Americanii care vor proiecta mini-reactoarele de la Doicești vor fi plătiți la oră. Costurile pot depăși 156 de milioane de dolari

Contractul pentru proiectarea mini-reactoarelor de la Doicești nu prevede o valoare fixă, în condițiile în care plata se va face la oră. HotNews.ro a cerut companiei Nuclearelectrica detalii legate de acest contract, răspunsul oferit arătând că plata va fi stabilită în funcție de numărul de ore efectuate și de costurile suportate de prestatorul de servicii.

Reamintim că în 24 iulie compania americană Fluor Corporation și cea românească RoPower, unde Nuclearelectrica deține jumătate dintre acțiuni, au semnat un contract pentru a doua etapă a studiilor privind construirea mini-reactoarelor de la Doicești.

Banii vor fi plătiți dintr-un împrumut de 243 milioane dolari

Durata contractului este de până la 15 luni.

„Contravaloarea serviciilor prestate va fi stabilită în funcție de numărul de ore de activitate (muncă) efectuate în derularea contractului și în funcție de costurile suportate efectiv de prestator. La acest moment, valoarea estimată a serviciilor guvernate de Contractul FEED Faza 2 este de 156,340,606 USD”, se arată în răspunsul Nuclearectrica.

Fluor este principal contractor, iar NuScale, compania americană care dezvoltă mini-reactoarele, va avea calitatea de subcontractor.

Banii necesari vor fi asigurați dintr-un împrumut de 243 milioane dolari acordat de Nuclearelectrica pentru compania de proiect RoPower.

Potrivit companiei, „în cadrul contractului FEED Faza 2 (Front-End Engineering and Design Phase 2), Fluor se angajează să furnizeze către RoPower Nuclear serviciile de proiectare și inginerie necesare pentru implementarea proiectului nuclear SMR Doicești”.

„La sfârșitul fazei FEED 2, vom avea o estimare actualizată a costurilor pentru proiect de clasă 3, un calendar actualizat al proiectului, precum și proiectul, licențele de reglementare și toate analizele de securitate și siguranță nucleară necesare pentru decizia finală de investiție”, a mai precizat Nuclearelectrica.

Corporația americană Fluor Corporation este listată la bursa din New York și are o cifră de afaceri de aproximativ 15 miliarde de dolari pe an. Este o multinațională de inginerie și construcții cu sediul în Irving, Texas. Contractul pentru proiectarea mini-reactoarelor de la Doicești este semnat cu o filială românească – Fluor Transworld Services, cu sediul la Bucuresti.

Unele servicii FEED Faza 2 vor fi subcontractante unor persoane juridice române.

Compania de proiect RoPower Nuclear SA este deținută în cote egale de Nuclearelectrica SA și de firma privată Nova Power & Gas, fiind înființată în septembrie 2022. Nova Power & Gas are ca principal domeniu de activitate furnizarea de gaze. Nova Power & Gas este proprietarul amplasamentului de la Doicești.

Americanii, după ce a fost încheiat contractul cu românii: Avem acord generator de venituri

NuScale Power „a încheiat un acord generator de venituri cu RoPower privind continuarea proiectului Doicești FEED Faza 2”, arată dezvoltatorul american de mini-reactoare nucleare NuScale într-un raport public privind rezultatele pe al doilea trimestru al anului. Precizarea este făcută în contextul în care pentru al doilea trimestru, compania a raportat venituri de 1 milion de dolari și o pierdere netă de 74,4 milioane dolari.

În aceeași perioadă a anului trecut, compania a raportat venituri de 5,8 milioane dolari și o pierdere netă de 29,7 milioane dolari.

Reamintim că acționarii Nuclearelectrica au decis, la mijlocul lunii iulie, continuarea proiectului privind construirea mini-reactoarelor americane NuScale la Doicești.