Conferința de securitate de la Munchen: La un an după ce JD Vance i-a șocat pe europeni, Trump l-a trimis acum pe Rubio

Europenii vor fi foarte atenți. Deși dinspre partea americană tonul ar trebui să fie semnificativ mai puțin conflictual în acest an la Conferința de Securitate de la Munchen privind securitatea, Washingtonul nu intenționează să slăbească presiunea asupra Bătrânului Continent, scrie AFP înainte de reuniunea care se va desfășura de vineri până duminică.

Anul trecut, vicepreședintele JD Vance i-a șocat și înfuriat pe europeni afirmând că libertatea de exprimare „regresează” pe continent și părând să îmbrățișeze opiniile partidelor de extremă dreapta, precum AfD, în Germania, în special în ceea ce privește imigrația.

Anul acesta, JD Vance, care tocmai a încheiat un turneu în Armenia și Azerbaidjan, nu va fi prezent.

În schimb vine secretarul de stat Marco Rubio, care a plecat joi seara din SUA pentru a conduce delegația americană în fața elitei din domeniul securității și apărării reunite în capitala Bavariei.

Filozofia americană rămâne însă aceeași, iar americanii intenționează să-și promoveze interesele, chiar dacă asta înseamnă să-și supere și mai mult aliații europeni, traumatizați de criza privind Groenlanda, notează France Presse.

Europenii „vor sinceritate”, a declarat Marco Rubio înainte de a pleca din Washington.

„Politica bilei de demolări este la ordinea zilei”

„Nu-mi amintesc să fi existat vreodată o perioadă în care să fi avut mai multe războaie, crize și conflicte simultane de o asemenea amploare”, a declarat Wolfgang Ischinger, fostul diplomat german care conduce forumul, în cadrul unei reuniuni la începutul acestei săptămâni, potrivit Reuters.

Relațiile transatlantice au fost mult timp în centrul Conferinței de securitate de la München, care a început ca o reuniune de pe timpul Războiului Rece pentru dezbateri occidentale pe tema apărării.

Însă presupunerea necontestată până acum a cooperării transatlantice care stătea la baza acesteia a fost răsturnată de ceea ce Ischinger a spus că este o „politica a bilei de demolări”, în care „distrugerea radicală – mai degrabă decât reformele prudente și corecturile politice – este la ordinea zilei”.

O conferință în plină criză de încredere pe relația SUA-Europa

De la revenirea sa la putere, Donald Trump, care consideră că Uniunea Europeană a fost construită pentru a „enerva” Statele Unite, are Europa în vizor.

Dovadă în acest sens este noua sa Strategie de securitate națională, în care președintele american s-a lansat într-un atac fără precedent împotriva europenilor, pe care îi consideră amenințați de o „dispariție civilizațională”.

Vineri și sâmbătă, la Munchen, șeful diplomației americane, care urmează să țină un discurs la conferință, este aștepta să continue să îi preseze pe europeni să împartă povara, în special în materie de apărare.

Dar vizita sa are loc în plină criză de încredere între americani și europeni, după episodul din Groenlanda, care a zguduit relațiile transatlantice și pe care europenii speră să îl lase în urmă.

Faptul că o țară aliată în NATO amenință să cucerească teritoriul unei alte țări aliate, în acest caz Danemarca, era până atunci considerat de neconceput și i-a determinat pe europeni să răspundă cu o fermitate fără precedent.

„Lucrăm” la dosarul Groenlanda, a declarat Marco Rubio la plecarea din Washington. „Suntem încrezători”, a adăugat el.

Imprevizibilul Donald Trump a dat înapoi la forumul de la Davos, în Elveția, iar NATO se va consolida în Arctica, dar criza a provocat daune durabile, recunosc mai mulți diplomați europeni sub acoperirea anonimatului.

Pentru Philip Gordon, de la Brookings Institution, Donald Trump „nu consideră Europa unificată ca un partener al Statelor Unite, ci ca o amenințare pentru Statele Unite”.

Rusia și războiul din Ucraina, subiecte principale la Munchen

Dincolo de Groenlanda, durabilitatea legăturii transatlantice, umbrela de securitate americană, războiul din Ucraina, dar și relațiile cu Rusia ar trebui să domine dezbaterile. Președintele francez, Emmanuel Macron, care merge și el la Munchen, a declarat, de exemplu, că dorește reluarea dialogului cu Vladimir Putin.

Deocamdată, acest dialog este unilateral între Washington și Moscova.

De asemenea, Marco Rubio a declarat că intenționează să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Munchen.

Declarația prim-ministrului canadian, Mark Carney, la Davos, care a estimat că ordinea mondială este „fracturată”, ar trebui să fie, de asemenea, în mintea tuturor, chiar dacă acesta și-a anulat călătoria din cauza masacrului de marți din Canada.

Conferința are loc cu câteva zile înainte de reuniunea inaugurală a „Consiliului de pace” al lui Donald Trump, prevăzută pentru 19 februarie la Washington, organismul creat de președintele american care nu se vrea un concurent al ONU, dar asta pare să fie, notează AFP.

Chiar și fără JD Vance, subiectul extrem de sensibil al libertății de exprimare în Europa va fi abordat, având în vedere prezența la Munchen a subsecretarului de stat pentru diplomație publică, Sarah Rogers.

Washingtonul conduce o ofensivă de amploare împotriva reglementării tehnologiei în Europa și a luptei împotriva dezinformării, pe care o consideră o obstacol în calea libertății de exprimare.

După Munchen, Marco Rubio se va deplasa duminică în Slovacia, apoi luni la Budapesta, pentru a-i transmite sprijinul lui Donald Trump premierului naționalist maghiar, Viktor Orban.

Alegerea Bratislava și Budapesta nu este, desigur, întâmplătoare, întrucât cele două țări sunt aliate aproapiate ale lui Trump, pe care acesta le prezintă ca model pentru europeni.