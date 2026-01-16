Accident tragic cu o sanie legată de mașină în Olt. Un adolescent a murit după ce a intrat într-un cap de pod

Un adolescent în vârstă de 17 ani, care se afla pe o sanie trasă de un autoturism, a decedat vineri seara după ce sania a intrat într-un cap de pod, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.

Accidentul a avut loc vineri seara, pe Drumul Judeţean 643, în comuna Dobrun şi a fost anunţat prin apel la 112 în jurul orei 20,15.

Pe sania trasă de maşină se aflau doi tineri, iar autoturismul era condus de un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Voineasa.

„Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 21 de ani, din comuna Voineasa, ar fi tractat o sanie pe care se aflau doi tineri, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, sania ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 17 ani din comuna Voineasa, judeţul Olt, care se afla pe sanie, a decedat”, au precizat reprezentanţii IPJ Olt.

Şoferul autoturismului nu consumase alcool, conform rezultatelor testării cu etilotest. Poliţiştii au deschis dosar penal în cauză pentru ucidere din culpă.

Poliția Română avertizase, joi, printr-o postare pe Facebook, asupra riscului presupus de legarea săniilor de automobile.

„Legarea saniei, colacului sau a altor obiecte de un autoturism aflat în mișcare este o practică riscantă și interzisă de lege. O sanie nu are frâne, nu are protecție și nu are nicio șansă în fața unei mașini”, se spunea în postare.

Din acest motiv, șoferii pot fi sancționați cu suspendarea permisului pentru trei luni și cu o amendă între 1.350 și 3.000 de lei.

„Alegeți zonele special amenajate pentru săniuș, supravegheați copiii și nu confundați carosabilul cu un spațiu de joacă. Distracția de moment trebuie să rămână o amintire frumoasă, nu o lecție dureroasă”, transmitea Poliția Română.