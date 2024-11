De ce vara lui 2024 va rămâne în istoria meteo a României / Cel mai pesimist scenariu al climatologilor

Cea mai importantă conferință climatică din 2024, care are loc în aceste zile la Baku, încheie cel mai cald an de când există date meteo. În România, vara a bătut recorduri de caniculă și a adus o proiecție sumbră pentru următorii ani. Cu decenii în urmă, o temperatură absolută de peste 40 C era un fenomen extrem de rar în București.

În vara lui 2024 au fost cinci zile consecutive cu maxime de peste 40 de grade Celsius la București.

În ultimii patru ani au fost în total 11 zile cu astfel de maxime.

Care este istoria de 140 de ani a temperaturilor extreme în Capitală și de ce vara lui 2024 a fost excepțională la mai multe capitole?

Un record care a rezistat 55 de ani

În anuare statistice mai vechi, prima temperatură de peste 40 C măsurată la București figurează ca fiind înregistrată în august 1881.

Un val excepțional de căldură a adus, în 7 august 1896, o temperatură de +40,8 C, atunci fiind stabilit și un record absolut național de căldură: +42,8 C la Giurgiu.

O altă zi foarte caldă a fost 11 iulie 1916, când la Filaret au fost +40,6 C și tot în acea lună a fost stabilit un nou record național de căldură la Alexandria: +42,9 C. Datele sunt din lucrarea „Consideration Upon Extreme Temperatures” (Ion Marinică, Daniel Cristian Ciobotu).

Bucurestiul vazut de sus (foto Vlad Barza)

La 20 iunie 1918, au fost +40,3 C la stația Filaret, recordul fiind încă valabil pentru luna a șasea. Într-o zi de august a lui 1921 au fost +40,5 C. Despre cum s-a încălzit clima României de la 1896 până în prezent, puteți citi aici.

Un record ce urma să reziste 55 de ani a fost stabilit în august 1945: +41,1 C la ambele stații meteo din Capitală.

Erau mult mai rare temperaturile de peste 40 C: dacă luăm datele de la stația meteo Băneasa pentru cei 33 de ani dintre 1931 și 1963, doar în trei ani maxima a trecut de 40 C (1945, 1952 și 1963). În cinci ani maxima absolută a fost de sub 35 C, adică nu s-a depășit pragul de caniculă în nici măcar o zi dintr-un an întreg. Datele sunt din Anuarul Statistic RPR 1964.

Nicio zi cu peste 40 de grade, timp de 17 ani

În cele mai reci veri din istoria meteo a României, în anii 70, au fost și ani în care temperatura maximă nu a trecut în nicio zi de 33-34 C în Capitală, ceva ce acum este foarte puțin posibil. Astfel de ani au fost 1975 și 1976. Dacă luăm datele dintre 1973 și 1989, așadar 17 ani, nu a fost nicio zi cu peste 40 C la stația meteo Băneasa, cel mai aproape fiind ziua de 31 iulie 1985, la patru zecimi de grade de prag. La stația Filaret au fost însă peste 40 C în 1985 (mai exact 40,4 C).

În iulie 2000, a fost singura dată când au fost peste 42 C la ambele stații principale. 5 iulie 2000 este ziua când s-a stabilit recordul absolut pentru Capitală: 42,4 C la Filaret și 42,2 C la Băneasa.

Cele mai ridicate temperaturi din acest secol în România au fost de peste 44 C în Oltenia, în vara lui 2007.

Statia meteo Filaret din Bucuresti (foto ANM)

După anul 2000, lucrurile s-au schimbat mult și au fost temperaturi de peste 40 C și în 2007, dar și în 2012.

Dacă luăm ultimii zece ani, în cinci dintre ei au fost maxime de peste 40 C la București Filaret: 2017, 2021, 2022, 2023 și 2024. În ultimii patru ani, au fost 11 astfel de zile. O schimbare importantă față de acum 60-90 de ani este că luna august tot mai des are temperaturi medii peste iulie, nu prea se răcoresc nopțile la finalul lunii a opta și avem în unii ani și nopți tropicale de septembrie.

În ultimul deceniu, o singură vară a fost fără extreme de căldură, cea din 2018, însă atunci au fost temperaturi foarte ridicate în septembrie, care este și ea – tot mai des – o lună cu temperaturi de vară, iar în 2015 și 2020 au fost maxime de peste 37 C la Filaret.

Cele mai reci veri au fost în 1984, cu o medie de 20 C la București, în 1976, cu sub 20 C și acum 110 de ani, tot cu o medie de sub 20 C.

Topul celor mai ridicate temperaturi măsurate la stația meteo București Filaret

+42,4°C la 5 iulie 2000

+41,8°C la 23 iulie 2007

+41,5°C la 16 iulie 2024

+41,5°C la 7 august 2012

+41,1°C la 20 august 1945

+41°C la 6 august 2017

+40,9°C la 25 iulie 2023

+40,9°C pe 15 iulie 2012

+40,8°C pe 7 august 1896

+40,8°C pe 4 august 2023

+40,8°C pe 17 august 1952

La stația meteo Băneasa au fost +42,2 °C în iulie 2000, record absolut acolo. Pentru august, maxima absolută la Băneasa a fost 41,1 ºC, în vara lui 1945. Uneori, diferențele dintre stațiile Filaret și Băneasa pot fi și de 7 grade C.

De ce vara lui 2024 va rămâne în istoria meteo a României

Vara lui 2024 a avut cinci zile consecutive cu temperaturi de peste 40 C și cu nopți mult prea calde. Dar ce a mai fost cu totul ieșit din comun?

Vara lui 2024 a fost cea mai caldă din istoria Bucureștiului, la mare distanță față de alți ani și la enormă distanță față de verile din anii 70. Pe 16 iulie 2024, au fost +41,5 °C la București Filaret, la mai puțin de un grad distanță de recordul absolut stabilit în anul 2000.

Evolutia temperaturilor pentru verile din Romania, intervalul 1901-2024 (sursa ANM)

„La București, cea mai caldă vară (1901 – 2024) s-a înregistrat în acest an, temperatura medie sezonieră având valoarea de 27,0 °C, cu 1,6 °C mai mult față de temperatura înregistrată în anul 2012. În topul anilor cu cele mai calde veri din București se mai regăsesc și 1946, 2003, 2007, 2022 și 2023, ani în care temperatura medie sezonieră a depășit 24,0 °C, se arată într-o caracterizare climatologică ANM publicată în septembrie 2024.

Vara lui 2024 a fost excepțională la București și fiindcă maxima a depășit 40 C cinci zile la rând, dar și fiindcă s-au înregistrat multe nopți foarte calde, inclusiv una în care minima a fost de +26,2 C la stația meteo Filaret. În iunie, iulie și august au fost peste 30 de nopți tropicale la stația meteo de la Filaret (minime de peste 20 C). La stația meteo Băneasa sunt mult mai rare nopțile tropicale, însă a fost și aici o noapte cu minimă super-ridicată: +22,6 C.

Lucrurile nu se vor opri aici. Cel mai pesimist scenariu al climatologilor arată că în sudul României am putea avea cinci luni pe an cu valuri de căldură spre anul 2100, iar jumătate din populația urbană a României va fi afectată de canicula extremă până în 2040.

Cele mai ridicate minime nocturne la Filaret, în 2024

+ 26,2 C pe 18 iulie

+ 24,1 C pe 10 iulie

+ 23,7 C pe 19 iulie

+ 23,5 C pe 14 august

+ 23,3 C pe 14 iulie

Excepțională a fost și durata perioadelor de caniculă: 14 zile la rând în iulie și 12 zile la rând în august, vorbind aici de temperaturi maxime care au depășit la prânz 35 C. În șase zile din iulie au fost peste 40 C la umbră.

Media multianuală vara la București Filaret pentru ultimii 60 de ani

iunie +21,3 C

Iulie +22,9 C

August: 22,9 C

Media acestor luni la București Filaret în 2024 (sursa ANM)

Iunie: 26,4 C

Iulie: 27,6 C

August: 27 C

Cele mai lungi și intense perioade de caniculă la București până în 2023

August – septembrie 2023, 19 zile consecutive

August – septembrie 2019, 15 zile consecutive

August 1946, 15 zile consecutive

Iulie 2007, 10 zile consecutive

Trei lucruri de care trebuie ținut cont când vorbim despre recorduri de căldură:

Recordurile de căldură tind să fie doborâte din ce în ce mai des în ultimii 20 de ani, comparativ cu deceniile precedente, ceea ce dovedește o accelerare a încălzirii globale.

Recordul absolut de căldură înregistrat într-o singură zi din an nu oferă o imagine completä din punct de vedere al statisticii zilelor călduroase de vară.

Verile din ultimul deceniu au fost mult mai calde. Datele pentru stația meteo București Filaret indică o medie de +22,9 C pentru luna iulie și +22,3 C pentru august în perioada 1896 – 1955. Ce arată mediile pentru ultimii zece ani? O medie de +25,2 C pentru iulie și de +25,4 C pentru august.

Surse folosite pentru acest articol: ANM – Caracterizări climatice lunare pentru 2024 și caracterizările pentru perioada 1961-2023, Anuarul Statistic al României, capitolul Geografie, Meteorologie și Mediu înconjurător, platformele TuTiempo, Infoclimat.fr și WeatherOnline, volumul „Clima României”, Editura Academiei Române, București, 2008, Broșura ”100 de recorduri climatice în România, București 2018.