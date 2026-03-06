A treia zi de scumpiri în benzinăriile din România. Cât costă azi un litru de benzină și motorină

Prețul motorinei a continuat să crească și vineri – cu 9 bani pe litru. Prețul benzinei a rămas însă neschimbat față de ziua de joi.

Potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților, motorina standard, cea mai folosită în România, costă 8,6 lei la o benzinărie Petrom din Capitală și 8,67 lei la OMV, în timp ce motorina premium a ajuns la 9,23 lei.

Cel mai ieftin sortiment de benzină costă 8,20 lei la Petrom, 8,21 lei la Lukoil și 8,28 lei în stațiile OMV. Benzina premium a trecut de bariera de 9 lei și se comercializează la 9,02 lei pe litru în benzinăriile OMV.

Barilul de petrol Brent a ajuns la 85 de dolari

Carburanții s-au scumpit miercuri cu 15 bani pe litru, iar joi prețul lor a crescut cu alți 9 bani.

Aceasta după ce, în luna februarie, benzina și motorina s-au scumpit de opt ori, scrie publicația e-nergia.ro.

În același timp, cotațiile barilului Brent au ajuns la 85 de dolari pe baril, față de 72 de dolari, cât erau la finalul săptămânii trecute.

În România, la pompă, 50-55% din prețul final sunt taxe colectate de către stat, adică acciza și TVA.

Declarații contradictorii din partea autorităților

În urmă cu două zile, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Guvernul ia în calcul o eventuală reducere a taxelor la carburanți, pentru a evita ca prețurile să ajungă la 10 lei pe litru.

„Facem tot ce trebuie pentru a nu ajunge acolo. Luăm în calcul modul în care vom putea să temperăm această creștere inclusiv din zona de reașezare, pe o anumită diferență, pe o perioadă limitată de timp a zonelor fiscale, inclusiv accize. Sunt scenarii de lucru pe care acum le lucrăm”, a spus ministrul Energiei, la Antena 3 CNN.

Pe de altă parte, însă, joi seară președintele Nicușor Dan a precizat că nu este posibilă o reducere a accizei.

„Deocamdată suntem la o săptămână de când a început această situaţie nouă. Pot să spun, cu titlu general: din preţul benzinei pe care un om îl plăteşte la pompă, jumătate este preţul brut al petrolului rafinat şi jumătate sunt taxele şi accizele statului. Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe şi accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a afirmat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă, citat de News.ro.