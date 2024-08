Aubrey Plaza spune că nu s-a uitat la serialul său „The White Lotus” și vine cu un motiv greu de crezut

Actrița americană Aubrey Plaza afirmă că, deși serialul „The White Lotus” i-a adus inclusiv o nominalizare la Premiile Emmy, ea nu a văzut nici măcar un episod din el fiindcă și-a uitat parola la platforma de streaming pe care e difuzat, relatează Variety.

„Tot nu am făcut-o. Sinceră să fiu, am avut probleme cu deschiderea contului meu pe HBO Max când am încercat inițial să mă uit la el”, a declarat ea într-un interviu acordat recent jurnaliștilor de la The Wall Street Journal.

„Nu îmi puteam da seama de parolă și de obicei pur și simplu mă dau bătută când nu îmi pot aminti parolele”, a explicat ea.

Deși motivul oferit de actrița în vârstă de 40 de ani pare greu de crezut și ea este cunoscută pentru umorul său sec, revista Variety amintește că Plaza vorbește de mulți ani despre faptul că platformele de streaming o enervează.

De exemplu, ea a declarat într-un interviu acordat Vanity Fair anul trecut că se „enervează foarte tare” de fiecare dată când este nevoită să folosească o astfel de platformă.

„Încercam să mă uit la Sezonul 20 al Top Chef. Nu mi-am putut da seama cum naiba să ajung la Hulu + Live. Mă dau bătută! Nu pot”, a relatat ea.

„Așa că ceea ce îmi place să fac este să merg la iTunes și să cumpăr filme care sunt vechi. Sau merg pe iTunes și mă gândesc ceva de genul ‘Cumpără întreaga serie Sopranos‘ iar apoi soțul meu îmi spune ‘Efectiv te poți uita la ea gratis pe HBO Max’”, a mai povestit Plaza cu referire la platforma care a fost înlocuită între timp.

Aubrey Plaza a fost pe larg apreciată pentru interpretarea sa din „The White Lotus”

Deși actrița a avut rolul care i-a lansat cariera în serialul de tip sitcom Parks & Rec difuzat de NBC timp de 7 sezoane între 2009 și 2015, ea a obținut prima sa nominalizare la Premiile Emmy, decernat anual celor mai bune seriale produse de Hollywood, abia anul trecut grație interpretării sale din al doilea sezon al The White Lotus.

Rolul din serialul antologie cunoscut pentru umorul său negru i-a adus și o nominalizare la Globurile de Aur, însă în ambele cazuri premiile au fost decernate în cele din urmă unor alte actrițe.

Plaza va putea fi văzută în curând în filmul Megalopolis al lui Francis Ford Coppola ce urmează să apară în cinematografele din România în data de 8 noiembrie.

Chiar dacă nu este o fană a platformelor de streaming, ea a jucat recent și într-un serial Marvel, Agatha All Along, ce va fi lansat pe Disney+ pe 20 septembrie.