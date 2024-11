Donald Trump a primit un mesaj puternic de susținere la alegerile prezidențiale cu câteva ore înainte de deschiderea secțiilor de vot

Donald Trump, candidatul republican la președinția Statelor Unite, a primit un mesaj de susținere de la o voce influentă în peisajul media american, fostul președinte obținând sprijinul popularului prezentator Joe Rogan cu doar câteva ore înainte de deschiderea secțiilor de vot, relatează CNN și The Daily Beast.

Rogan a anunțat că îl sprijină pe Trump într-un mesaj distribuit pe „X” în care a publicat interviul pe care i l-a luat luni miliardarului sud-african Elon Musk. CEO-ul Tesla a anunțat în luna iulie, imediat după prima tentativă de asasinare a lui Trump, că îl va susține pe fostul președinte republican pentru un nou mandat.

De atunci, el a donat zeci de milioane de dolari pentru campania electorală a lui Donald Trump, care în schimb a vehiculat ideea includerii miliardarului într-un viitor cabinet al său.

„El (n.r. Musk) face ceea ce cred eu că e cea mai convingătoare pledoarie pe care o veți auzi pentru Trump, și sunt de acord cu el din toate punctele de vedere”, a scris Joe Rogan pe „X”, platforma social media cumpărată de Elon Musk în octombrie 2022.

The great and powerful @elonmusk.

If it wasn't for him we'd be fucked. He makes what I think is the most compelling case for Trump you'll hear, and I agree with him every step of the way.

For the record, yes, that's an endorsement of Trump.

Enjoy the podcast pic.twitter.com/LdBxZFVsLN