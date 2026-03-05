Zboruri reluate în Orientul Mijlociu: Plecări din Dubai și Abu Dhabi, Qatar dă prima veste bună din ultimele zile

Acțiunile companiilor aeriene au înregistrat o revenire joi, pe fondul reluării zborurilor din Orientul Mijlociu, oferindu-le o gură de oxigen după ce atacurile SUA-Israel asupra Iranului au tăiat miliarde de dolari din valoarea lor de piață la începutul săptămânii, transmite Reuters.

Reluările de zboruri vin în condițiile în care guverne din toată lumea s-au străduit să organizeze zboruri din Orientul Mijlociu pentru zeci sau chiar sute de mii de cetățeni blocați de intensificarea conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul, care a închis cea mai mare parte a spațiului aerian al regiunii din cauza riscului ca rachetele să lovească avioanele de pasageri.

Dubai, cel mai aglomerat aeroport internațional din lume, care gestionează în mod normal peste 1.000 de zboruri pe zi, iar închiderea sa a perturbat călătoriile aeriene și a determinat creșterea prețurilor biletelor pe rutele populare, cum ar fi Australia către Europa.

Ce zboruri operează acum Emirates, Etihad și Qatar

Emirates și Etihad Airways operează acum un număr limitat de zboruri din Dubai și Abu Dhabi prin coridoarele aeriene sigure ale Emiratelor Arabe Unite.

Qatar Airways a declarat că va opera zboruri de limitate începând de joi pentru pasagerii blocați care pleacă din Muscat, Oman, către șase destinații europene, inclusiv Londra, Berlin și Roma, precum și din Riyadh către Frankfurt.

Acestea ar fi primele zboruri ale companiei aeriene de sâmbătă, când hub-ul său din Doha a fost închis după atacurile asupra Iranului, potrivit serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Joi dimineață, zborurile Emirates au plecat din Dubai către destinații precum Sydney, Paris, Amsterdam, Toronto și Mumbai, potrivit datelor Flightradar24, deși marea majoritate a curselor au rămas anulate.

SUA a repatriat deja 17.500 de americani

Un zbor charter al guvernului SUA transporta americani din Orientul Mijlociu în Statele Unite, iar alte zboruri erau organizate pentru locații din întreaga regiune, a declarat Departamentul de Stat al SUA. Peste 17.500 de americani s-au întors în SUA din Orientul Mijlociu de la 28 februarie, a adăugat acesta.

Canada a declarat că lucrează la repatrierea cetățenilor blocați, făcând rost de locuri pe zboruri comerciale și contractând zboruri charter.

Pe lângă perturbarea călătoriilor, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a redus și capacitatea mondială de transport aerian de marfă cu mai mult de o cincime și a determinat creșterea tarifelor de transport.

Acțiunile companiilor aeriene încearcă o revenire

Prețurile combustibilului pentru avioane au crescut la nivel global de la atacurile asupra Iranului, rata din Singapore atingând un nivel record din cauza îngrijorărilor legate de întreruperea aprovizionării, a declarat joi S&P Global Platts.

Cu toate acestea, multe acțiuni ale companiilor aeriene asiatice au înregistrat o revenire după scăderi procentuale de două cifre în ultimele zile, pe fondul îngrijorărilor cu privire la durata conflictului și la impactul creșterii prețurilor petrolului.

„Deocamdată, consider că această revenire este în primul rând de natură pe termen scurt, iar durabilitatea ei va depinde în continuare de situația actuală a conflictului iranian”, a declarat Kenny Ng, strateg în domeniul valorilor mobiliare la China Everbright Securities International.

Acțiunile Cathay Pacific Airways au crescut cu 4%, Japan Airlines a înregistrat o creștere de 0,25%, Qantas Airways a închis cu 1% mai sus, iar Korean Air Lines a înregistrat un avans de peste 6%.

Marile companii aeriene chineze, printre care Air China, China Eastern Airlines și China Southern Airlines au înregistrat scăderi între 1% și 3% atât pe piața din Hong Kong, cât și pe cea din Shanghai, stabilizându-se după scăderile mai accentuate de la începutul săptămânii.

„Companiile aeriene asiatice sunt foarte sensibile la situația din Iran, din cauza expunerii prin rute și energie, atât în ceea ce privește veniturile, cât și costurile. Orice știre privind scurtarea duratei războiului poate schimba cu ușurință sentimentul”, a declarat Gary Ng, economist senior la Natixis.