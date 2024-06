Wimbledon 2024: Bianca Andreescu și o campioană de la All England Club, printre adversarele jucătoarelor noastre în runda inaugurală

Tragerea la sorți a tabloului de concurs de la Wimbledon 2024 a avut loc în cursul zilei de vineri, iar norocul nu le-a surâs jucătoarelor Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse. Prima va da peste Bianca Andreescu, iar a doua se va duela cu Elena Rybakina, campioană la All England Club în 2022.

România are șase jucătoare pe tabloul feminin de simplu de la Wimbledon, iar tragerea la sorți nu a fost una cu noroc pentru Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.



Jak va da peste Bianca Andreescu, sportivă cu origini românești, dar care reprezintă Canada, iar Gabi peste Elena Rybakina, una dintre cele mai în formă jucătoare din circuitul WTA.



Wimbledon 2024, adversarele jucătoarelor din România în runda inaugurală

Wimbledon 2024: Campionul en-titre și principalul favorit, pe aceeași parte de tablou – Novak Djokovic, prezent la All England Club

Meciuri interesante din primul tur feminin de la Wimbledon 2024

Ladies' Singles – Notable first rounds



Swiatek (1) vs Kenin

Tomljanovic (WC) vs Ostapenko (13)

Alexandrova (22) vs Raducanu (WC)

Badosa vs Muchova

Azarenka (16) vs Stephens#Wimbledon