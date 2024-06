Boloș, despre „Big Brother-ul facturilor”: Nu ne-am apucat, de nebuni, să cerem facturi cu un anumit conținut. Este o directivă UE, pe aceea o respectăm

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține că obligația firmelor de a încărca facturile consumatorilor în e-Factura este o obligație la nivel european, din 1 iulie 2025, iar structura informațiilor este standardizată la nivelul UE. „Deci nu există că România și noi Ministerul de Finanțe, de nebuni, ne-am apucat să cerem facturi care să aibă un anumit conținut. Există directiva UE care privește structura informațiilor din e-Factura. La aceea ne conformăm”, a declarat vineri la Guvern Marcel Boloș.

Guvernul a adoptat noi modificări la e-TVA și e-Factura, după nemulțumirile exprimate de contabili și mediul de afaceri față de ordonanța adoptată anterior de Guvernul Ciolacu fără dezbateri pe marginea acestor reglementări.

Premierul Ciolacu i-a cerut vineri ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, să iasă și să explice după ședința de Guvern modificările aduse la aplicarea e-TVA și e-Factura.

În conferința de presă care a urmat ședinței de Guvern, HotNews.ro i-a cerut lui Marcel Boloș să explice de ce are nevoie statul să știe că cineva și-a cumpărat online chiloți sau o cremă de hemoroizi, informații care țin de protecția vieții private și vor duce la un Big Brother al facturilor pentru milioane de cetățeni, după cum a reclamat recent Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI).

„În acest domeniu al standardizării facturii există directiva UE care spune standardul de factură pe care-l utilizează toate statele membre. Deci nu există că România și noi Ministerul de Finanțe, de nebuni, ne-am apucat să cerem facturi care să aibă un anumit conținut. Există directiva UE care privește structura informațiilor din e-Factura. La aceea ne conformăm.

Obligația aceasta a fost discutată și la ultima reuniune a Consiliului de Miniștri în care li s-a pus în vedere statelor membre ca până la sfârșit de 2027 trebuie să treacă pe modulul e-Factura, fiind o bază de date europeană care se va face la nivelul UE”, a declarat Marcel Boloș.

Potrivit acestuia, toți cei care utilizează astăzi date cu caracter personal au obligația respectării prevederilor legale privind datele cu caracter personal și a dat exemplul Italiei.

„Italia de la 21,7% gap de TVA și-a redus la 10,8%, aplicând toate cele 3 module: business to governement (B2G), business to business (B2B) și business to consumer (B2C). Așa a reușit să-și pună disciplină în sistemul fiscal”, a spus acesta.

Întrebat dacă în formularul standardizat de e-Factura vor fi și produsele pe care le cumpără oamenii, acesta a subliniat că nu face decât să respecte legislația UE.

„Dacă așa prevede directiva UE?! E un standard tipic.. n-aș vrea să intru într-o discuție și în spațiul public să apară că ministrul finanțelor vrea informații despre cumpărăturile românilor. Nu, este o directivă UE, pe aceea o respectăm”, a declarat acesta.

Obligația de încărcare în sistem a facturilor de la clienți – de la 1 iulie 2025

Ministrul Finanțelor a precizat că în extinderea sistemului e-factura și în relația dintre firme și cetățeni – business to consumer (B2C) – sunt trei etape.

„Prima se deruleaza în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2024, este opțională, adică cine dorește le poate încărca (n.a facturile) în sistem. Au fost solicitări de acest fel. O parte dintre companii au apreciat modulul e-Factura și contribuțiile pentru digitalizarea operatorilor economici.

A doua etapă este între 1 ianuarie-30 iunie 2025, când este obligație de raportare în sistem, nu de încărcare, adică s-a emis factura și după 5 zile raportezi emiterea facturii.

A treia etapă de la 1 iulie 2025 există obligația de utilizare a modulului e-Factura, adică încarci direct factura în sistem. Până atunci nu există amenzi, este doar perioadă de acomodare”, a declarat Marcel Boloș.

Ministrul a susținut că și acum Statul are informații despre aceste cheltuieli la persoanele juridice.

Includerea facturilor emise către consumatori în sistemul e-Factura va crea o bază de date uriașă de date personale, cu informații legate de toate categoriile de date personale, inclusiv ale copiilor, care fac deja achiziții online, a atenționat miercuri Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI).

Asociația a cerut Avocatului Poporului și Protecției Datelor să reacționeze împotriva colectării excesive de date personale, iar Guvernului să anonimizeze aceste date înainte de a le trimite la ANAF.

Sursa foto: Dreamstime.com