Câte mașini au produs uzinele Dacia și Ford în România anul trecut

După un an 2024 record, producția auto a scăzut în România cu aproape 3% anul trecut, ambii constructori având cifre totale mai mici, arată datele ACAROM. Volumele Dacia au scăzut mai mult decât cele ale Ford.

În 2023, uzinele Dacia și Ford au produs în total 513.000 de mașini, iar în 2024 au ajuns la 560.102, o valoare record.

Anul trecut a fost însă o scădere, până la 545.510 automobile, dintre care 54% au fost mașini Dacia produse la Mioveni și 46% mașini Ford, produse la uzina Otosan din Craiova.

La ambele mărci producția a scăzut față de 2024, Dacia având un declin ceva mai mare, de la 309.000 de mașini, la 297.000.

La Ford, scăderea a fost de la 250.000, la 248.000 de mașini anul trecut.

În ultima lună din 2025 producția s-a apropiat de 40.000 de unități la cele două uzine, dintre care aproximativ 22.000 au fost mașini Dacia și 18.000 Ford, mai arată datele ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din România).