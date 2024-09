China a ascuns scufundarea unui submarin cu propulsie nucleară

China a încercat să ascundă naufragiul celui mai recent submarin al său cu propulsie nucleară, a estimat joi un responsabil american din domeniul apărării, potrivit AFP.

Naufragiul, care a avut loc într-un şantier naval, în primăvară, a fost dezvăluit de Wall Street Journal, care a distribuit imagini din satelit arătând macarale uriaşe aduse pentru a recupera submarinul, relatează Agerpres.

„Nu este surprinzător că Marina chineză încearcă să ascundă faptul că noul său submarin avansat cu propulsie nucleară s-a scufundat la mal”, a spus responsabilul sub protecţia anonimatului.

„Pe lângă întrebările evidente despre normele de producţie (…), incidentul ridică şi alte întrebări mai importante cu privire la responsabilitatea Marinei chineze şi la controlul industriei chineze de apărare, care este mult timp pradă corupţiei”.

