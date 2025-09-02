Cristian Tudor Popescu: Adevărul care nu poate fi șters nici dacă Bolojan este înlăturat

Jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a reacționat la câteva minute după calculele privind reducerea de personal din administrațiile locale prezentate marți de premierul Ilie Bolojan.

„Bolojan refuză un fake ceaușist”, scrie CTP, într-o postare pe Facebook.

Jurnalistul își explică demonstrația.

„Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi sau te faci că nu înțelegi ce a explicat precis, matematic, premierul Bolojan. Procentajul de numai 25% pentru reducerea numărului total de posturi din primării, adică posturi virtuale plus vacante incluse, nu are niciun efect de reducere a costurilor, deoarece nu afectează numărul posturilor reale. Este un fake. Ar fi aidoma raportărilor false despre îndeplinirea și depășirea planului în regimul ceaușist. Premierul Bolojan refuză asta, cerând o reducere de cel puțin 40%. Și nu trimite astfel niște mii de oameni în șomaj, căci firmele private din România, care nu existau pe vremea lui Ceaușescu, iar șomajul exista mascat, au mare lipsă de forță de muncă. Primăriile trebuie să fie spre folosul cetățenilor, nu al angajaților plantați de găști politice să ia o leafă. E un adevăr care nu va putea fi șters nici dacă Bolojan ar fi înlăturat”, a scris CTP pe Facebook.