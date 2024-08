Weekend trending în București, 24-25 august: Calea Victoriei devine ring de dans, Ed Sheeran cântă pe Arena Națională și au loc întâmplări stranii în Pipera

Anul acesta am avut parte de cea mai călduroasă vară din istoria României și vom simți asta și în penultimul weekend din august. Vor fi 35 de grade, iar la soare nu va fi deloc plăcut. Partea bună e că pe acest final de vară revin și evenimentele de amploare în București, dar și cele mai mici, dar foarte interesante. Așa că sunt suficiente motive să ieși de sub aerul condiționat și să te aventurezi prin oraș.

Pentru cafeaua de specialitate din acest weekend îți recomandăm să dai o fugă până la AM PM coffee & more (Paris 7A), asta pentru că duminică, începând cu ora 10:00 aici are loc o altfel de degustare de înghețată, în tot felul de combinații cu cafeaua.

„E căldură mare și se cere o răcorire ca la carte cu cea mai bună înghețată de la prietenii noștri – FRIDDI. Ți-am pregătit un meniu de băuturi inedite pe care te invităm să le încerci: Espresso Frappe cu Caramel Sărat, Affogato cu Vanilie, Matcha Affogato. Cocktail cu prosecco și sorbet de Mango”, scriu organizatorii.

O altă cafenea foarte interesantă și deschisă recent este ART-AN-TE (Câmpineanu 3A). Vei descoperi aici un un concept unic: galerie de artă contemporană cu cafenea, sau cafenea cu galerie de artă. Ambele sunt corecte.

„Cu focus pe scena de artă contemporană, ART-AN-TE este locul în care poți să cunoști și să saluți comunitatea și artiștii tăi preferați, să vorbești, să înveți, să sprijini, să-ți faci noi cunoștințe și să cumperi artă”, scriu fondatorii.

În plus, au și o terasă în curtea din spatele clădirii, înconjurată de verdeață și pe care au denumit-o „Oaza de liniște”. De ținut minte și că aici au loc tot felul de evenimente culturale, de la concerte, la expoziții, dar și workshopuri susținute de artiști.

Săptămâna trecută, pe 21 august, Zăganu – Romanian Craft Beer Bar&Bistro (Calea Victoriei 91-93) a împlinit 7 ani de existență. Dacă n-ai apucat să treci atunci pe la ei, o poți face în weekend, pentru că sigur va fi atmosferă festivă.

De altfel, e și o ocazie bună pentru a încerca ce beri au mai făcut băieții între timp, ei fiind pionerii berii craft în România.

Dacă ai chef să încerci ceva mai deosebit în acest weekend, o poți face la Mexikanos (Gabroveni 61), un local cu specific mexican, care s-a deschis de o lună.

Cei care le-au trecut pragul au decretat deja că aici ar fi unii dintre cei mai buni tacos din oraș, dar mai au și alte specialități din America de Sud prin meniu. În plus, au și o colaborare mișto cu berea craft românească Anagram.

Evenimente în weekendul 24-25 august

Un eveniment de care nu a auzit multă lume, dar care merită toată atenția este Festivalul Internațional de Arte Performative Ecosistem. Acesta continuă în 2024 cu a III-a ediție, care se desfășoară între 24 august și 1 septembrie la București, în peste 20 de locații.

Tema de anul acesta, „Public Skin” sugerează o investigare a modului în care pielea se transformă într-un teren de interacțiune în spațiul public, dar și un simbol al identității, vulnerabilității și protecției.

Este o invitație la discuție despre intimitate, expunere, și cum aceste elemente se manifestă în societate, mai ales într-o lume tot mai digitalizată și globalizată.

În cadrul acestui festival trupe și artiști din Franța, Germania, Belgia, Italia, România vor susține spectacole, instalații, ateliere pentru amatori și profesioniști, recitaluri de poezie, stand-up comedy, storytelling, dezbateri, conferințe, concerte și petreceri.

Sâmbătă și duminică au loc următoarele evenimente:

Sâmbătă 24 August

19:00 – Deschidere Ecosistem @ Apollo111

20:00 – The Sultry Bitch Theory, de Queerdos Kollektiv, spectacol invitat din Germania @ Apollo111

Duminică 25 August

11:00 – Ecosistem junior: atelier de artă urbană organizat de LOST.OPTICS x UNICAT @ Urban Collectors

11:00 – Artist Talk cu Queerdos Kollektiv (Germania) @ Insula42

15:00 – In search of the lost body – deschidere instalație imersivă VR din cadrul proiectului You Are Another Me – A Cathedral of the Body de Adina Pintilie și Augmented Space Agency @ CINETic UNATC

17:00 – Corpul performativ. Corpul politic – conferință. Speakeri: Ciprian Făcăeru, Alice Monice Marinescu, Maria Mora, Anca Niță, Octavian Szalad + Q&A @ CINETic UNATC

19:00-22:00 – Covor Deschis de Ana Maria Pop, instalație outdoor @ Parcul Cișmigiu

19:00 – Open Mic de poezie, cu Ăia cu Poezia @ Manasia Hub

20:00 – Crocodil, de Alaska (Irina Caraulă) spectacol ales prin Open Call @ Teatrul Masca

Se întâmplă lucruri și pe Calea Victoriei. „Cea mai nouă specie pe cale de dispariție, cititorul” vine la Străzi Deschise. Sâmbătă, între orele 17:00 – 21:00, pe Calea Victoriei 83 vei putea admira o expoziție inedită de statui vii. Vei asista la a doua ediție a expoziției temporare, după premiera de la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, care a avut loc în weekendul 27-28 iulie.

Tot în acest weekend Calea Victoriei se va transforma în cel mai mare ring de dans din România, în cadrul evenimentului „Noaptea Dansului”, la care vor fi prezente peste 50 de școli de dans, de la care bucureștenii vor putea învăța peste 20 de stiluri de dans.

Evenimentul va fi împărțit în cinci zone. Ringurile de dans vor fi amenajate la Muzeul Național de Istorie a României, Cercul Militar Național, Monumentul Renașterii, Hotel Radisson Blu, zona Monteoru. Organizatorii au anunțat că au pregătit și o surpriză pentru cei care vor fi prezenți la evenimentul din centrul orașului.

Mai precis, în fiecare dintre cele 2 zile ale evenimentului, de la ora 20:15, bucureștenii sunt invitați să ia parte la un moment de dans colectiv. Acesta va avea loc simultan în toate cele 5 zone ale evenimentului. Programul complet al evenimentului poate fi găsit pe canalele de social media ale evenimentului (Facebook, Instagram).

Duminică, la Quantic are loc un concert al Karolinei Rose a.k.a. SUN, o artistă franco-germană care a creat genul Brutal Pop. Nu e niciodată prea târziu să învățăm muzică modernă, în special dacă sună ca și cum Pink și Gojira ar fi avut un copil în secret.

SUN se afișează pe scenă cu meniul complet pentru un concert Brutal Pop: versuri catchy, imagini colorate, țipete sălbatice, pedala dublă, un contrast izbitor între înșățisarea aproape angelica si țipetele puternice.

Deși a debutat recent, în 2022, SUN a primit Premiul FAIR, cel mai important premiu francez pentru muzica modernă și a reușit câteva performanțe demne de menționat: a susținut 120 de showuri în peste 18 țări, de pe 4 continente, a cântat în pre-show-ul Metallica pe Stade de France și a deschis turneul European Arena Tour 2024 al lui Shaka Ponk.

Un bilet costa 50 lei.

Prima Dragoste, artista pe care v-am prezentat-o într-un interviu recent, va avea concert duminică în clubul Echoes. Artista moldoveană te invită într-o lume a libertății în care emoțiile dansează pe ritmul captivant al versurilor pieselor sale. Un bilet costă 50 lei.

Bineînțeles, nu în ultimul rând, Ed Sheeran aduce în București turneul său „+ – = ÷ x”, care a bătut aproape toate recordurile, în Asia și Europa în 2024. Ed Sheeran va concerta pe Arena Națională din București pe 24 august.

Megastarul britanic vine, așadar, pentru a doua oară în București, după ce în iulie 2019 acesta a concertat tot pe Arena Națională, în fața a peste 50.000 de oameni, făcându-și apariția îmbrăcat în tricoul Echipei Naționale de fotbal a României.

Artistul a interpretat atunci cele mai cunoscute piese ale sale în fața unui stadion arhiplin și a fost impresionat de faptul că românii îi știu versurile pe de rost. Prețul unui bilet începe de la 300 de lei.

Teatru & Film

Sâmbătă ai ocazia să iei parte la o piesă de teatru imersiv. Adică la un spectacol în care, timp de o oră sau poate ceva mai mult, să fii erou în propria poveste pe care o vor construi prin oraș simțurile tale și o vei descoperi alături de câțiva actori care te vor ghida pe parcursul câtorva „întâmplări stranii”.

Așa se și numește piesa: „ÎNTÂMPLĂRI STRANII ÎN PIPERA”, un un performance imersiv, în care limita dintre realitatea întâmplătoare și actul artistic regizat se șterge pe neașteptate. Scenariul construiește un traseu inițiatic care pornește din zona Universitate – Ceainăria 5 O’Clock Tea din Pasajul Universității și de-a lungul căruia concretețea parcursului prin oraș se îmbină cu momente încărcate de semnificații.

Nu va fi un spectacol obișnuit. Ai grijă să te îmbraci cu haine comode, să ai la tine telefonul mobil încărcat și o pereche de căști audio. Mai trebuie să știi că reprezentațiile sunt individuale (1 la 1) și au loc pe 24 august în intervalul orar 18.00 – 20.00.

Participanții intră pe traseu INDIVIDUAL, la distanță de câte 6 minute unul de celălalt, la ora aleasă. Așadar, ora pentru care îți vei cumpăra biletul va fi ora la care ești rugat să ajungi la Ceainăria 5 O’Clock Tea din Pasajul Universității. Un bilet costă 95 de lei.

În ceea ce privește filmele, pe marile ecrane poți vedea un thriller polițist regizat de Zoe Kravitz. „Blink Twice” prezintă povestea Fridei, o tânără chelneriță din Los Angeles, care a pus ochii pe Slater King, antreprenor în domeniul tehnologiei. În timpul unei vacanțe de vis pe insula privată a acestuia, încep să se întâmple lucruri ciudate. Frida va trebui să descopere adevărul dacă vrea să scape cu viață.

Cei mici sau cei cărora le plac animațiile, ar face bine să meargă în acest weekend la cinema la „Sirocco și Regatul Vânturilor”, un fel de Alice în Țara Minunilor.

De ziua ei, Juliette poate cere cadou orice dorește. Prima pe lista de dorințe este să pornească într-o aventură, ca eroinele despre care a aflat din cărți. Împreună cu sora ei, descoperă trecerea spre o lume extraordinară, unde fetele iau înfățișarea unor pisici și află despre existența lui Sirocco, vrăjitorul care controlează vânturile.