Noul film care impresionează la box office-ul nord-american s-a inspirat direct dintr-un clasic al genului, cu Kevin Spacey, Brad Pitt și Morgan Freeman

„Longlegs”, filmul cu Nicolas Cage în rolul unui criminal în serie enigmatic vânat de FBI, lungmetraj care a impresionat în weekendul său de debut la box office-ul nord-american, s-a inspirat direct dintr-un clasic al genului: lungmetrajul Se7en din 1995 cu Brad Pitt, Morgan Freeman și Kevin Spacey, relatează revista Variety.

„Am fost conștienți cu privire la referințele noastre și am dorit să creăm o piesă de artă pop. Am vrut să copiem sau furăm de câte ori am putut face asta o mutare din unul dintre cele mai grozave filme despre criminali în serie. Iar acesta e Se7en”, a declarat actorul și cineastul american Osgood „Oz” Perkins, care a regizat Longlegs, într-un interviu acordat revistei Variety.

Cred că Kevin Spacey are [în Se7en] trei sau patru scene, nu? El se predă, e în acea chestie iar apoi e în mașină și apoi ai sfârșitul. E prezent mereu, un lucru pe care l-am avut și noi cu Cage, ca și când există o prezență a acestui lucru, dar odată ce ajungi la tip, este aproape un anticlimax. Bineînțeles, el ajunge foarte mult la climax în Se7en, dar îmi place foarte mult faptul că John Doe (n.r. un nume generic pentru a desemna criminalul în serie) se predă”, a explicat Perkins.

„Am vrut într-un fel să… ‘furăm’ nu e cuvântul potrivit, ‘împrumutăm’ e mai aproape de ceea ce am făcut noi”, a subliniat Perkins, care în chiar primul rol din cariera sa de actor l-a jucat pe un tânăr Norman Bates, personajul făcut celebru de legendarul Alfred Hitchcock, în filmul Psycho II din 1983.

„Longlegs”, un film cu Maika Monroe și Nicolas Cage

Perkins l-a convins să joace în noul său film pe unul dintre actorii de la Hollywood care nu are nevoie de niciun fel de prezentare: Nicolas Cage. Deși el e capul de afiș pentru Longlegs, filmul se învârte mai mult în jurul agentei FBI care îl vânează pe criminalul în serie interpretat de Cage.

Rolul acesteia este jucat de actrița americană în vârstă de 31 de ani Maika Monroe, cunoscută din producții ca It Follows, The Guests, Villains, Watcher sau Significant Other.

Revista Variety nota cu o zi în urmă că atât Perkins, cât și Monroe, își vor putea crește dramatic onorariile după succesul înregistrat de noul film. Longlegs a debutat weekendul acesta cu încasări de 22,6 milioane de dolari la box office-ul nord american, un rezultat descris drept „fenomenal” de Variety.

Succesul a fost cu atât mai impresionant întrucât toate încasările au fost obținute pe piața internă din America de Nord întrucât Longlegs nu a fost lansat deocamdată și în restul lumii, excepție făcând doar Marea Britanie.

Filmul inspirat de „Se7en” a avut un buget de producție aproape infim

Longlegs a stabilit un record de încasări pentru studioul NEON care l-a distribuit și a fost totodată filmul horror cu cele mai mari încasări în 2024 în weekendul său de debut. După cum se poate observa și din trailer, deși Longlegs e un film detectiv/mister, el are accente de groază puternice.

Mai mult, Perkins a produs filmul său cu un buget aproape infim după standardele Hollywood, de sub 10 milioane de dolari. Longlegs a avut un buget de promovare și distribuire apropiat ca nivel, ceea ce înseamnă că el a intrat pe profit încă din primul său weekend de rulare în cinematografe.

Spre comparație, celălalt film nou lansat în cinematografele nord-americane, comedia romantică Fly Me to the Moon cu Channing Tatum și Scarlett Johansson, a avut încasări de doar 10 milioane de dolari la un buget de producție de 100 de milioane, la care se adaugă costurile de marketing care de multe ori ajung la nivelul celor de producție.

Dat fiind succesul pe care l-a înregistrat în America de Nord, e foarte probabil ca Longlegs să fie preluat în săptămânile următoare de un distribuitor care să îl aducă și în cinematografele din restul lumii.

