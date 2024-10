Colac de salvare pentru Moscova, după ce Europa a închis robinetul de gaze rusești. Unde exportă masiv gigantul Gazprom

China este pe cale să devină cea mai are piaţă pentru gazele ruseşti livrate prin conducte în acest an, depăşind cantitățile destinate Europei, după ce invazia Moscovei din Ucraina a dus la limitarea transporturilor de gaze ruseşti livrate spre continentul european, scrie Bloomberg.

Grupul rus Gazprom a exportat 23,7 miliarde metri cubi de gaze naturale spre China în primele nouă luni ale anului, cu aproape 40% mai mult decât volumele exportate în aceiaşi perioadă a anului trecut, arată calculele Bloomberg făcute pe baza datelor furnizate de Administraţia vamală chineză şi estimările Ministerului rus al Economiei, potrivit Agerpres.

Comparativ, în perioada ianuarie-septembrie, Gazprom a livrat clienţilor din Europa o cantitate de 22,5 miliarde metri cubi de gaze naturale, pe baza calculelor privind livrările de gaze prin conductele din Ucraina şi gazoductul TurkStream.

Gazprom a majorat treptat livrările de gaze spre China via conducta Power of Siberia, inaugurată la finele lui 2019 şi care are o capacitate maximă de 38 miliarde metri cubi pe an.

Anul trecut, gigantul rus a convenit cu firma China National Petroleum Corp. livrări suplimentare în luna decembrie, care să asigure o majorare mai rapidă a livrărilor până la nivelul maxim contractat, lucru care anterior era programat să fie realizat abia la începutul lui 2025.

Acest acord vine într-un context în care creşte cererea de gaze a economiei asiatice. Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) se aşteaptă, ca în acest an, consumul total de gaze al Chinei să crească cu 8% în acest an, „stimulat de sectorul industrial dar susţinut şi de producţia de electricitate, utilizatorii rezidenţiali şi comerciali, precum şi de sectorul transportului”.

Deşi Gazprom intenţionează să îşi majoreze livrările anuale spre China cu alte 10 miliarde metri cubi, via aşa numită rută din Orientul Îndepărtat, aceasta este o mică parte din volumele de gaze pe care compania rusească le trimitea Europei înainte de invazia rusă din Ucraina.

Trei țări europene continuă să cumpere de la Gazprom

Chiar dacă majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană au găsit alternative la gazele ruseşti, Gazprom rămâne un important furnizor de energie pentru unele ţări membre, inclusiv Ungaria, Austria şi Slovacia.

Calculele Bloomberg arată că exporturile de gaze ruseşti prin conductă spre regiunea Europei au crescut cu 16% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Livrările de gaze ruseşti spre Europa ar putea fi reduse şi mai mult după ce acordul referitor la tranzitul gazelor ruseşti prin Ucraina va expira la finele acestui an.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că nu va permite Rusiei să profite de pe urma trimiterii de gaze prin conductele Ucrainei.

În prezent, se poartă negocieri pentru a înlocui acordul referitor tranzitul gazelor ruseşti, una din posibilele soluţii fiind Azerbaidjanul, însă un rezultat final nu se întrevede şi sunt mai puţin de trei luni până la finalul anului.