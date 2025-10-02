Moscova a afirmat joi că nu există „un război rece” cu Occidentul, deoarece acum este vorba de un conflict „aprins”, și că Uniunea Europeană și alianța militară NATO mint în legătură cu presupusele operațiuni de sabotaj ale Rusiei pentru a-și justifica cheltuielile militare uriașe, informează Reuters.

Războiul din Ucraina, cel mai sângeros din Europa de după Al Doilea Război Mondial, a declanșat cea mai mare confruntare dintre Rusia și Occident din 1962, când a avut loc criza rachetelor din Cuba, și până în prezent.

„Nu sunt de acord cu comparația cu Războiul Rece”, le-a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, reporterilor, când a fost întrebată dacă acum există un nou Război Rece, cu un „zid de drone” asemănător „Cortinei de Fier” care urmează să fie ridicat în Europa.

„Ne aflăm deja într-o altă formă de conflict. De mult timp nu mai este frig aici; acum este deja foc”, a adăugat Zaharova.

La mai puțin de două luni de la întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și președintele Vladimir Putin la summitul din Alaska, pacea pare și mai îndepărtată, cu forțele ruse avansând în Ucraina, drone rusești zburând în spațiul aerian al NATO și Washingtonul luând acum în calcul participarea directă la lovirea în profunzime a celei mai mari puteri nucleare din lume, prin oferirea de informații secrete Ucrainei.

Întrebată despre acuzațiile europenilor că Rusia a pătruns în spațiul aerian al NATO, a efectuat operațiuni de sabotaj și a atacat cibernetic facilități cheie, Zaharova a spus că aceste acuzații nefondate arată că UE și NATO pregătesc „provocări” împotriva Moscovei.

„Toate declarațiile lor indică, în primul rând, că pregătesc o serie de provocări. În al doilea rând, că trebuie să-și justifice bugetele militare”, a afirmat Zaharova.

Fostul președinte american Joe Biden, liderii din Europa de Vest și Ucraina au prezentat războiul din Ucraina ca pe o acaparare de teritorii în stil imperial și au promis în repetate rânduri că vor învinge forțele ruse.

Președintele rus Vladimir Putin descrie războiul ca un moment decisiv în relațiile Moscovei cu Occidentul, care, potrivit lui, a umilit Rusia după căderea Uniunii Sovietice în 1991, prin extinderea NATO și invadarea a ceea ce el consideră sfera de influență a Moscovei, inclusiv Ucraina și Georgia.