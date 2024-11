Netflix își face propriul serial inspirat de succesul Shogun / Noul film Nemuritorul a devenit și mai interesant / S.T.A.L.K.E.R 2 e „live” după o așteptare de 14 ani

Netflix își face un serial propriu cu samurai după succesul de care s-a bucurat seria „Shogun” lansată anul acesta, noul film „Highlander” (Nemuritorul) îl va pune pe Henry Cavill în ipostaza unui războinic în viață de peste 500 de ani, în timp ce din zona jocurilor video săptămâna aceasta ne-a rezervat lansarea „S.T.A.L.K.E.R. 2”, un titlu așteptat de 14 ani. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre noul serial „Alien: Earth”, când apare sezonul 3 al seriei „Yellowjackets” și noul roman „The Witcher” al scriitorului polonez Andrzej Sapkowski.

Netflix își face propriul serial inspirat de succesul „Shogun”

Serialul Shogun produs de televiziunea FX și lansat în streaming de Disney+ la sfârșitul lunii februarie a fost una dintre cele mai populare serii lansate anul acesta și a doborât recordul de Premii Emmy deținut anterior de Game of Thrones. Cartea lui James Clavell „a fost steaua noastră călăuzitoare”, au declarat cei doi creatori ai serialului, Justin Marks și Rachel Kondo, într-un interviu exclusiv acordat HotNews.ro înainte de premiera serialului.

Se pare că succesul uriaș de care s-a bucurat adaptarea cărții lui Clavell a fost o stea călăuzitoare și pentru cei de la Netflix, care au anunțat în aprilie, la doar două luni după premiera Shogun, că își vor face propriul serial cu samurai din Japonia. Serialul Netflix se va numi The Last Samurai Standing și va adapta seria manga Ikusagami a autorului japonez Shogo Imamura, povestea sa va avea loc înspre sfârșitul secolului XIX.

E Perioada Meiji din istoria Japoniei, una de modernizare și transformări radicale care a inclus și desființarea castei samurai. În mod curios, anunțul din aprilie a trecut în mare parte neobservat inclusiv de presa specializată pe cinema. Business Insider vine însă acum cu noi detalii prezentate de Netflix la începutul săptămânii, la primul său eveniment organizat pentru a scoate în evidență filmele și serialele internaționale pe care le are în lucru.

Last Samurai Standing, a new series directed by Michihito Fujii and starring Junichi Okada, is coming to Netflix.



In post-samurai era Japan, 292 fallen samurais are lured into a survival game where the last competitor standing claims 100 billion yen. Prepare to witness a battle… pic.twitter.com/7siVvNvFzp — Netflix (@netflix) April 18, 2024

„În 1878, 292 de samurai se strâng pentru o bătălie aprigă, ademeniți de un premiu de 100 de miliarde de yeni. Sunt distribuite plăcuțe din lemn, iar ultimul supraviețuitor care ajunge la Tokyo câștigă. Shujiro Saga participă pentru a-și salva familia bolnavă. Un joc periculos al supraviețuirii se dezvăluie în călătorie”, ne spune descrierea oficială. Dacă îți amintește cumva de premisa din Squid Game, nu ești singurul. De fapt, pare ceva intenționat.

„Este despre ceea ce se întâmplă când acești războinici – cei mai buni și duri din Japonia – devin brusc oameni de rând și trebuie să lupte pentru viețile lor. Gândiți-vă la Shogun se întâlnește cu Squid Game”, a declarat la evenimentul organizat luni de Netflix Kaata Sakamoto, vicepreședintele companiei americane de streaming pentru conținut în limba japoneză. „Oamenilor le place autenticitatea poveștilor locale”, a spus și Bela Bajaria.

Ea e directoarea pentru conținut a Netflix. „Când încerci să faci ceva pe placul tuturor îți iese ceva ce nu place nimănui”, a mai spus ea. Sună bine, dar cum Netflix nu a dezvăluit deocamdată când intenționează să lanseze The Last Samurai Standing, rămâne de văzut dacă îi iese ceva tare sau o copie palidă a Shogun. Până aflăm mai multe las aici trailerul pentru sezonul 2 al Squid Game, că pentru acesta avem data de lansare: 26 decembrie.

Povestea serialului „Alien: Earth” va fi înainte de primul film „Alien”

Și că tot menționam de FX, televiziunea din portofoliul Disney care a produs și apreciata serie The Bear, ea a venit cu niște detalii noi despre un alt serial așteptat al său, Alien Earth. După cum am menționat și alte ocazii, Alien: Earth va marca o dublă premieră: va fi primul serial din istoria francizei sci-fi/horror și prima sa producție a cărei poveste se va desfășura pe Pământ. Avem acum și o nouă descriere oficială extinsă, de care te scutesc.

E gargară. Ce e interesant e un detaliu de la chiar începutul noului trailer „teaser”, după cum remarcă și Deadline. „În 2120 Mama Pământ așteaptă”, ni se spune. E un joc de cuvinte interesant, fiindcă în engleză „is expecting” poate însemna și „așteaptă”, și „e însărcinată”. Mai interesant e însă anul menționat: 2120. Fanii înrăiți ai Alien vor recunoaște probabil că asta plasează evenimentele din serial cu doi ani înainte de povestea primului film din 1979.

Informația dezminte practic numeroasele speculații potrivit cărora serialul va răsturna cu fundul în sus cronologia francizei ca să își croiască propriul drum. 2120 înseamnă totodată 22 de ani înainte de evenimentele din noul film Alien: Romulus și 16 ani după cele din Alien: Covenant. Noul trailer indică de asemenea o fereastră de lansare: vara lui 2025. E de ignorat însă acel „Only on Hulu”, că noi în România îl vom putea vedea 100% pe Disney+.

Sezonul 3 al „Yellowjackets” apare în februarie

La peste un an după finalul celui de-al doilea sezon al dramei „thriller” produsă de Showtime, avem acum și o dată de lansare pentru următorul capitol. Iar serialul tulburător despre fetele unei echipe de fotbal de liceu ce luptă pentru supraviețuire după ce avionul care le transporta se prăbușește în pustietate s-a bucurat de o popularitate atât de mare încât inclusiv Forbes a sărit să anunțe data de lansare a sezonului 3: 14 februarie 2025.

De Valentine’s Day, adică, pentru cei care nu vor avea planuri. Dar asta va fi data de lansare în streaming pe platforma Paramount+ din SUA, în timp ce pe Showtime urmează să apară două zile mai târziu. Vestea bună pentru fanii din România ai serialului, care vor avea planuri în perioada respectivă, e că la noi marea premieră ce va veni cu două episoade noi lansate concomitent va fi aproape sigur puțin mai târziu în cursul lunii februarie.

Zic asta fiindcă serialele produse de Paramount+ și Showtime sunt lansate mereu cu un ușor decalaj de SkyShowtime, platforma de streaming care transmite producțiile lor pe piețele din Europa. Viespile, cum traduce SkyShowtime titlul serialului pentru clienții din România, are o rată a aprobării perfectă de 100% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Sezonul 2 e puțin mai jos, la 93%.

Noul film „Nemuritorul” tocmai a devenit și mai interesant

Nu îmi vine să cred că a trecut deja un an de când Joe Drake, șeful Lionsgate, a confirmat oficial că studioul său de film va face un nou Highlander („Nemuritorul”), unul în care actorul britanic Henry Cavill va juca rolul principal. De atunci am mai aflat sporadic informații, ca de exemplu în luna aprilie, când actorul britanic a dezvăluit că a început pregătirea pentru film și a promis că va mânui sabia și mai spectaculos decât în The Witcher.

„Dacă credeați că m-ați văzut înainte mânuind sabia, încă nu ați văzut nimic. Am fost un fan al Highlander încă de când eram un flăcău”, a spus el atunci, printre altele într-o postare pe Instagram. Chad Stahelski, regizorul noului film Highlander, a dezvăluit acum mai multe într-un interviu publicat joi de site-ul The Direct. Cel mai interesant e că a făcut lumină în jurul personajului pe care îl va juca Henry Cavill:

„Cum am încercat să îl conving a fost prin a-i spune, uite, ai un tip care este în viață de peste 500 de ani. El e ultima persoană din lume care voia să fie în situația aceasta. Deci ai ocazia de a acoperi o poveste destul de largă a personajului aici. Și ai ocazia să joci pe cineva care s-a antrenat peste 500 de ani și s-a jucat oarecum cu multe tipuri de arte marțiale”. Deci Cavill va fi un Nemuritor maestru spadasin, care se pricepe și la arte marțiale.

El a oferit și indicii privind povestea: „O vom aduce înainte de la începutul anilor 1500 din munții Scoției la New York-ul și Hong Kong-ul din prezent, și vom vedea cum merge. Există o mare oportunitate pentru [secvențe de] acțiune (…) Am învățat multe cu John Wick despre cum să ajustez puțin maniera de a spune o poveste”. Referința la filmele John Wick nu e una întâmplătoare, Stahelski fiind cel mai cunoscut pentru regizarea francizei de lungmetraje cu Keanu Reeves.

Sunt de departe cele mai multe informații oferite până acum despre filmul care va reînvia franciza Highlander după aproape 3 decenii. Regizorul a menționat în treacăt și o veste proastă pentru fani. El a spus că speră să poată începe filmările principale până în primăvara anului viitor pentru ca noul film Highlander să fie gata pentru lansarea în cinematografe în 2026. Deci vom mai avea de așteptat ceva timp.

Henry Cavill n-a dus desigur lipsă de lupte cu săbii nici în „The Witcher”, FOTO: Netflix / Everett / Profimedia Images

Noua carte „The Witcher” va fi despre un Geralt adolescent

Și că tot veni vorba de The Witcher, săptămâna aceasta am aflat de la autorul polonez Andrzej Sapkowski că noua sa carte pe subiect va avea povestea plasată cu decenii înainte de jocurile video omonime și romanul principal din saga sa. Ca atare, ea urmează să se învârtă în jurul unui Geralt din Rivia proaspăt ieșit din Kaer Morhen. Cartea se va numi Rozdroże Kruków, ceva în genul Răscrucea Corbilor în limba română.

„De data aceasta marele maestru al fantasy-ului polonez se întoarce la anii adolescenței lui Geralt, care își face doar primii pași în vrăjitorie și trebuie să se confrunte cu numeroase provocări. Înarmat cu două săbii cu rune, el luptă cu monștri, salvează virgine neprihănite, și ajută iubiți nefericiți (…) Ca de obicei, viața nu e scutită de dezamăgiri – idealismul tinereții se lovește din când în când de realitate. Saga continuă. Povestea nu se termină niciodată”.

Asta ne spune rezumatul oficial al poveștii, citat de Rednian Intelligence. Cartea urmează să fie scoasă la vânzare în librăriile din Polonia pe 1 decembrie. M-aș hazarda să estimez că asta înseamnă că vom afla cândva anul viitor și când o vom putea cumpăra în limba română, având în vedere că scrierile lui Sapkowski au ajuns să fie traduse pe larg și la noi. În caz că nu, vom avea desigur varianta în limba engleză cât de curând.

Aș mai menționa un detaliu ce mi se pare interesant. În august anul trecut, când Sapkowski a confirmat oficial că lucrează la o nouă carte The Witcher, el a spus așa: „Da, lucrez la o nouă carte despre Witcher și chiar diligent. Ar putea dura un an, dar nu mai mult”. Socotind cât trebuie să fi durat și editarea și pregătirea pentru tipărire, estimarea a fost una cât se poate de exactă. George R.R. Martin de cât timp a anunțat viitoarea sa carte The Winds of Winter?

Andrzej Sapkowski la o semnare de carte din 2014. Autorul polonez e notoriu pentru faptul că evită aparițiile publice, FOTO: Irontrybex / Dreamstime.com.

„S.T.A.L.K.E.R. 2” e „live” după o așteptare de 14 ani

La capitolul jocuri video vestea săptămânii e fără doar și poate că studioul ucrainean GSC Game World a lansat în sfârșit S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, succesorul îndelung așteptat pentru shooter-ul său la persoana întâi din 2007. În cazul de față „îndelung așteptat” nu e vreo exagerare, având în vedere că ucrainenii l-au anunțat încă din 2010. Însă doar doi ani mai târziu el a fost tras pe linie moartă din cauza problemelor financiare ale studioului.

GSC a anunțat parcă prin 2018 că l-a „reînviat” și nu o mai lungesc cu povestea că e o întreagă saga. Edificator pentru entuziasm e că jocul a vândut peste un milion de copii în mai puțin de 48 de ore de la marea lansare ce a avut loc joi, pentru PC, Xbox Series X și S. Pe Steam a avut 117.928 de jucători simultani, un număr care îl plasează printre cele mai jucate titluri de pe platforma deținută de Valve.

„Nu e de mirare că pare aglomerat în Zonă. Au fost vândute un milion de copii, iar mult mai mulți stalkeri s-au alăturat vânătorii de artefacte cu Game Pass”, a scris GSC pe „X” în condițiile în care Xbox Game Pass, serviciul de abonament al Microsoft, nu publică datele în acest sens. „Acesta este doar începutul aventurii noastre de neuitat. Inima Ciornobîlului bate mai puternic cu fiecare dintre noi”, a mai scris studioul GSC pe rețelele de socializare.

Ciornobîl, nu Cernobîl, fiindcă studioul ucrainean care s-a mutat de la Kiev la Praga după începerea invaziei rusești în 2022 a decis din același motiv să schimbe numele inițial pentru a folosi denumirea din limba ucraineană a centralei nucleare. Lăsând la o parte entuziasmul, care sunt primele impresii după lansare? Recenziile sunt călduțe, dar nu grozave. În medie, marile site-uri specializate pe industria jocurilor video ca GamesRadar îi dau cam 3/4 din 5 stele.

Sunt lăudate atmosfera, imaginea și designul de sunet, însă jocul nu e lipsit de probleme tehnice și de performanță. Primii jucători au raportat o varietate de bug-uri, GSC dând asigurări că le va remedia pe toate cu un flux constant de patch-uri. Aș zice că e important de știut, având în vedere că jocul costă cel puțin 249 de lei, cel mai mic preț pe care l-am găsit la retailerii de la noi. Închei cu trailerul oficial de lansare:

Încheiem rubrica Nerd Alert de săptămâna aceasta cu o știre mică din zona în care industria jocurilor video se întâlnește cu cea cinematografică, studioul Warner Bros. lansând un nou trailer pentru A Minecraft Movie, filmul care va aduce pe marele ecran o poveste despre jocul-fenomen cu același nume. De data aceasta accentul e pus pe personajul faimosului Minecraft Steve, jucat de Jack Black, care „mereu tânjea după mine, dar mereu apărea ceva care îi stătea în cale”, după cum ne spune chiar el.

Apoi îl vedem pe Steve adult, în timp ce sapă în mine și descoperă „un tărâm al minunilor unde orice este posibil… atât timp cât ceea ce îți imaginezi poate fi construit din blocuri”. Mi se pare hilar și chiar m-a surprins că Hollywood face o astfel de glumă nesărată pe tema copiilor ce erau trimiși în trecut să lucreze în mâne, uite că nu e totul chiar „political correctness”, cum acuză unii. În caz că l-ai ratat, las și primul trailer pentru film, unul în care în prim-plan sunt Jason Momoa și actorii tineri din A Minecraft Movie. Apare în cinematografele de la noi pe 4 aprilie 2025.

În caz că ai observat, rubrica Nerd Alert a apărut weekendul acesta sâmbătă, în loc de duminică dimineața, cum e de obicei. Va fi la fel și în următoarele două săptămâni, până trec alegerile noastre de toate zilele, după care revenim la „programul” obișnuit. În caz că ești curios să citești și rubrica de weekendul trecut, o poți găsi aici: