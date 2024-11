Antreprenorul care a cumpărat cu 6 milioane de dolari o banană lipită de perete a mâncat-o: „E cu adevărat foarte bună”

Antreprenorul de criptomonede Justin Sun și-a respectat promisiunea făcută, după ce a cheltuit 6,2 milioane de dolari pentru a cumpăra o operă de artă constând într-o banană lipită cu bandă adezivă pe un perete, şi a mâncat acel fruct, informează AFP.

Într-un hotel de lux din Hong Kong, Justin Sun, un antreprenor chinezo-american, fondator al platformei de criptomonede Tron, a mâncat banana în faţa a zeci de jurnalişti şi influenceri.

Antreprenorul de 34 de ani a ținut mai întâi un discurs în care a spus că acea operă de artă era „legendară” şi a făcut câteva paralele între arta conceptuală şi criptomonede.

„Este mult mai bună decât celelalte banane”, a declarat el după prima înghiţitură.

„E cu adevărat foarte bună”, a insistat el.

Justin Sun eats the banana taped to the wall that he bought for $6.2 million. 👀pic.twitter.com/Rq3fXf0DaE