Trump a anunțat că liderul suprem al Iranului a fost ucis, iar apoi că „bombardamentele intense vor continua”. „Cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara”

Președintele american Donald Trump a anunțat moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social. Iranul nu a anunțat nimic până la această oră, iar unele agenții de presă semi-oficiale au insistat că Khamenei este în viață.

Anterior, moartea lui Khamenei în urma operațiunii Israel – SUA din această dimineață a fost anunțată de un oficial israelian, un oficial american și o publicație iraniană de opoziție, iar Trump a declarat pentru NBC: „Credem că informația e corectă”.

La scurt timp, Donald Trump a revenit cu un anunț pe Truth Social. „Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci și pentru toți marii americani și pentru oamenii din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de criminali însetați de sânge”, a scris el.

„Cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara”

Trump a spus că eliminarea liderului iranian a fost realizată în colaborarea cu Israelul și a avut un îndemn pentru poporul iranian.

„El (nr. Khamenei) nu a putut să evite serviciile noastre de informații și sistemele noastre sofisticate de urmărire și, lucrând îndeaproape cu Israelul, nu a fost nimic ce el sau ceilalți lideri care au fost uciși împreună cu el ar fi putut face. Aceasta este cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara. Auzim că mulți dintre membrii IRGC, ai armatei și ai altor forțe de securitate și poliție nu mai vor să lupte și caută imunitate din partea noastră”, a scris președintele american.

„Bombardamentele intense și precise vor continua”

El a îndemnat Gărzile Revoluționare și poliția iraniană să lucreze alături de poporul iranian în zilele care vor urma și a dezvăluit că operațiunile americane în Iran vor continua.

„Așa cum am spus aseară, „Acum pot avea imunitate, mai târziu vor avea doar moartea!” Sperăm că IRGC și poliția se vor uni pașnic cu patrioții iranieni și vor lucra împreună ca o singură entitate pentru a readuce țara la măreția pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă în curând, deoarece nu numai că Khamenei a murit, dar țara a fost, într-o singură zi, foarte distrusă și chiar ștersă de pe fața pământului. Bombardamentele intense și precise vor continua însă, fără întrerupere, pe tot parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul de PACE ÎN ÎNTREG ORIENTUL MIJLOCIU ȘI, DE FAPT, ÎN ÎNTREAGA LUME!”, a încheiat Trump.