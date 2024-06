În Franța rurală, oamenii se simt abandonați și vor să voteze pentru extrema-dreaptă a lui Le Pen. „Acest sentiment de declasare cântărește greu”

În Lure, un orășel cu 8.000 de locuitori din estul Franței, sentimentul de declin este tot mai puternic. La fel de puternică pare și susținerea pentru partidul de extremă-dreaptă Rassemblement National (RN – Adunarea Națională), înainte de alegerile legislative anticipate din 30 iunie – 7 iulie, scrie AFP.

Eric Houlley, primarul socialist din Lure, un orășel din departamentul Haute-Saône, a câștigat trei alegeri municipale pentru stânga, dar rezultatele celorlalte scrutine au arătat cu totul altceva.

În al doilea tur al alegerilor prezidențiale, Marine Le Pen (RN) a obținut aproape 57% din voturi în acest departament rural. La alegerile legislative din 2022, deputatul RN Emeric Salmon s-a impus cu peste 54% din voturi în fața unui reprezentant al blocului centrist al lui Emmanuel Macron.

Iar la alegerile europene din 9 iunie, Lure a votat în proporție de aproape 42% pentru RN, peste media națională.

Prin urmare, primarul a decis să candideze la legislative sub sigla Noului Front Popular, alianța care îi reunește pe radicalii din Franța Nesupusă, pe socialiști și pe ecologiști. „RN are vântul în pânze, are atuurile sale, dar cred că o ofertă politică credibilă și solidă poate contracara succesele sale recente”, a spus el, citat de AFP.

Printre factorii care determină votul RN, primarul Houlley indică „sentimentul de abandon pe care îl pot simți locuitorii”. „Să luăm, de exemplu, sănătatea: deși lipsa serviciilor de sănătate este o problemă practic globală, aceasta este deosebit de acută în zonele rurale”, a spus el.

„Oamenii au impresia că nu sunt îngrijiți”

Punctul de vedere al deputatului RN Emeric Salmon nu este deloc diferit de cel al rivalului său socialist. Biroul său parlamentar se află vizavi de primărie, dar campania se desfășoară la cafenea, la doar zece metri distanță.

Alături de jucătorii de cărți, el enumeră problemele Franței rurale: lipsa serviciilor medicale, lipsă de atractivitate pentru întreprinderi, transport public redus.

„Oamenii au impresia că nu sunt îngrijiți (…). Noi venim cu propuneri, iar francezii ne dau credit pentru asta: nu suntem responsabili de această situație”, a spus el.

„Oamenii își spun: Ce poate fi mai rău?”. Cum a câștigat partidul lui Le Pen în Bretania, o regiune care a rezistat până acum extremei drepte

Chestionat de reporterii AFP, un bărbat de 61 de ani, Joël, director de depozit pensionat, a spus că a votat RN și ar fi tentat din nou, în special din cauza scăderii puterii de cumpărare. Dar a părut la fel de dornic de a-l vota pe candidatul stângii – primarul localității.

În schimb Philippe, un pensionar de 68 de ani, membru al RN, care a spus că apără „respectul pentru valori”, a dat de înțeles că nu are dubii în privința votului.

El a observat că orașul s-a schimbat mult pentru el: „În curând, acest loc va fi Istanbul”.

O deșertificare

„Este viața rea în Lure?”, se întreabă AFP. Orașul tocmai a primit o nouă sală de sport, iar o bibliotecă multimedia i-ar face invidioși pe unii dintre locuitorii Parisului. Dar pe strada principală, vitrinele dezafectate ale unor magazine amintesc de celelalte probleme, de un soi de „deșertificare”.

În același timp, locuitorii apără ideea unui anumit mod de viață liniștit.

„Întotdeauna mi-am lăsat mașina deschisă. Aici, poți să-ți lași copilul de nouă ani să meargă singur la antrenamentul sportiv fără nicio teamă”, a explicat Jean-Luc Beyer, un medic de 62 de ani pensionat.

Tot el a recunoscut dificultatea tot mai mare a accesului la îngrijire. „Sunt singurul dintre colegii mei care a găsit un înlocuitor atunci când am ieșit la pensie”, a spus el.

Fără niciun ginecolog – în afară de cel din spital – în tot departamentul, cu fizioterapeuți care nu mai primesc pacienți, cu specialiști aflați la zeci de kilometri distanță – toată lumea din oraș are un motiv de nemulțumire.

În birourile Comitetului de vigilență pentru apărarea serviciilor de proximitate (Comité de vigilance pour la défense des services de proximité), Catherine Faucogney, Michel Antony și Patrick Tournadre, funcționari publici pensionați, au enumerat în fața reporterilor AFP închiderile de servicii publice.

Mai întâi a fost maternitatea, apoi cazarma militară – cu plecarea a 1.000 de rezidenți în acest proces – și biroul de asigurări de șomaj. „Nu mai avem acest sentiment de egalitate în calitate de cetățeni ai zonei, iar RN a profitat de aceste teme cu ani în urmă”, a observat Patrick Tournadre.

Michel Antony s-a declarat de acord: „Acest sentiment de declasare cântărește greu”.

Mulțumită activității sale, asociația a căpătat o amploare națională. „Am fost abordați de RN, dar nu se pune problema să ne întâlnim cu ei”, a asigurat Antony.