Crin Antonescu denunță „atacurile de campanie”, venite inclusiv din partea unor „vechi prieteni din propaganda băsistă”

Crin Antonescu a afirmat sâmbătă seară, după ce a anunţat că îşi „suspendă” candidatura la prezidenţiale din partea coaliției de guvernare, că atacurile lansate împotriva lui, în campania de până acum, „sunt normale”, deși în plan mediatic au fost „extrem de puternice” și au venit din partea unor oameni „care au reluat minciuni caraghioase”. Printre aceștia, el i-a menționat pe „suveraniști” și pe „vechii prieteni din propaganda băsistă”.

„Atacurile, dacă vorbim în general despre atacuri de campanie, atacurile sunt normale, era absolut evident că o candidatură care nu putea fi ignorată, cred eu şi datorită persoanei, dar şi datorită susţinerii politice anunţate, nu era o candidatură oarecare, era normal să declanşeze atacuri. Acum, de ce calitate şi sub ce formă sunt atacurile este o altă discuţie, nu priveşte contextul acesta”, a declarat Crin Antonescu.

Acesta a adăugat că asemenea atacuri au venit „din cel puţin trei direcţii”.

„Eu am făcut nişte paşi, ce puteam să fac în această campanie, nu în a răspunde acestor atacuri, pentru care avem tot timpul, atacurile fiind toate fie minciuni abjecte, fie la celălalt capăt al gamei, minciuni comice, atacuri care sunt concertate. Este ca într-un western, primul băiat care iese pe stradă, toţi ceilalţi … îl atacă”, a mai spus el.

Întrebat cine sunt adversarii, fostul lider PNL a răspuns: „Cum cine? Păi adversarii politici – pe de o parte, izolaţioniştii antioccidentali, cum îi numesc eu, suveranişti, cum se numesc dânşii, care, evident, fiind nişte adversari politici, atacă. Mai sunt vechi prieteni din propaganda băsistă, care îşi retrăiesc tinereţea şi încearcă să mă facă şi pe mine să o retrăiesc, ăsta ar fi un lucru bun, nu are importanţă, e opţiunea lor, nu e un lucru deloc înţelept. Pentru că dacă noi considerăm că am plecat de la situaţia în care «săriţi să salvăm cursul european al României» şi atunci, hai, cum om fi, pesedişti, userişti, penelişti, să facem o majoritate, să stabilim un pericol imens, şi pericolul este imens în continuare, un grup de oameni se comportă ca o sectă care nu are decât anumite lucruri şi ţinte.

„Este, vorbim acum de planul mediatic, un rând de atacuri extraordinar de puternice, adică oameni care au reluat minciuni caraghioase de pe vremuri că am scos steagurile NATO de la Cotorceni, şi ăştia nu sunt suveranişti. (…) Ceea ce vreau eu să spun este că aşteptam aceste atacuri, n-am niciun fel de problemă să mă lupt cu ele”, a continuat el.

„Problema este însă să văd că există o dată a alegerilor. (…). Este un atac pe care eu nu vreau să-l primesc pentru că nu-l merit. Eu nu sunt în calitate de candidat susţinut de aceste forţe exponentul unor jocuri pe care eventualele le fac cu data alegerilor, cu cine ştie ce alte calcule. Eu am spus da, dacă doriţi să candidez, accept, candidez cât mai repede, pentru că România este într-o situaţie de criză”, a mai spus Antonescu, citat de News.ro.

În aceeași emisiune de sâmbătă seară de la Digi24, Crin Antonescu a anunțat că la acest moment consideră „suspendată” candidatura sa din partea coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale care urmează să fie organizate anul acesta.

Liberalul şi-a argumentat decizia spunând că, în primul rând, nu a fost încă stabilită nicio dată a alegerilor, iar în al doilea rând nu a existat un vot unanim din partea membrilor coaliţiei. „Eu declar suspendat acest acord şi, în consecinţă, şi calitatea mea de candidat. Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a afirmat el.

El a comentat și dezvăluirea făcută de Alfred Simonis privind faptul că mulți social-democrați au votat pentru George Simion la scrutinul din 24 noiembrie, afirmând că „deși nu e ilegală o asemenea manevră, poți să vorbești cu greu despre democrație după așa ceva”.

„Eu cred totuși că ei glumeau în acest clip. Dacă au făcut așa, dacă – mă rog, cum mărturisește domnul Simonis – cred că e un bun prilej ca să înțelegem cu toții că, deși nu e ilegală o asemenea manevră, deși nu e ilegal un asemenea trafic cu voturi – depinde cum a fost făcut, că nu ne-a dat detalii – e oricum trist, poți să vorbești cu greu despre democrație după așa ceva, despre calitatea democratică”, a precizat Crin Antonescu.

„În orice caz, există o ironie a istoriei sau a soartei, care poate să ducă la ceea ce s-a întâmplat”, a conchis fostul lider al PNL, referindu-se la faptul că, prin această direcționare de voturi din partea PSD către liderul AUR, candidatul social-democraților, Marcel Ciolacu, nu a mai reușit să intre în turul al doilea al prezidențialelor.