Wimbledon 2024: Campionul en-titre și principalul favorit, pe aceeași parte de tablou – Novak Djokovic, prezent la All England Club

Carlos Alcaraz (campionul en-titre) și Jannik Sinner (principalul favorit) sunt pe aceeași parte de tablou la Wimbledon 2024, conform tragerii la sorți care a avut loc vineri la Londra.

Dacă-și vor respecta statutul de favoriți și nu vor apărea surprize pe traseu, Alcaraz și Sinner se vor întâlni în semifinalele de la All England Club.

Ultima dată, spaniolul și italianul s-au duelat la Roland Garros, în semifinale, partida fiind una spectaculoasă și cu mult dramatism. Alcaraz a avut în cele din urmă câștig de cauză în cinci seturi.

În urmă cu un an de zile, Carlos a produs surpriza și l-a învins în finală pe Novak Djokovic, cu toate că cedase primul set.

Alcaraz va juca în primul tur de la Wimbledon 2024 împotriva lui Mark Lajal, din Estonia, în timp ce Jannik Sinner, liderul clasamentului ATP, va debuta la Londra împotriva germanului Yannick Hanfmann.

Septuplul campion Djokovici este al doilea favorit de la All England Club și va da în turul întâi peste cehul Vit Kopriva, venit din calificări.

Meciuri interesante din runda inaugurală de pe tabloul masculin de simplu de la Wimbledon 2024

Gentlemen's Singles – Notable first rounds



Monfils vs Mannarino (22)

Mensik vs Bublik (23)

Korda (20) vs Davidovich Fokina

Murray vs Machac

Auger-Aliassime (17) vs Kokkinakis#Wimbledon