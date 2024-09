VIDEO Ciolacu a povestit cum i-a fost percheziționată casa de către Securitate 

Întrebat în interviul de la HotNews dacă a avut vreun fel de relație cu serviciile secrete înainte de a deveni persoană publică, Marcel Ciolacu a povestit în timpul emisiunii LIVE HotSpot motivul pentru care, la un moment dat, Securitatea i-a percheziționat casa.



„Am 56 de ani. Nu am fost nici membru de partid, la Partidul Comunist, fiind copil de pilot militar erau niște reguli foarte clare în ceea ce privește familia și tata era ofițer. Deci nu am avut… (n.r. relații cu Securitatea)”, a spus Marcel Ciolacu joi, la interviul de la HotNews.

„Am avut în schimb un frate mai rebel decât mine în tinerețe. Cu păr lung, cu desene pe pereți, cu afișe din „Bravo”, cum erau vremurile respective. Și într-o zi a stat la un șpriț cu colegii și au făcut ei planul cum fug în Iugoslavia. Pe vremea aceea era… Și am avut percheziție de la Securitate în casă. Cu toate că tatăl meu, repet, era ofițer. Deci, eu nu m-aș întoarce la acele vremuri. Nu sunt membru al Securității, nu sunt ofițer, am făcut armata. Cred că am ieșit caporal din armată”.

„Nu am o relație și nicio formă nu cer sfaturi politice Serviciilor de Informații”, a mai spus Marcel Ciolacu. Șeful Guvernului a spus că păstrează relații instituționale, că „Nu am o relație de prietenie, pentru că eu cred foarte mult în funcționarea statului român”.

