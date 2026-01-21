Bundeswehrul se pregătește pentru o achiziție majoră: trei nave de război pentru flota germană

Fregata AL-QAHHAR a Marinei Egiptene, din clasa Meko 200, ajunge în portul Kiel, din Germania, pentru exerciții pe mare, pe 17 noiembrie 2022. FOTO: Martin Witte / Alamy / Profimedia

Armata germană se pregătește să achiziționeze cel puțin trei fregate din clasa MEKO A-200 de la constructorul german de nave de război TKMS, fiecare dintre acestea având un preț de aproximativ 1 miliard de euro (sau 1,17 miliarde de dolari), potrivit unor surse familiarizate cu proiectul, scrie miercuri agenția de presă Reuters.

Aceste surse au precizat că parlamentul german a fost informat cu privire la un acord preliminar, iar contractul formal de achiziție este în curs de pregătire în cadrul guvernului de la Berlin.

TKMS ar putea livra prima fregată până în 2029, așa cum a cerut Bundeswehrul (armata germană), iar livrările următoare ar urma să fie făcute în mai puțin de un an, conform surselor.

Comisia privind bugetul a aprobat anul trecut 7,8 miliarde de euro pentru o strategie alternativă de achiziții, după o întârziere de mai mulți ani în achiziționarea fregatelor F126 planificate inițial.

Publicația de specialitate Hartpunkt a fost prima care a scris despre aceste planuri ale armatei germane.

Ministerul Apărării din Germania nu a făcut până acum precizări despre acest subiect.