Combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe perioadă nedeterminată / Principala cauză: prețul mare al energiei

Combinatul ArcelorMittal Hunedoara își va opri producția începând cu 5 septembrie, pe perioadă nedeterminată, potrivit unui anunț al companiei la Bursa de Valori București. Principalele cauze sunt prețul mare al energiei, importurile masive și sprijinul limitat din partea Guvernului. Angajații vor intra în șomaj tehnic și vor primi 75% din salariul de bază.

„Această decizie, deși dificilă, reflectă evaluarea continuă a companiei cu privire la deteriorarea pieței, care continuă să fie modelată de costuri persistent ridicate ale energiei electrice, sprijin guvernamental limitat și intensificarea presiunii concurențiale din partea importurilor.

Acești factori au avut un impact semnificativ asupra capacității fabricii de a rămâne competitivă pe piețele interne, europene și internaționale. Registrul de comenzi a înregistrat o scădere accentuată, cu volume în scădere cu aproape 60% față de 2024, ceea ce întărește și mai mult necesitatea acestei pauze prelungite”, susțin reprezentanții combinatului, într-un comunicat remis Bursei de Valori București marți seară.

ArcelorMittal Hunedoara spusese, cu o zi înainte, că se va închide doar până la 30 septembrie

Luni, cu o zi înainte, compania anunțase că intenționează să oprească producția în perioada 5 – 30 septembrie 2025, perioadă în care angajații vor intra în șomaj tehnic și vor fi plătiți cu 75% din salariul de bază.

Marți seară, Arcelor a revenit și a precizat că anticipează prelungirea măsurilor actuale de șomaj tehnic și după 30 septembrie, pe o perioada nedeterminată.

„Această măsură este luată în considerare că parte a unui efort amplu de a gestiona situația în evoluție în mod responsabil și de a atenua impactul financiar asupra angajaților”.

ArcelorMittal își menține angajamentul de a monitoriza îndeaproape evoluțiile pieței și își va reevalua poziția pe măsură ce contextul evoluează.

Totodată, reprezentanții companiei au precizat că vor începe imediat discuțiile cu partenerii sociali. Compania a avut, la finalul anului trecut, un număr de 545 de angajați.