Copilul tău mănâncă zăpadă? Ce spun specialiștii despre riscurile invizibile din fulgii „curați”

Iarna, când copiii se joacă afară, una dintre marile tentații este să guste zăpada, iar la prima vedere acest gest este inofensiv. La fel făceau și părinții lor când erau mici: țurțurii erau înghețata preferată iarna, iar zăpada proaspăt depusă, o delicatesă. Jurnaliștii de la parents.com au discutat cu specialiști pentru a afla dacă, într-adevăr, zăpada poate fi mâncată de cei mici fără riscul îmbolnăvirii.

Copiii de azi trăiesc într-o lume mult mai poluată față de cea de acum 30-40 de ani. Iar această realitate îi face pe părinți să fie reticenți în fața unor aspecte care, în copilăria lor, păreau sigure. Așa că întrebarea corectă acum nu este dacă cel mic are sau nu voie să mănânce zăpadă, ci care sunt locurile în care a face asta nu își pune sănătatea în pericol.

De ce zăpada nu e chiar atât de curată pe cât pare

La prima vedere, zăpada pare curată și inofensivă. În realitate, spun specialiștii, lucrurile sunt complexe. Pe măsură ce se formează și cade din nori, ea „curăță” atmosfera. Asta înseamnă că adună particule din aer: praf, polen, dar și compuși chimici nocivi.

Fiecare fulg funcționează ca o mică plasă care colectează tot ce întâlnește în drumul său spre pământ. „Zăpada poate prelua substanțe nocive atunci când se formează, în timp ce cade prin aer, dar și ulterior, când particule din atmosferă se depun pe ea”, explică Steven Fassnacht, profesor de hidrologie a zăpezii la Colorado State University.

