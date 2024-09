Artiști ai momentului, precum și o pictură a regretatului Nicu Covaci (Phoenix), în prima licitație de artă contemporană din noul sezon Artmark

Remarcăm prima licitație de Artă Contemporană din noul sezon al Casei A10 by Artmark. Evenimentul, intitulat „Back to Art”, are loc joi, 26 septembrie, de la ora 19.00, la Palatul Cesianu-Racoviță. Expoziția lucrărilor participante este deja deschisă publicului, zilnic cu intrare liberă, la Galeriile Artmark, și îi aduce împreună pe simeze pe cei mai titrați artiști ai momentului, alături de alte nume consacrate.

Participă în actualul eveniment și Paul Baraka Marat, ale cărui lucrări sunt adesea considerate șocante. Artistul are în această selecție o pictură intitulată „Rolls-Royce Baraka [2024]” – ce ilustrează un Isus răstignit ce blochează drumul celebrului automobil de lux. Paul Baraka Marat este deja cunoscut pentru curajul exprimării sale hyperrealiste – în toamna lui 2023 a atras atenția CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) și BOR (Biserica Ortodoxă Română), pentru mesajele controversate ale câtorva lucrări prezentate în cadrul expoziției „Nymphs & Zombies”, parte din ediția de anul trecut a Pavilionului ArtSafari – creațiile sale de atunci, unele cu simboluri creștine, au agitat autoritățile și mass-media câteva luni la rând. În cadrul licitației Artmark, recenta lucrare ce poartă marca Baraka a fost estimată la 1.500-2.500 de euro.

Se poate remarca în selecția acestei licitații de artă contemporană organizate de Artmark și gradul de preocupare pe care unii dintre artiști îl au în ceea ce privește actualitatea socio-politică sau istoria autohtonă recentă. Iată câteva dintre acestea: „June 13th 1990 [2009]”, de Zoltan Bela – o „zugrăvire” a mineriadei din vara anului 1990, „Masculin/Feminin [1986-1990]”, de Marilena Preda-Sânc sau „Scape Goat [2008]”, de Mircea Suciu – singurul pictor român selecționat cu o lucrare pentru coperta revistei americane „ARTnews”.

Licitația „Back to Art” prezintă publicului și una dintre picturile ce poartă semnătura lui Nicu Covaci – regretatul lider al trupei Phoenix, care s-a stins din viață recent, la vârsta de 77 de ani. A rămas puțin cunoscută publicului larg pasiunea muzicianului pentru pictură, deși Nicu Covaci a absolvit în fapt Liceul și Institutul de Arte Plastice din Timișoara, diverse perioade de creație ale vieții sale artistice fiind dedicate în mai multă sau egală măsură picturii (decât muzicii). Dintre picturile sale, în evenimentul de la Artmark, se regăsește cea intitulată „Yvonne”.

Expoziția dedicată acestui eveniment este deja deschisă la Galeriile Artmark din str. C.A. Rosetti nr. 5, zilnic, cu intrare liberă, în intervalul 10.00-20.00, până joi, 26 septembrie, când are loc licitația.

Pot participa la acest eveniment, precum și la celelalte licitații ale Casei A10 by Artmark, atât cei care vin în sală, cât și cei care preferă varianta online – este necesară doar realizarea unui cont, pe site-ul artmark.ro. Titularii conturilor online au acces la toate buletinele informative ale casei, ce prezintă știri importante despre piața de artă, dar și la licitațiile desfășurate pe platforma Artmark Live, unde pot depune oferte în timp real, live.

Articol susţinut de A10 by Artmark