Ben Okri și Jason Silva redefinesc arta și inovația la Festivalul UNFINISHED

Festivalul UNFINISHED din România aduce laolaltă inovatori și vizionari din diverse domenii, oferind un spațiu unic de reflecție, socializare și colaborare. Printre participanții de renume ai ediției din acest an se numără Ben Okri, romancier și poet, câștigător al prestigiosului Booker Prize, și Jason Silva, autor, vlogger, regizor și personalitate TV, nominalizat la premiile Emmy. Într-un interviu, cei doi abordează teme esențiale precum libertatea artistică, viitorul umanității și rolul artei într-o lume din ce în ce mai digitalizată.

Descoperă cum literatura, imaginația și interdisciplinaritatea pot modela nu doar arta, ci și viitorul nostru colectiv, iar UNFINISHED, fiind un catalizator pentru aceste transformări, inspiră colaborări inovatoare și perspective noi asupra provocărilor contemporane.

Festivalul UNFINISHED se întâmplă în perioada 27-29 septembrie, în București, pe strada Dionisie Lupu 46, în House of Ideas, grădina sa și sera de patrimoniu din incintă. Unica modalitate de acces este prin completarea unei aplicații: apply.unfinished.ro iar ultima zi de înscriere este 25 septembrie, până la ora 23:59.

SIR BEN OKRI este unul dintre cei mai apreciați scriitori contemporani, cunoscut pentru stilul său inconfundabil, care îmbină reflecția asupra realităților sociale și politice cu o proză de o profunzime remarcabilă. Printre numeroasele sale realizări se numără publicarea romanelor The Famished Road, cu care a câștigat Booker Prize, și Astonishing the Gods, selectat de BBC drept unul dintre cele „100 de romane care ne-au modelat lumea”. Referindu-se la festivalul UNFINISHED, artistul subliniază că magia se naște atunci când oamenii creativi colaborează pentru un scop comun și o destinație.

„The Famished Road” este o lucrare apreciată la nivel global pentru profunzimea și complexitatea sa. Ce v-a inspirat să creați această poveste și ce alte teme importante regăsim în operele dumneavoastră?

Ben Okri: Este dificil să vorbesc despre ce m-a inspirat să scriu o astfel de carte. Mi-am dorit să spun o poveste nouă, să prezint Africa într-o manieră diferită. Am realizat că, în cadrul viziunii africane asupra lumii, există posibilitatea unei ficționalități complet noi, un alt mod de a povesti, o literatură diferită de modelul liniar occidental, dar care să ofere totodată bucuriile vechi prin noi unghiuri și posibilități. Cu acest mod nou de a spune povești, am putut depăși conceptul de moarte și să privesc viața dintr-o perspectivă nouă.

Care considerați că este impactul global al creațiilor dvs. asupra tinerelor generații de artiști și cititori, în special în contextul provocărilor contemporane?

Ben Okri: Adevăr. Imaginație. Iubire. Dreptate. Să spui adevărul și să-l vezi este foarte dificil. Stilul, educația, clasa socială, chiar și religia ne pot împiedica. Dar să încerci să ajungi la esența lucrurilor, să îndrăznești să visezi, să stai vulnerabil în fața lumii și, totuși, să fii puternic, să spui adevărul așa cum îl vezi, într-un mod clar și fără exagerări, este extrem de greu. Însă, asta este ceea de ce avem nevoie. Avem nevoie de visători și de artiști care spun adevărul.

Ce teme și lucrări proprii ați ales să prezentați la festivalul Unfinished și cum influențează acestea percepția asupra artei contemporane și a societății?

Ben Okri: Libertatea și flacăra sufletului, solidaritatea și visul. Practica supremă nu este un act ce durează o zi sau un an, ci un act care schimbă lucrurile în bine pentru mulți ani de acum înainte. Prin urmare, trebuie să ascultăm vremurile în care trăim și să creăm o artă nouă, care să modeleze un viitor nou. Avem nevoie de liniște, trebuie să ne mobilizăm și să ne gândim la direcția în care vrem să ducem societatea. Ar trebui să fie o direcție spre mai multă libertate și mai mult curaj. Trebuie să reaprindem flacăra în sufletele oamenilor.

În contextul temelor explorate la festival, cum vedeți rolul literaturii și al artei în modelarea viitorului?

Ben Okri: Cea mai mare putere a literaturii este de a reînvia visul, de a arăta oamenilor că nimic nu este fix, că trecutul nu trebuie să fie viitorul și că viitorul este al nostru – să-l visăm și să-l modelăm. Este darul imaginației active, fără de care acțiunea politică poate deveni dogmatică și îngustă. Literatura ne poate elibera din temnița realității așa cum a fost ea formată pentru noi de structurile de putere. Ne arată calea către libertatea de a ne reface lumea din cele mai bune vise ale noastre. Această libertate este ceea ce ne fac să credem că nu avem. Dar această libertate este o forță puternică pe care trebuie să o folosim cu grijă.

Într-un festival care reunește artiști, gânditori și inovatori din diverse domenii, cum credeți că pot fi folosite aceste întâlniri pentru a genera noi perspective și colaborări?

Ben Okri: Adunați oamenii împreună, tratați-i cu respect și încurajați-i să dezvăluie darul pe care îl au în interior. Magia se întâmplă atunci când oamenii creativi colaborează pentru un scop și o destinație semnificativă.

Festivalul Unfinished este cunoscut pentru crearea unui spațiu de reflecție și schimb de idei. Ce sperați să luați cu dvs. din această experiență?

Ben Okri: Voi veni să împărtășesc și să ascult. Uneori, simpla prezență este suficientă. Asta îmi place: să mă aflu în câmpul de forță al noilor posibilități.

Cum vedeți viitorul literaturii și al artei într-o lume din ce în ce mai digitalizată?

Ben Okri: Artiștii trebuie să depășească tehnologia. Scriitorii trebuie să pătrundă mai profund decât înainte. Ar trebui să fim mai sălbatici, mai fideli celor mai profunde impulsuri ale noastre, iar arta noastră ar trebui să fie mai ciudată în frumusețea ei neașteptată. Singurul lucru pe care AI nu-l poate face este să spună adevărul. Poate imita, combina, reproduce și clona, dar nu poate ajunge la adevăr. Adevărul este dincolo de stil și de tehnică. Vine dintr-un suflet care simte paradoxul uimitor al lumii și răspunde cu un urlet sau un cântec fără precedent.

Ce v-a motivat să alegeți trenul ca mijloc de transport pentru a ajunge în România, în locul unei călătorii mai rapide cu avionul?

Ben Okri: Mai repede înseamnă, de fapt, mai încet, iar mai încet înseamnă mai adevărat. Nu toate sosirile țin doar de corp. Uneori, ajungem înainte de a ajunge. Îmi plac trenurile. Am redus călătoriile cu avionul parțial din motive de mediu. Dar trenul este, pentru mine, calea cu adevărat filosofică și spirituală de a experimenta realitatea din spatele realității.

„Am participat la festival cu câțiva ani în urmă și mi-a plăcut enorm”

Jason Silva, un vizionar al tehnologiei, filosofiei și conștiinței, este cunoscut pentru capacitatea sa unică de a îmbina aceste domenii pentru a crea experiențe captivante și profunde. Prin seria sa virală de videoclipuri „Shots of Awe”, Jason Silva ne provoacă să ne întrebăm despre natura umană, despre viitorul inteligenței artificiale și despre complexitatea universului. Acesta a vorbit despre importanța Festivalului UNFINISHED pentru dezvoltarea umanității, menționând faptul că aceste discuții interdisciplinare îmbogățesc discursul și sădesc semințe pentru idei noi.

Cum reușiți să îmbinați știința, filozofia și tehnologia în conținutul pe care îl produceți? Care este procesul creativ pe care îl urmați atunci când doriți să transmiteți concepte abstracte despre timp, spațiu și conștiință?

Jason Silva: Sunt un generalist pasionat de numeroase subiecte din vastul peisaj intelectual al umanității! Am studiat filosofia și filmul la universitate și m-am îndrăgostit de conținutul digital. Concentrându-mă pe conținut mai scurt, am reușit să explorez multe subiecte cu ușurință. Procesul meu creativ valorifică „fluxul”, care este o stare de conștiință de intensă concentrare și capacitatea de improvizație fluidă.

Ce tehnici folosiți pentru a captiva și inspira publicul în cadrul discursurilor dumneavoastră?

Jason Silva: Am o strategie simplă: curiozitatea și pasiunea. Acestea sunt lucrurile care mă motivează. Dacă reușesc să transmit curiozitatea și pasiunea mea autentică, acestea se vor transmite privitorului și audienței. Oamenii răspund bine la autenticitate.

Cum vă structurați mesajele în seria „Shots of Awe” pentru a stimula curiozitatea audienței?

Jason Silva: Oamenii tind să imite ceea ce văd. Dacă eu sunt curios și plin de uimire, oamenii vor simți asta. Dacă sunt plictisit, vor simți și ei. Stilul meu de comunicare a fost întotdeauna despre a canaliza acea uimire și inspirație din interior.

Există un scurtmetraj sau un proiect recent care reflectă cel mai bine viziunea dumneavoastră asupra viitorului? Ce mesaj ați dorit să transmiteți prin acesta?

Jason Silva: Cu siguranță! Dacă te uiți pe canalul meu de YouTube, Shots of Awe, găsești multe videoclipuri care explorează viitorul AI, viitorul conștiinței, psihadelicele și sănătatea mintală și altele! Iată câteva exemple: CYBERDELIC EXPLOSION, THE SULTANS OF FLOW, A MENTAL HEALTH PARADIGM SHIFT.

Ce v-a atras la festivalul UNFINISHED din România? Cum vedeți importanța unor astfel de evenimente?

Jason Silva: Am participat la festival cu câțiva ani în urmă și mi-a plăcut enorm! Festivalul a reunit unele dintre cele mai inspiratoare persoane pe care le-am întâlnit vreodată. Întâlnirea acestor oameni și deschiderea inimilor lor este un lucru minunat.

Cum se aliniază ideile dumneavoastră despre viitor cu temele explorate la festivalul Unfinished?

Jason Silva: Cred că evoluția umană este un proces continuu… încă ne aflăm în dezvoltare. Acest lucru se aliniază cu numele festivalului. Mai mult, tema din acest an invită artiști și designeri să reflecteze asupra modului în care filosofia lor se manifestă în lume, trecând dincolo de idei și abstractizare, și îndreptându-se spre acțiune. Acest aspect este foarte important pentru mine.

Festivalul reunește artiști, gânditori și inovatori din diverse domenii. Cum credeți că aceste întâlniri pot fi utilizate pentru a genera noi perspective și colaborări?

Jason Silva: Reunirea oamenilor în acest mod încurajează discuții interdisciplinare care îmbogățesc discursul și sădesc semințe pentru idei noi, iar „odată ce o minte este deschisă de o nouă idee, nu se mai întoarce niciodată la poziția sa inițială!”.

Despre UNFINISHED

Desfășurat sub înaltul patronaj al Parlamentului European, UNFINISHED este primul festival multidisciplinar din România și a fost creat de Fundația Eidos ca o experiență în continuă evoluție. Din 2016 și până acum, Unfinished a avut peste 250 de invitați printre care co-fondatorul Pixar, Alvy Ray Smith, directorul artistic pentru linia masculină Louis Vuitton, Virgil Abloh, artista multipremiată, Marina Abramovic, strategul digital din timpul administraţiei Obama, muzicianul Nicolas Jaar și Esther Perel, cel mai cunoscut psihoterapeut specialist în relaţii de cuplu.

