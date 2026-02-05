Alerte de la ANM: Cod galben de ninsori și vânt puternic în mai multe județe / Ploi și lapoviță în mare parte din țară până vineri

Meteorologii au emis joi dimineață alerte cod galben de vânt puternic, precipitații însemnate cantitativ și ninsori viscolite la munte, valabilă până vineri dimineață, la ora 10.00. În același timp, ANM anunţă că, până vineri dimineaţă, va ploua în cea mai mare parte a ţării.

Potrivit ANM, până mâine dimineață, 6 februarie, ora 10:00, este în vigoare un cod galben în județele Prahova, Buzău și Vrancea, unde va ploua și se vor acumula 25…35 l/mp și izolat peste 40…50 l/mp.

În zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15…30 cm (echivalentul în apă a 20…30 l/mp), iar vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90…100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 100 m.

De asemenea, este cod galben de vânt puternic, până diseară, la ora 20.00, în județul Caraș-Severin și local în județul Timiș. Aici, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 90…100 km/h, viscolind zăpada depusă.

Codul galben de precipitații însemnate cantitativ, la munte ninsori viscolite și strat de zăpadă este valabil între 5 februarie, ora 10:00 – 6 februarie, ora 10:00. Codul galben de intensificări ale vântului este valabil între 5 februarie, ora 10:00 – 05 februarie, ora 20:00

În același timp, ANM anunță că până mâine, la ora 10.0, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie) pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei. La munte, la altitudini de peste 1500 m, vor predomina ninsorile.

În sud și est cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei se vor acumula peste 25…35 l/mp.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice și pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80…90 km/h.