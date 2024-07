Actorul american acuzat de canibalism spune că a ajuns falit, dar că se simte „eliberat”

Actorul american Armie Hammer, considerat o stea în ascensiune a Hollywood cu doar câțiva ani în urmă, afirmă că acuzațiile de agresiune sexuală și canibalism l-au lăsat falit, dar că se simte „eliberat” de presiunile așteptărilor publice, relatează Variety și Deadline.

„Am trecut printr-o moarte a egoului, o moarte a carierei, o moarte financiară, toate aceste lucruri. Trebuie să mori. Și odată ce mori, te poți renaște apoi”, a declarat el într-un interviu de peste o oră acordat prezentatorului TV american Bill Maher pentru podcastul său.

Hammer a fost extrem de apreciat pentru interpretarea sa din filmul Call Me By Your Name din 2017, cel care i-a lansat și cariera lui Timothée Chalamet, în prezent unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood.

Deși Hammer a jucat anterior și în alte filme cunoscute ca The Social Network, J. Edgar sau The Man From U.N.C.L.E., rolul din Call Me By Your Name a fost considerat unul de reper pentru el și i-a adus nu mai puțin de 25 de nominalizări pentru diverse premii decernate de industria cinematografică din Statele Unite și alte țări.

El a jucat apoi în mai multe filme apreciate de critici, însă cariera sa a frânat brusc după ce în 2021 mai multe femei l-au acuzat pe rețelele de socializare de agresiuni sexuale iar una dintre ele a depus o plângere penală împotriva sa la Los Angeles, capitala industriei cinematografice americane.

Producătorii a două filme în care el urma să joace, inclusiv Billion Dollar Spy, au anunțat imediat că au renunțat la colaborarea cu acesta.

Actorul a ajuns să fie suspectat de canibalism din cauza unor conversații pe care le-a avut cu iubitele sale

În timpul acestui scandal pe rețelele de socializare au apărut mai multe capturi de ecran ale unor presupuse conversații pe care el le-a avut cu femei cu care a întreținut relații sociale. În unele din aceste conversații Hammer s-a autointitulat „canibal 100%” și și-a declarat dorința de a-și mânca partenera, de a-i bea sângele și de a-i „ține în mâini inima în timp ce bate”.

Fosta iubită Paige Lorenze a vorbit despre acuzațiile apărute împotriva sa într-un interviu acordat Vanity Fair, susţinând că cei doi au împărtăşit o relaţie extremă.

„Nu ştii niciodată ce vei primi cu el – este un fel de persoană înfricoşătoare. Îmi spunea lucruri… lucruri ciudate… cum ar fi: ‘Vreau să-ţi mănânc coastele’.”

„Oamenii m-au numit canibal şi toată lumea i-a crezut”, a răspuns Hammer într-un interviu separat acordat mai devreme în cursul acestui an. „Acum sunt capabil să mă uit la asta cu un fel de distanţă şi perspectivă şi să spun: ‘E hilar’. Erau de genul: ‘Da, tipul ăla mânca oameni’ Cum ar fi, ce? Ce vrei să spui cu asta? Ştii ce trebuie să faci ca să fii canibal? Trebuie să mănânci oameni! … A fost bizar”.

Procurorii americani au anunțat încă de anul trecut că au clasat acuzațiile de viol împotriva sa, dar actorul spune că răul provocat de acuzații carierei sale nu mai poate fi reparat. Cu toate acestea, Hammer, în vârstă de 37 de ani, spune că este fericit și se simte „eliberat”.

Armie Hammer spune că ar fi ajuns la capăt de drum din cauza problemelor sale

În noul interviu acordat lui Bill Maher el a spus că, având în vedere și consumul său de droguri, „dacă nu s-ar fi întâmplat nimic din toate acestea viața mea ar fi continuat pe exact același traseu. Și știu că acesta ar fi dus în cele din urmă într-un singur loc, și anume la moarte”.

El a declarat de asemenea că să devină „paria” la Hollywood a fost „incredibil de eliberator” deoarece înainte era „preocupat” de modul în care este perceput de ceilalți, un lucru despre care spune că nu îi mai pasă în ziua de azi.

„Odată ce toată lumea decide că te urăște, te gândești: ‘Ah, bine, atunci nu am nevoie oricum de nimic de la voi”, a explicat el. Cu toate acestea, actorul american spune că regretă profund modul cum s-a comportat de-a lungul anilor.

„Mi-am înșelat soția. M-am folosit de oameni să mă simt eu mai bine. Am fost crud și insensibil cu oameni și emoțiile lor și starea lor de bine. Iar acesta este un comportament de rahat”, i-a mai spus el lui Bill Maher, adăugând că își asumă responsabilitatea pentru aceste lucruri.

Hammer a fost căsătorit timp de 10 ani cu jurnalista și prezentatoarea TV americană Elizabeth Chambers. Cei doi au anunțat în 2020 că s-au despărțit. Ei au împreună doi copii în vârstă de 8, respectiv 6 ani.

El a comentat și imaginile apărute cu el în presa tabloidă în 2022, când paparazzi l-au fotografiat în timp ce încerca să vândă oferte de închiriere pentru apartamente de tip „timeshare” în Insulele Cayman.

„Am adorat să fac asta, a fost atât de distractiv”, a spus el, amintind că are „facturi de plătit” și de cei doi copii ai săi cu Chambers.

