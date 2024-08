Ce planuri are Lockheed Martin pentru Centrul European de Instruire F-16 din România

După ce primii piloți români și-au încheiat instruirea pe avioane F-16 la Centrul Pregătire de la Fetești luna trecută, compania Lockheed Martin vrea extinderea programului, relatează Defense One.

„Probabil am putea face până la 30 până la 40” de piloți pe an cu extinderea programului, a declarat Frank St. John, directorul operațional al Lockheed, pentru Defense One.

Prima grupă de piloți români a absolvit cursurile luna trecută.

St. John a spus că centrul este pregătit să antreneze piloți ucraineni.

„În vreme ce Ucraina și guvernul SUA determină care este cea mai bună abordare pentru pregătirea piloților ucraineni, dacă hotărăsc că a face asta în centrul românesc este abordarea corectă, atunci le vom respecta decizia și vom face asta”, a spus el.

Ucraina, care a primit recent primele sale avioane F-16, este frustrată instruirea lentă a piloților pe acest tip de avioane. Unii sunt antrenați de armata americană, în timp ce alții sunt antrenați în Danemarca, dar Danemarca intenționează să-și închidă centrul după acest an, iar SUA trebuie să se ocupe și de angajamentele de a instrui piloții din alte țări.

De altfel, România și Ucraina au semnat în iulie 2024 un acord bilateral de securitate pe 10 ani care prevede, printre altele, pregătirea piloților ucraineni pentru avioanele F-16.

Amintim că Centrul European de Instruire F-16 din România a fost inaugurat la baza aeriană Fetești pe 13 noiembrie 2023, iar la inaugurare au fost prezenți ambasadorii Danemarcei, Țărilor de Jos, Statelor Unite și Ucrainei și reprezentanți ai companiei americane Lockheed Martin.

Ministrul român al Apărării, Angel Tîlvăr, a evidențiat atunci că Centrul din Baza Aeriană 86 își propune să creeze un răspuns adecvat nu doar pentru nevoile actuale și viitoare ale Forțelor Aeriene Române, ci și pentru sprijinirea aliaților și partenerilor, precum Ucraina.

Șapte piloți români au efectuat pregătirea teoretică și practică în cadrul Centrului European de Instruire, dar și la simulatorul F-16 aparținând Forțelor Aeriene Române pentru atingerea nivelului „Pregătit Pentru Misiune”.

În luna iunie Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență pentru finanțarea de către România a personalului ucrainean în care drul Bazei Aeriene de la Fetești, potrivit Defense Romania.

Pentru a asigura mentenanța avioanelor F-16 ucrainene, Kievul și aliații săi vor trebui să construiască o rețea extinsă de întreținere și logistică. SUA și Ucraina încă discută cu privire la aceste aspecte, dar când vor ajunge la un acord final, Lockheed este gata să ajute, a spus St. John.

F-16-urile ucrainene ar putea fi întreținute la centrul de întreținere al Lockheed din Polonia, care a fost construit astfel încât sutele de F-16 care operează în Europa să nu fie nevoiți să se întoarcă în SUA pentru a obține lucrări majore de întreținere și modernizări, a spus St. John.