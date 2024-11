Alertă de „atac aerian semnificativ” la Kiev. SUA, Grecia, Italia și Spania își închid temporar activitățile cu publicul la ambasade. Anunțul MAE

Statele Unite au anunțat miercuri că îşi închid temporar ambasada de la Kiev după ce au primit „informaţii specifice privind un potenţial atac aerian semnificativ în 20 noiembrie”. La rândul lor, ambasadele Greciei, Spaniei și Italiei la Kiev și-au închis astăzi activitatea din motive de securitate. Contactat de HotNews.ro, MAE român a informat că Ambasada României la Kiev „a luat măsuri suplimentare” pentru protecția personalului și și-a limitat activitatea „la acțiuni cu caracter de urgență”.

Agenția de informații a Ucrainei acuză Rusia că a răspândit informații false despre un atac de amploare iminent

Direcția principală de informații a Ucrainei a acuzat Rusia că a răspândit dezinformare că ar exista un atac la scară largă astăzi, în ceea ce a descris drept „un atac informațional-psihologic masiv”

Reuters citează declarația agenției care spune: „Un mesaj este răspândit pe rețele sociale… despre amenințarea unei lovituri „deosebit de masive” cu rachete și bombe asupra orașelor ucrainene astăzi. Acest mesaj este un fals, conține erori gramaticale tipice informațiilor rusești și operațiunilor psihologice.”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze decizia ambasadei SUA la Kiev de a se închide miercuri, după ce a primit informații despre un „atac aerian semnificativ”, dar a spus că Rusia crede că administrația Joe Biden a demonstrat că este pe deplin angajată să continue războiul în Ucraina, transmite The Guardian.

Închiderea Ambasadei SUA la Kiev pe 20 noiembrie este legată de „amenințarea unui atac combinat rusesc cu drone și rachete”, au declarat surse diplomatice pentru site-ul ucrainean Ukrainska Pravda.

„Având în vedere evoluțiile de securitate din Ucraina, în coordonare cu misiunile diplomatice ale celorlalte state aliate și membre UE, Ambasada României la Kiev a luat măsuri suplimentare în vederea asigurării protecției personalului, activitatea fiind limitată la acțiuni cu caracter de urgență. Situația este monitorizată permanent și, în consultare și cu autoritățile ucrainene, măsurile vor fi adaptate în funcție de evoluții”, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

Ambasadele Greciei, Italiei și Spaniei la Kiev au fost închise publicului astăzi, după ce sirenele de raid aerian au fost activate în capitala ucraineană de mai multe ori peste noapte, scrie CNN. Ambasada Greciei la Kiev a declarat pentru CNN că va fi închisă miercuri din „motive de securitate”.

Primul anunț despre un „potenţial atac aerian semnificativ în 20 noiembrie” a fost făcut miercuri dimineață de către SUA, care au anunțat închiderea ambasadei de la Kiev, din acest motiv.

„Ambasada SUA la Kiev a primit informații specifice despre un potențial atac aerian semnificativ pe 20 noiembrie. Din prudență excesivă, ambasada va fi închisă, iar angajații ambasadei sunt instruiți să se adăpostească”, a anunțat Departamentul de Stat al SUA pentru Afaceri Consulare.

„Ambasada SUA recomandă cetățenilor americani să fie pregătiți să se adăpostească imediat în cazul anunțării unei alerte aeriene”, au mai transmis autoritățile americane.

Potrivit CNN, Ambasada SUA la Kiev nu a fost închisă complet de la invazia din februarie 2022.

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V