verzi. Au ars cumulativ aproape 50.000 m2. Ultimul focar s-a aprins la 100 de metri distanță de polițiștii și pompierii veniți la fața locului să stingă incendiul și să constate fapta”, scriu organizatorii, cetățeni care locuiesc în jurul parcului.

Așadar, dacă și ție îți pasă de sănătatea orașului, poți fii unul din cei 1000 de oameni necesari pentru a putea înconjura întreaga zonă.

Dacă tot am început cu implicare socială, duminică poți merge și la cea de-a zecea ediție a marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, pentru că fiecare dintre noi are o mamă, o fiică, o soră, o soție. Anul acesta se va desfășura pe 20 octombrie, ora 15:00, în București, în fața TNB.

„Ne dorim o lume în care fetele și femeile să trăiască în siguranță, o lume în care violența de gen să fie descurajată și sancționată. Anul acesta, aducem în prim-plan violența sexuală, un subiect delicat și adesea tabu, care afectează în principal fetele și femeile și pentru care politicile publice actuale din România sunt aproape inexistente”, scriu organizatorii.

Altfel, în Parcul Izvor avem „Picnic în familie – ediția de Halloween”, sâmbătă între 10:00 – 19:00. În acest interval vor avea loc multe ateliere și activități pentru copii și întreaga familie, iar participarea nu este condiționată de achiziționarea unui bilet. Mai multe detalii aici.

Tot gratuit este și accesul la cea mai mare expoziție de mașini istorice, care are loc în weekend în Parcul Lumea Copiilor din București.

„În data de 20 octombrie, între orele 10.00 și 13.30, la rotonda din Parcul Lumea Copiilor sunt așteptate să participe peste 200 de autovehicule istorice ale membrilor filialei București a Retromobil Club România, continuând formatul tradițional de expoziție statică de autovehicule. La această expoziție – cea mai mare reuniune de autovehicule istorice din țară – vor fi prezentate autoturisme atestate istoric după standardele FIVA fabricate între anii ‘20 și ‘90 aflate în colecția membrilor Retromobil Club România filiala București”, scriu organizatorii.

În weekend continuă și a patra ediție a Bucharest Feminist Film Festival. „În această nouă ediție ești invitat într-o nouă locație (Cinema Muzeul Țăranului), pentru a explora relațiile complicate pe care le avem cu corpurile noastre – de la rușinea cu care creștem, construită în jurul sexualității, menstruației, violenței sexuale sau nudității, până la diversitatea corpurilor, ne propunem să demitizăm frumusețea universală, standardizată, și să dărâmăm barierele dintre spațiile privat și public.

La finalul proiecțiilor, vor exista sesiuni de Q&A și dezbateri pe temele abordate, la care vor participa echipele de film și experți/experte în domeniu. Pe perioada festivalului, vor exista și evenimente conexe care ne vor aduce mai aproape de înțelegerea feminismului și a problemelor cu care ne confruntăm în societate, legate de corp – teatru sonor, performance-uri artistice, dezbateri, expoziții și altele”, scriu organizatorii. Programul complet îl poți găsi aici.

La Sala Polivalentă avem și meci de handbal. Campioana României primește vizita celor de la Metz Handball, duminică, 20 octombrie, de la ora 17:00. Se anunță un meci incendiar, așa că, dacă te pasionează acest sport, nu rata partida alături de tigroaicele de la CSM București! Prețul unui bilet este de 50-170 lei.

În ceea ce privește concertele, trupa Sur Austru este încântată să prezinte sâmbătă noul album „Datura Străhiarelor”, cel mai complex și ambițios proiect al lor de până acum.

„După trei ani de la cel de-al doilea ritual „Obârșie”, suntem din nou pregătiți să vă purtăm adânc într-o inițiere magică a tradiției românești. „Datura Străhiarelor” prezintă apocalipsa declanșată de ființe magice din mitologia românească, vrăjile lor dărâmând porțile dintre lumea fantastică și cea reală.

Incantații și invocații bântuitoare, instrumente traditionale, percuții, chitare organice și puternice, toate se îmbină pentru a vă aduce atmosferă și agresivitate sonoră”, scriu cei din trupă. Concertul are loc în club Quantic, iar prețul unui bilet este de 60-80 lei.

Tot sâmbătă are loc în Control concertul trupei turcești Jakuzi. Trupa a întors capetele în 2017 cu lansarea albumului lor de debut „Fantezi Müzik”, care a prezentat lumii muzica lor turcă underground modernă.

Acest album a prezentat duo-ul mergând împotriva a ceea ce te-ai aștepta în mod stereotip de la o trupă cu bărbați din Istanbul – muzica turcă nu este neapărat cunoscută pentru a fi un gen în care bărbații sunt introspectivi – dar sensibilitatea gotică a Jakuzi a abordat problemele psihologice personale cu care se confruntau. Prețul unui bilet este de 70 de lei.

Tot în Control, dar duminică, are loc concertul lui Daníel Hjálmtýsson, un muzician islandez cunoscut pentru stilul său neo-goth rock. El a câștigat atenția cu single-ul său de debut „Birds” la începutul anului 2020. Muzica sa este caracterizată de tonuri întunecate, atmosferice și versuri introspective.

Artistul islandez Daníel Hjálmtýsson și-a început relația cu România pe un teren de joacă în urmă cu aproximativ trei decenii, când a dat peste tricoul naționalei de fotbal a României.

Ca fan al lui Hagi și al peisajelor misterioase și al folclorului din regiune, Daníel a simțit că există o legătură și că istoria își va croi un destin. Vizitând țara împreună cu trupa sa în vara anului 2023, Daníel a zguduit localnicii din București, Brașov și Cluj Napoca cu spectacole în Control Club și la TIFF, prezentându-și LP-ul de debut, Labyrinthia.

După turneu, Daníel și trupa sa au vizitat legendarul post de radio KEXP pentru a interpreta o serie de melodii în direct și în casă, ca o prezentare a muzicii islandeze. Un adevărat pelerinaj al rock n roll-ului. Un bilet costă 50 de lei.

Teatru & film

O piesă de teatru recomandată, ce se joacă în acest weekend, duminică, la Centrul Cultural Lumina, este „Prima Facie”, un one-woman show cu Corina Moise. Ce se întâmplă atunci când viața adevărată se așează față în față cu rigorile tribunalului? Cine iese învingător?

Tessa e o avocată de succes care a plecat de jos și a ajuns la vârful domeniului ei prin muncă, dedicare și pasiune. Însă un eveniment neașteptat o forțează să-și reformuleze credințele în puterea absolută a legii. O poveste despre abuz într-o lume care nu mai are timp de nuanțe. Un meci între lege și viața reală al cărui învingător îl vei descoperi în sala de teatru. Prețul unui bilet este de 30 de lei.

În ceea ce privește filmele, un must see în această perioadă și care are premiera în weekend, este „The Apprentice”. Filmul urmărește „pactul faustic” al fostului președinte american, Donald Trump, cu influentul avocat de dreapta Roy Cohn (Jeremy Strong).

În anii ’70 – ’80, Trump încearcă să își creeze un imperiu imobiliar pe baza proprietăților tatălui său, Fred Trump, înainte de intrarea sa în scena politică. Avocatul vede în Trump protejatul perfect: cineva cu ambiție brută, foame de succes și dorința de a face orice pentru a câștiga. Rolul lui Trump este jucat de românul Sebastian Stan.

„We Live in Time” este o comedie romantică în care, atunci când Almut (Florence Pugh) și Tobias (Andrew Garfield) se întâlnesc pentru prima oară, viețile le sunt schimbate pentru totdeauna.

Se îndrăgostesc, își crează un cămin și își întemeiază o familie, dar un adevăr crunt iese la iveală, tulburându-le realitatea. Pornesc într-o călătorie în care, luptându-se cu timpul rămas, învață să prețuiască fiecare moment din drumul neconvențional pe care povestea lor de dragoste îl scrie.

Avem și un film românesc numit „Retreat Vama Veche”. Aici Eva (Ada Condeescu), o psiholoagă specializată în terapia de cuplu, urmează să se mărite și cele mai bune prietene (Adela Popescu și Laura Cosoi) îi organizează petrecerea burlăcițelor la un retreat discret de tantra-yoga din Vama Veche.

Ceea ce ele nu știu este că patronii acestui local sunt fostul iubit al Evei și soția lui însărcinată. Iar asta nu e tot: în urma unui accident, adevărații instructori de yoga vor fi înlocuiți cu un pescar, un bucătar și cu un dascăl din localitate. De aici, este clar că nimic nu va mai merge conform planului!

Neapărat de văzut este „The Wild Robot”, ecranizarea unei cărți de succes pentru copii și care abordează teme actuale, dar împachetate sub forma unei metafore și povești de acțiune. După un naufragiu, un robot inteligent pe nume Roz rămâne blocat pe o insulă nelocuită. Pentru a supraviețui mediului dur, Roz se atașează de animalele de pe insulă și are grijă de un pui de gâscă orfan.