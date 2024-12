Ce recomandă barmanii să bei în noaptea de Revelion și care a fost cocktailul vedetă al anului 2024

Cocktail Paloma. FOTO: RooM the Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Patru barmani cu experiență fac recomandări pentru noaptea de Revelion și spun care a fost vedeta băuturilor în 2024 și ce urmează să facă valuri în 2025.

Când zici Revelion, mintea te duce direct la bule, pocnete de dopuri și pahare care par mereu prea mici și trebuie constant reumplute. Adica la șampanie. Dar nu e nicio tragedie dacă trecerea dintre ani te prinde cu un pahar de apă plată. Sau un vin fără alcool care încă e pe val acum – un fel de „Hei, sunt fancy, dar și responsabil!”.

Am zis, totuși, să vedem ce spun experții, oamenii care te ajută să iei decizii „înțelepte” la bar după miezul nopții despre băuturile anului 2024.

O băutură pe bază de tequila

FOTO: Ben Black/ Unsplash

Laurențiu Dedu lucrează în domeniul ospitalității de 20 de ani și a fost barman, supervisor de bar și manager în locații ca Loft, Expirat Halele Carol, Hard Rock Cafe, dar și în străinătate. În momentul de față este brand ambassador pentru portofoliul Moet Hennessy la De Silva Exclusiv și predă și cursul de barman preparator la Atelierele Ilbah.

„Cocktailul anului a fost Paloma, o băutură refreshing pe bază de tequila, fresh de grepfrut și apă carbogazoasă. Practic, un șpriț de vară ușor de făcut, ce se regăsește în barurile și restaurantele din toată lumea”, spune Laurențiu. El mai completează că Paloma își datorează succesul trendului actual la nivel global, unde tequila și spirtoasele pe bază de agave din Mexic sunt la mare căutare.

„Pentru Revelion consider că un cocktail pe bază de șampanie sau vin spumant se potrivește cel mai bine. Iar ca recomandare merg pe ceva simplu, ușor de făcut: Kir Royale, un cocktail clasic franțuzesc, ce conține șampanie și puțin lichior de mure. Acesta se servește direct în flută”, spune Laurențiu.

În ceea ce privește cocktailul anului 2025, el este de părere că sunt șanse mari ca acesta să fie Whiskey Sour, dar recunoaște că în ultimul timp aceste trenduri sunt mai mult date de social media.

„Clasicul Negroni, un cocktail inventat în 1919”

Andrei Lung lucrează în industria ospitalității de 9 ani. A început ca barman, iar de 5 ani lucrează ca brand ambassador pentru portofoliul companiei Diageo. „Pentru mine băutura anului 2024, cel puțin în România, a fost cu siguranță clasicul Negroni, un cocktail care a fost inventat în anul 1919, dar care și în 2024, după statistici, global vorbind, a fost cel mai bine vândut cocktail clasic! Un mix simplu de părți egale între gin, lichior digestiv italian și vermut roșu”, spune Andrei.

În ceea ce privește băutura anului 2025, el spune că-și dorește să vadă o revenire la putere, pe locul 1, a Espresso Martini-ului, mai ales că inclusiv în anul 2024 ar fi fost în top 5 cele mai consumate.

Pentru noaptea dintre ani, Andrei recunoaște că are o afinitate pentru șampanie, așa că recomandă un cocktail clasic ce conține și această băutură sau un vin spumant sau un prosecco de o calitate bună. „Numele băuturii este French 75 și consider că orice conține bubbles este festiv, deci e perfect pentru Revelion. Rețeta este alcătuită din 40 ml de gin, 20 ml suc fresh de lămâie, 10 ml sirop de zahăr. Aceste ingrediente se agită într-un shaker cu gheață, mai apoi se strecoară băutura fără gheață într-un cocktail glass (unii îl mai știu sub numele de Martini glass) sau Coupette (paharul lui James Bond) așa sigur îl știe toată lumea, iar la sfârșit se adaugă șampania”, dezvăluie Andrei.

„Piața de tequila este în continuă creștere”

De altfel, French 75 este și băutura pe care o recomandă Raluca Orian pentru acest Revelion. Ea lucrează în industria ospitalității de 12 ani, iar în momentul de față este brand ambassador pentru toate spirtoasele Alexandrion Group la nivel național.

„În opinia mea, băutura anului 2024 a fost cu siguranță Paloma și o să leg acest răspuns și cu ce cred eu că va fi băutura anului 2025, probabil tot o băutură pe bază de tequila, probabil o Spicy Margarita. Sau poate ne vom bucura în continuare de Paloma, pentru că, în orice caz, piața de tequila este într-o continuă creștere”, spune Raluca.

„Trendul anului 2025 vor fi băuturi pe baza de mescal și tequila”

Ștefan Mujdei are o experiență de 12 ani în spatele barului, iar acum lucrează la unul dintre cele mai apreciate cocktail bar-uri din oraș: The Owl Cocktail House. În ceea ce privește anul 2025, el spune că speră să revină apetitul pentru cocktailuri clasice. „De exemplu cocktail-ul Naked and Famous, ce conține mescal. De fapt, cred că trendul anului 2025 o să fie băuturi pe baza de mescal și tequila”, spune Ștefan.

În 2024, el spune că Negroni a fost băutura pe care a livrat-o cel mai mult, dar crede că depinde foarte mult și de locație și de amprenta barmanului, cât poate influența și ghida el consumatorul.

Pentru noapte de Revelion el recomandă un CORPSE REVIVER NO. 1. „O băutură clasică ce conține coniac, calvados sau applejack și vermouth alb. Se prepară prin metoda stir și se servește în pahar Coupette. Primele referințe despre această băutură apar în Anglia, pe la mijlocul anilor 1800. De obicei, oamenii se îmbracă destul de elegant la trecerea dintre ani, așa că nu aș vedea ceva mai potrivit decât o băutură clasică în acest context”, spune Ștefan.