Ciolacu, despre fermele de boți din social media: S-ar putea ca mai mulți candidați să fi folosit, prin consultanți, o astfel de tehnică – VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat luni, în cadrul vizitei oficiale din Franţa, că este posibil ca mai mulți candidați la alegerile prezidențiale să fi folosit, prin intermediul unor consultanți, ferme de boți în social media. „S-ar putea ca mai mulți candidați să fi folosit prin consultanți o astfel de tehnică. În perioada următoare, ministrul Digitalizării strânge toate informațile și le va prezenta public”, a declarat Ciolacu.

Premierul a făcut aceste precizări, întrebat de media dacă a mai primit informații de la instituțiile statului în privința existenței unor ferme de troli care ar putea influența alegerile.

Premierul a subliniat că ministrul Digitalizării așteaptă acum analize de la fiecare platformă social media.

„Încă așteaptă de la fiecare platformă social-media toate analizele. Nu le putem face noi, statul român direct. Eu cred că a fost o abordare foarte corectă (sic!) mai ales în contextul a ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova (…) Cumva am prevenit de la un caz mai special, am prevenit toată această desfășurare și tot acest atac”, a spus Ciolacu.

Nu doar conturile de social media ale lui Mircea Geoană au fost reclamate în platforma NoFake. Ministru PSD, contrazis de ANCOM

Arbitrul telecom (ANCOM), condus de Valeriu Zgonea, a anunțat joi că a primit în seara zilei de 30 octombrie 2024 de la Ministerul Digitalizării două sesizări înregistrate pe parcursul zilei pe platforma proprie, care semnalau diverse aspecte cu privire la conturile de social media ale unora dintre candidații la alegerile prezidențiale. Cu o zi în urmă, ministrul PSD al Digitalizării, spunea că „este vorba de sesizări referitoare la candidatul Mircea Geoană”.

Platforma proprie la care face referire Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) este NoFake, care este gestionată de Ministerul Digitalizării, condus de Bogdan Ivan (PSD).

Platforma a fost creată în contextul anului electoral 2024 ca punct de contact pentru preluarea cererilor de analiză referitoare la distribuirea de conținut audio-video manipulat digital (deepfake) în scopuri malițioase precum manipularea opiniei publice sau în cadrul unor campanii de dezinformare și propagandă cu potențial impact asupra integrității alegerilor democratice.

Prin platforma NoFake statul comunică direct cu Facebook, TikTok și Google și solicită să fie eliminat rapid conținutul audio/video manipulat digital (deepfake) inadecvat ori care încalcă regulile platformelor de social-media.

Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) spune că, având în vedere rolul său de coordonator național al serviciilor digitale, precum și afirmațiile vehiculate în spațiul public cu privire la eventuale acțiuni ce afectează integritatea alegerilor, a tratat cu maximă celeritate sesizările primite și a luat legătura cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), autoritatea responsabilă de buna desfășurare a procesului electoral”.

„AEP, care a primit, de asemenea, sesizările, le-a înaintat către platformele sociale vizate spre verificare. Totodată, ANCOM a solicitat platformelor sociale vizate tratarea cu maximă prioritate a sesizărilor transmise de către AEP și va informa Comisia Europeană cu privire la sesizările primite în contextul procesului electoral”, a anunțat autoritatea.

Ministrul PSD al Digitalizării: „Colegii m-au informat că este vorba de sesizări referitoare la candidatul Mircea Geoană”

Cu o zi în urmă la Guvern, ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan (PSD) a spus că a fost informat telefonic despre faptul că în platforma NoFake s-au primit „niște sesizări din partea unor persoane fizice care au solicitat să fie verificat dacă respectivele conturi asociate campaniei unui candidat la funcția de președinte al României folosește intrumente care contravin regulilor și standardelor platformelor de socializare”.

„Colegii m-au informat că este vorba de sesizări referitoare la candidatul Mircea Geoană”, a spus acesta.

Potrivit acestuia, în urma acelor sesizări colegii din Ministerul Digitalizării care gestionează platforma NoFake „au trimis către platforme să stabilească dacă din punct de vedere tehnic există astfel de conturi false care să promoveze un candidat sau altul”.

Ministrul a subliniat faptul că „în momentul de față este o procedura tehnică prin care platformele sunt obligate de legislația UE să verifice dacă conturile sunt autentice sau nu”, iar „în momentul în care se identifică faptul că o anumită pagină nu respectă regulile ea este restricționată sau eliminată de pe acele platforme online”.

Geoană i-a solicitat lui Ciolacu să facă public de unde a obținut informația despre ferma de troli: „Abuz de putere”

Mircea Geoană a afirmat joi, 31 octombrie, că premierul Ciolacu a comis un abuz în serviciu prin solicitarea sa ca instituțiile statului să ancheteze o posibilă fermă de troli care acționează în favoarea candidatului independent.

„Acuzațiile grave, lansate de premierul Marcel Ciolacu, la adresa mea și a campaniei mele, reprezintă o minciună evidentă și o încercare brutală de a folosi poziția de prim-ministru pentru a da instrucțiuni instituțiilor statului român într-o acțiune de campanie electorală”, a declarat Mircea Geoană într-un mesaj pe Facebook.

Mircea Geoană a spus că ceea ce a făcut premierul „se numește, în termeni simpli, abuz de putere, iar în conformitate cu legea românească se numește abuz în serviciu”.

„Vă adresez, oficial, solicitarea de a face publică sursa politică a informației dumneavoastră, adresa, așa-zisei, ferme de troli, dacă ați instructat oral sau oficial, în scris, instituțiile pe care le-ați menționat, și dacă acest lucru a fost făcut pe baza unor instrucțiuni explicite din partea prim-ministrului sau a lui Marcel Ciolacu, candidatul la Președinția României”, solicită Mircea Geoană.

Ce a spus Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a susținut miercuri că există foarte multe servere pentru ferme de boți într-o clădire din Capitală, care ar lucra pentru campania lui Mircea Geoană. „Nu e toată clădirea, un etaj într-o clădire. Boți și ferme”, a spus Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a fost întrebat miercuri, înainte de ședința de Guvern, dacă știa despre prezența în România a lui Tal Hanan, un individ care coordonează o echipă foarte mare de hackeri, ferme de troli, de dezinformare, despre care Elena Lasconi acuză că s-ar fi întâlnit recent cu Mircea Geoană.

„Nu. Știam că există într-o clădire foarte multe servere pentru ferme de boți. Nu e toată clădirea, un etaj într-o clădire. Boți și ferme”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD susține că nu are informații clare și instituțiile care organizează alegerile ar trebui să verifice legalitatea acestei situații.

„Eu nu am informații clare, am și eu pe surse. Am auzit că există o fermă de troli și am transmis și eu celor care se ocupă”, a precizat Marcel Ciolacu.

Joi, premierul Marcel Ciolacu a declarat că aşteaptă răspunsuri de la toate instituţiile, privind fermele de boţi.

„Am spus foarte clar, nu am solicitat de la serviciile de informaţii. (..) Presupun că, după demersul AEP-ului, sunt cei care sunt patronii şi cei care gestionează social-media, sunt şi ei implicaţi”, a completat Ciolacu. El a precizat că informația i-a parvenit din „din zona politică”.

De unde a plecat scandalul

Candidata USR la Președinție, Elena Lasconi, a publicat, marți seara, pe pagina sa de Facebook, informații legate de „șeful diviziei de hackeri” care ar fi manipulat alegerile din 30 de state și cu care s-ar fi întâlnit Mircea Geoană.

Lasconi a anexat postării și fotografii care ar arăta legăturile fostului președinte al PSD cu acesta. În replică, candidatul independent la președinție susține că nu cunoaște respectiva persoană și că șefa USR ar fi căzut victimă unei intoxicări.