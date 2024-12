Anul 2024 se „bate” cu 2023 pentru titlul de cel mai cald an de când există date meteo în România. Care au fost anii cei mai reci

Anul 2024 a fost excepțional la capitolul meteo în România, fiindcă a adus o lună februarie cu vreme de primăvară, au fost 30 de grade Celsius în martie, iar luna august a fost cea mai caldă de până acum. Au fost inundații și recorduri de ploaie, dar și multe nopți extrem de calde.

Șase dintre cele 12 luni ale anului au fost mult mai calde decât normalul. Trei luni – februarie, iunie și august – au fost cele mai calde de când există date meteo complete, adică de la 1901 și până acum.

Cele șase luni care au fost extrem de calde în 2024

Februarie, cea mai caldă lună

Martie, a doua cea mai caldă lună

Aprilie, a doua cea mai caldă lună

Iunie, cea mai caldă lună

Iulie, a doua cea mai caldă lună

August, cea mai caldă lună

Septembrie. a cincea cea mai caldă lună

Datele sunt de la ANM și calculate pentru fiecare lună, în intervalul 1901-2024

Cum se compară 2024 cu cei mai reci ani din trecut

Anul 2024 are șanse să fie cel mai cald de până acum în România, iar „lupta” se dă cu 2023, în care media pe țară a fost de 11,38 grade Celsius. În ianuarie 2025, când vor fi analizate toate datele climatice, vom știi dacă anul a fost cel mai cald sau a fost pe locul doi.

Conform datelor ANM, În 2019 media a fost de 11 °C, iar alți ani extrem de calzi au fost 2020, 2022, 2015 și 2018.

Toți anii foarte calzi din top 10 au fost în acest secol, cu excepția unuia singur: 1994. În toți acești ani din top, media temperaturii pe țară a fost de sub 10 grade C, variația fiind mare la nivel național, de la sub 0 grade C la stația meteo de la Omu și peste 13-14 °C, medie anuală în localități din Muntenia, Dobrogea și Oltenia. Printre locurile cele mai calde se numără Drobeta Turnu Severin, Constanța, Mangalia, Calafat, Zimnicea, Călărași și Giurgiu.

Alexandria a fost un loc foarte cald în vara lui 2024, cu o medie de 28 C pentru iulie și de 27,4°C pentru august.

În cei mai reci ani, media pe țară a fost de sub 8 grade Celsius, exemple fiind anii 1985, 1980 și 1976. Ani extrem de reci au fost și 1933, 1940 și 1954, dar avem mai puține date meteo din acei ani.

În ultimii ani, media temperaturii anuale pe țară a fost de peste 10,5 C. Cum ne comparăm cu media pe câteva zeci de ani?

Intervalul 1981-2020: medie de 9,07 C

Intervalul 1991-2020: medie de 9,60 C

Anul care se încheie rămâne în istorie și fiindcă iarna 2023-24 a fost cea mai caldă din ultimii 125 de ani, iar aici este inclusă și prima lună de iarnă, decembrie 2023, care a fost a doua cea mai caldă lună, aducând și temperaturi de peste 21 C.

Vara lui 2024 a fost cea mai caldă din istorie, având o temperatură medie pe țară de 24,2 °C. Astfel, a fost depășit recordul anterior, respectiv vara anului 2012, când temperatura medie sezonieră pe țară a avut valoarea de 23,5 °C. În ultimele două decenii, temperatura medie pe țară în anotimpul de vară a depășit frecvent 22,0 °C, iar tendința generală de evoluție a temperaturii în acest anotimp este crescătoare, arată datele ANM. În cea mai rece vară, din 1976, media pe țară a fost de sub 18 C!

Au fost valuri de căldură în iunie, iulie și august 2024, cel mai lung durând peste două săptămâni.

Cea mai ridicată temperatură măsurată în țară a fost de +41,7 C, pe 17 iulie, la Cernavodă, iar la București Filaret au fost +41,5 C.

Au fost inundații grave – mai ales în zona Galați – iar la Mangalia a fost stabilit un nou record de precipitații pentru 24 de ore: 343 l/mp.

