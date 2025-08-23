Apa mării s-a răcit brusc pe litoralul românesc. Care este explicația

Persoane stau la plajă în localitatea 2 Mai din județul Constanța, 19 iulie 2025, FOTO: Inquam Photos / George Călin

Apa Mării Negre s-a răcit brusc pe litoralul românesc, ajungând sâmbătă la 11-15 grade Celsius, față de 25-26 de grade în urmă cu câteva zile.

Răcirea semnificativă a apei a fost resimțită începând de joi, 21 august, când vântul a suflat cu rafale de 45-55 km/h, potrivit publicației specializate Meteoplus.

Fenomenul se numește „upwelling”, prin care apa rece din adâncuri este adusă la suprafață din cauza vântului și înlocuiește apa caldă de la suprafață.

Sâmbătă dimineață, apa mării a coborât la 11-15 grade, iar la ora 11 s-a mai încălzit ușor, spre 15-17 grade.

Nu este însă prima dată când fenomenul se produce în această vară, un episod similar având și în luna iulie.

Potrivit observatornews.ro, în acest weekend se află aproximativ 120.000 de turiști pe litoral, cu un grad de ocupare de 80%.

Temperatura aerului din aceste zile pe litoral se încadrează între 28 și 31 de grade Celsius, iar minimele între 20 și 23 de grade, au transmis meteorologii.

Ce este fenomenul „upwelling”

Fenomenul care supără turiștii aflați acum pe litoral se numește upwelling. Apare atunci când vânturile care suflă cu putere peste suprafața mării împing apa rece din adâncuri spre suprafață, înlocuind apa caldă.

Procesul invers, numit „downwelling”, are loc și el atunci când vântul determină acumularea apei de suprafață de-a lungul unei coaste, iar apa de suprafață este împinsă spre adâncuri, scrie site-ul specializat Oceanservice.

Apa care se ridică la suprafață ca urmare a upwelling-ului este de obicei mai rece și bogată în nutrienți. Acești nutrienți „fertilizează” apele de suprafață, ceea ce înseamnă că aceste ape de suprafață au adesea o productivitate biologică ridicată. Prin urmare, zonele bune de pescuit se găsesc de obicei acolo unde upwellingul este frecvent.