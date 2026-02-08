Când va fi dat în folosință centrul de mari arși de la Târgu Mureș. „Construcția este aproape finalizată”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că „în prima parte a acestui an” centrul de mari arși de la Târgu Mureș va fi dotat cu echipamente medicale și vor fi testate circuitele și sistemele.

Centrul, estimează oficialul, va fi „dat în folosință, cel mai probabil, din toamna acestui an”.

„Construcția este aproape finalizată, iar în prima parte a acestui an urmează etapa decisivă: dotarea cu echipamente medicale, testarea circuitelor și validarea funcționării tuturor sistemelor, astfel încât centrul să poată fi dat în folosință, cel mai probabil, din toamna acestui an”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică, într-o postare pe Facebook.

Capacitățile centrului

Ministrul Sănătății a explicat că este vorba despre „o clădire nouă, cu o suprafață totală de 24.113 mp, gândită special pentru tratamentul cazurilor critice”.

„Centrul de mari arși va include 5 paturi pentru pacienți critici, 10 paturi pentru terapie intermediară, microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 44 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli de operație. În plus, sunt prevăzute spații conexe actului medical, centru de transfuzii sangvine, sterilizare și un centru de instruire pentru personalul medical”, a mai declarat el.

Foto: Arne9001 | Dreamstime.com