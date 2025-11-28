1 Decembrie alături de BT: Lecții despre revenire și optimism prin poveștile sportivilor români

Cu toții am avut momente în care am simțit că ne aflăm la limită: între renunțare și curajul de a face un pas înainte. Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Banca Transilvania aduce în centrul atenției exact această idee printr-o nouă ediție a campaniei „Povestea spune că putem”. O inițiativă începută acum 8 ani, care le reamintește românilor că puterea de a merge mai departe nu e întâmplătoare și definește modul în care ne-am construit ca popor.

Cum găsim puterea să mergem mai departe după ce pierdem? Aceasta este întrebarea la care Banca Transilvania (BT) răspunde prin campania sa, aducând povești care arată că revenirea, care este și mesajul principal al campaniei, nu este doar posibilă, ci face parte din ADN-ul nostru colectiv. Inițiativa îmbină experiența personală cu un mesaj colectiv de optimism: chiar și atunci când viața ne testează limitele, există mereu o cale de a merge mai departe și de a transforma eșecul în reușită.

Cinci povești despre curaj, limite și reușită

Pentru a ilustra mesajul campaniei și a-i conferi profunzime, Banca Transilvania aduce în prim-plan cinci sportivi emblematici. Fiecare dintre ei poartă propria poveste despre ce înseamnă să pierzi, să te ridici și să găsești resursele interioare pentru a continua, transformând provocările în lecții de curaj, disciplină și perseverență:

Gheorghe Hagi, „regele" fotbalului românesc – reperul unei generații care a visat altfel;

, „regele” fotbalului românesc – reperul unei generații care a visat altfel; Simona Halep , fost lider mondial în tenis – reziliența transformată în titluri mondiale;

Mihai Covaliu, multiplu medaliat olimpic la scrimă – disciplina din spatele performanței;

, multiplu medaliat olimpic la scrimă – disciplina din spatele performanței; Tibi Ușeriu , ultramaratonist și cofondator Via Transilvanica – dovedește că limitele pot fi alergate;

Nadia Comăneci, surpriza campaniei și simbolul gimnasticii mondiale – un reper internațional al excelenței.

Fiecare poveste vorbește despre eșec, sacrificiu și revenire, iar sportul devine metafora perfectă pentru România: poți pierde multe meciuri, dar tot poți deveni campion.

Transmite încredere și optimism

România traversează o perioadă marcată de tensiuni economice, incertitudini sociale și nemulțumire generală. Campania reflectă aceste realități, transmițând totodată încredere și optimism.

„Noi, la Banca Transilvania, credem că România este o țară foarte bună pentru trăit. Avem o țară frumoasă, cu multe resurse naturale și oameni puternici și care în ultimii ani a avut un parcurs economic bun, care ne-a ajutat să recuperăm mare parte din decalajele față de Vestul Europei. Sunt aici de peste 25 de ani și pot să spun, cu mândrie, că am văzut toată această evoluție”, a declarat Ӧmer Tetik, CEO al Băncii Transilvania.

Dificultățile nu sunt finale

De-a lungul timpului, țara noastră a trecut prin perioade dificile, iar fiecare criză a fost urmată de o revenire. Astfel, mesajul campaniei transmite clar: să nu ne temem de momentele grele, pentru că puterea de a merge mai departe există și se dovedește în faptele noastre.

„În general, suntem destul de critici cu țara noastră și de multe ori îi vedem mai degrabă defectele. Iar recent, am intrat în zona de turbulențe economice. Însă istoria – inclusiv istoria recentă – ne spune că avem potențialul să depășim orice obstacol și vom reveni la creștere și vremuri mult mai bune. Asta este perspectiva pe care am avut-o în vedere când am construit mesajul campaniei”, a adăugat Ӧmer Tetik.

Un mesaj care își asumă rolul

Pentru BT, această campanie nu este doar un exercițiu de comunicare, ci o poziționare clară: să susțină încrederea românilor prin acțiuni și exemple.

„Credem că România are nevoie acum de un astfel de mesaj. Credem că românii au nevoie de inspirație, să treacă peste pesimismul de moment. Credem în potențialul țării și contribuim să și-l atingă”, a precizat Ӧmer Tetik.

„Povestea spune că putem”, spusă de BT de 1 Decembrie, devine astfel un îndemn: să ne uităm mai atent la cine suntem, nu doar la ce ne lipsește. Și să ne amintim că fiecare revenire – a unui sportiv, a unei comunități sau a unei națiuni – începe cu aceeași voință: Putem!

