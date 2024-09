Ciolacu spune de ce nu-și va publica niciodată diploma de la BAC

Premierul Marcel Ciolacu a explicat, miercuri, la guvern, motivele pentru care nu își va publica „niciodată” diploma de Bacalaureat, el susținând că „s-ar fi spus că e falsă”.

„Dacă puneam o diplomă, 2 luni s-ar fi spus că diploma e falsă, că e schimbată poza, etc. În momentul acesta, s-a cerut pe 544, este un răspuns. Deci nu o să pun diploma niciodată, ca să ne înțelegem și v-am spus de ce”, a spus premierul, întrebat de reporterul HotNews.ro de ce nu-și face publică această diplomă.

Prezent marți la ediția de seară a Știrilor ProTV, Marcel Ciolacu, candidatul PSD la prezidențiale, a fost întrebat de ce nu arată diploma în original și a spus că, dacă o fotografiază și o pune pe Facebook, „o să zică că e falsă”, potrivit EduPedu.ro.

Ciolacu a mai spus la Pro TV și că a fost contactat de reprezentanți de la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Buzău în legătură cu solicitări primite la instituție pe Legea 544/2001 privind accesul liber la informații de interes public.

„Vă rog frumos, dați toate informațiile”, le-a transmis prim-ministrul PSD celor de la inspectoratul școlar, după cum a precizat la ProTV.

Săptămâna trecută, premierul Marcel Ciolacu a anunțat, într-o postare pe TikTok, ce medie a obținut la bacalaureat. El a spus că a luat examenul cu media 7,03 și că și-a căutat și găsit și diploma de licență. Ciolacu a făcut aceste precizări la o zi după ce a fost întrebat de jurnaliști despre media de la BAC și a spus că nu își amintește.

În 24 august, la Congresul PSD în care a fost desemnat candidat la Președinție, Ciolacu spunea că și-a căutat diploma de Bacalaureat și că are copia ei legalizată.

„Am căutat diploma, am luat Bacul când am terminat liceul. Am copia ei legalizată. Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă, așa era pe vremea aceea. După aceea am plecat în armată. Mi-am pus familia înainte. Nu pot să răspund la toate știrile inventate”, a spus Ciolacu, citat de G4Media.ro.

El a explicat că a pus familia înaintea studiilor pentru o perioadă, ca explicație pentru diferența de câțiva ani între terminarea liceului și începerea facultății. „Înţeleg miza, înţeleg jocul, înţeleg orice vreţi. Nu am jignit pe nimeni şi vreau să nu fiu jignit”, a mai spus Ciolacu la conferința de presă de după Congresul Național PSD, conform sursei citate.



Potrivit CV-ului de pe pagina Guvernului, Marcel Ciolacu a absolvit Liceul de Filologie-Istorie „Mihai Eminescu” din Buzău în anul 1986, actualul Colegiu Național „Mihai Eminescu” din Buzău și are doar diploma de absolvire, care nu este același lucru cu diploma de Bacalaureat, care atestă absolvirea învățământului liceal cu examene și care este singurul act de studii care permite accesul în învățământul superior, a scris Edupedu.ro.