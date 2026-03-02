Când revin trenurile între Galați și Bârlad, pe o linie distrusă grav de ploile din toamna lui 2024

Circulația trenurilor pe calea ferată Galați – Bârlad, întreruptă din cauza inundațiilor din toamna lui 2024, are șanse să fie reluată în vara acestui an, scrie Club Feroviar. Linia de 109 km lungime era foarte importantă pentru navetiști, însă traseul a fost distrus pe câțiva kilometri.

Durata de parcurs era de două ore și 40 de minute, iar trenurile opreau în 20 de stații pe traseu.

Linia de cale ferată a fost afectată pe o distanță cumulată de 6,5 km, unde terasamentul a fost spălat, ansamblul șină-traversă și instalațiile de comunicații TTR distruse în totalitate, iar toate clădirile de exploatare feroviară înregistrează pagube majore, arătau datele CF SA.

Valoarea contractului de reparații semnat în august 2025 cu Arcada Company Galați este de 47.050.000 lei fără TVA (55.989.500 lei cu TVA).

Lucrările au fost suspendate din cauza vremii capricioase, însă ele vor începe la jumătatea lui martie. După reluarea lucrărilor, constructorul are la dispoziție trei luni să le finalizeze, spune un inginer de la SRCF Galați.

Între cele două localități sunt 109 km, iar înainte de inundații circulau trenuri ale operatorului privat Transferoviar Călători (TFC). În medie, circa 2.000 de călători circulau cu aceste garnituri, dintre care 900 aveau abonamente lunare.

Circulația pe calea ferată Galați-Bârlad a fost redeschisă parțial circulației, din 15 octombrie 2024, numai pe ruta Galați-Chiraftei (39 km). Începând din 4 noiembrie 2024, TFC a pus la dispoziția călătorilor microbuze pe distanța Chiraftei-Bârlad și retur.