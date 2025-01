Al doilea val de căldură din 2025 a stabilit noi recorduri de temperatură în toată țara. Care au fost cele mai spectaculoase

Temperaturile maxime in Europa in data de 29 ianuarie 2025 (sursa Meteociel.fr)

Ultimele zile au adus temperaturi de primăvară, chiar și cu 15 grade Celsius peste ce ar fi normal la final de ianuarie. La mai multe stații meteo au fost depășite recordurile absolute de căldură pentru prima lună a anului, iar unele datau de acum 89 de ani. Vremea se va răci în următoarele zile.

Cele mai ridicate temperaturi din ultimele zile au fost mai mari de 20 C: +20,9 C la Pătârlagele, +20,7 C la Ploiești, +20,4 C la Mangalia și +20,1 C la Lugoj, arată hărțile ANM.

Au fost depășite recordurile de temperatură absolută pentru ianuarie în locuri precum Constanța (19,1 C), Timișoara (18,3 C), Satu Mare (17,2 C), Cluj (15,4 C), Întorsura Buzăului (15,6 C) sau Oradea (17,8 Celsius). Recordul de la Cluj a fost depășit cu 0,9 C și data de la 1936, iar recordul de la Satu Mare a fost depășit cu un grad (fusese stabilit în 2010). Sunt doar câteva exemple.

Și nopțile au fost calde, cu minime cu nu au coborât sub 10 grade la câteva stații meteo. Cea mai ridicată minimă a dimineții a fost +12,9 C, la Oravița. Pe de altă parte, Miercurea Ciuc a fost cel mai rece loc din țară în aceste zile, cu minime cu au scăzut constant sub -5 C.

Față de cele două episoade extreme din ianuarie 2023, care au dus la stabilirea a 70 de noi recorduri, valul de căldură de la final de ianuarie 2025 a adus temperaturi nemaivăzute în ianuarie în Crișana, Maramureș, nordul Banatului și în vestul Transilvaniei. Despre cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată în ianuarie puteți citi în caracterizarea multinuală ANM.

Luna ianuarie 2025 a fost mai caldă decât normalul, iar un prim val de căldură a adus în prima decadă temperaturi care au culminat cu maxima de 20 C. înregistrată la Călărași, pe data de 9 ianuarie.

Cum a arătat fiecare zi a valului de căldură de la final de ianuarie 2025

Duminică dimineața au fost minime de +8 C la Moldova veche și +7,8 C la Șiria, în timp ce la prânz au fost temperaturi pozitive la aproape toate stațiile meteo și cele mai mari valori au fost de +16,4 C la Reșița și +15,7 C la Holod.

În dimineața de 27 ianuarie au fost în țară și minime de sub -4 C, dar cele mai ridicate temperaturi au fost de 8 grade C: la stațiile meteo Constanța Dig și Oravița. La prânz au fost temperaturi de peste 10 grade în toate regiunile, cu maxime pe țară de +18 C la Lugoj și +17,9 C la Moldova Veche.

Dimineața de marți a adus o mulțime de temperaturi de sub 0 grade, cel mai frig fiind la Miercurea Ciuc, -5,3 C. Au fost însă și câteva minime extrem de ridicate: +12,9 C la Oravița, +11,3 C la Săcuieni, +10,9 C la Dumbrăvița de Codru și +10,6 C la Oradea.

Marți au fost temperaturi extrem de mari și multe recorduri în special în Banat și Crișana, cu temperaturi de +20,1 C la Lugoj, +19,7 C la Vărădia de Mureș, +19,2 C la Săcuieni și +18,3 C la Timișoara. În Muntenia au fost +19,7 C la Giurgiu, iar în Transilvania au fost +18,2 C la Boița (lângă Sibiu), +16,3 C la Brașov și +15,6 C la Întorsura Buzăului,

Dimineața zilei de 29 ianuarie a adus temperaturi cuprinse între -5,7 C la Miercurea Ciuc și +9,6 C la Târnăveni. La prânz a fost una dintre cele mai calde zile de ianuarie din istorie, cele mai ridicate temperaturi fiind de +20,9 C la Pătârlagele, +20,7 C la Ploiești și +20,4 C la Mangalia. Au fost maxime de peste 10 C și la „poli frigului” (spre exemplu, +14,5 C la Miercurea Ciuc).

Joi, în primele ore, au fost temperaturi de 6 – 8 grade Celsius în unele zone din Dobrogea, Crișana și Muntenia, în timp ce la Miercurea Ciuc au fost -5,4 C, cu 20 de grade mai puțin decât maxima de miercuri. Cele mai ridicate maxime au fost la Bârnova (lângă Iași) și la Șiria (lângă Arad), mai exact 9 grade, respectiv 8,8 C.

După prânz, pe 30 ianuarie, cea mai ridicată temperatură măsurată în țară a fost de +19,6 C la Pătârlagele (jud Buzău), iar în Vâlcea au fost peste 18 grade. Temperaturi mari au fost și la Bistrița (14,3), dar și la Vaslui (15,3 C), arată hărțile ANM.

Dimineața zilei de vineri a fost remarcabilă datorită minimelor remarcabil de mari de la București: +7 C la stațiile Filaret și Băneasa.