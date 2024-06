Cum îți sprijini copilul în perioadele de examen? Șase sfaturi de la un psiholog britanic

Anxietatea legată de examenele care se apropie plutește în aer. E limpede că în acest vârtej al emoțiilor puternice nu e prins doar copilul, ci întreaga familie. Am stat de vorbă cu dr. Beth Mosley, expertă în sănătate mintală și autoarea cărții Familii fericite, și i-am cerut câteva sfaturi pentru părinți, bazate pe experiența sa îndelungată de psiholog clinician în școlile din Marea Britanie, dar și de mamă a trei copii.

Sfaturi pentru părinți în perioada examenelor

Cu toții ne simțim sub presiune în perioadele de examen. Stresul poate fi uneori un motor pentru copil să facă un efort în plus, să recapituleze materia, ba chiar îi furnizează energie să tragă puțin mai tare pe ultima sută de metri. Totuși, stresul excesiv îi poate afecta capacitatea de concentrare și poate avea un impact negativ asupra stării de spirit. E posibil ca anumitor copii să le afecteze performanța în timpul examenului.

De aceea, e important ca părinții să-și sprijine copiii în timpul acestor perioade dificile, învățându-i cum să folosească stresul în favoarea lor.

,,Pare la îndemână? Ei bine, știu că nu e așa în realitate! Sunt atât psiholog, cât și mama a trei copii (de 11, 15 și 19 ani), așa că știu exact cât de stresantă devine atmosfera dintr-o casă când se apropie examenele. Și nu e vorba doar despre copilul care dă examenele, nu doar el este supus acestui stres, ci întreaga familie! Iată, așadar, cinci sfaturi pentru această perioadă, din experiența mea”, ne povestește Beth Mosley, special pentru părinții ai căror copii se pregătesc să dea examene în această vară.

1. Întreabă-l pe copil cum ar vrea să fie ajutat

,,Nu presupune că știi ce are nevoie copilul de la tine. Pentru fiul meu, faptul că îi tot aduceam aminte ce avea de făcut a adăugat la anxietatea lui și l-a făcut mai puțin proactiv – se închidea în el, pentru că îl făceam să se simtă și mai copleșit. Lui i s-a părut mai util să fiu acolo să-l ascult și să-l ajut să își organizeze după-amiezele, cu pauze între sesiunile de studiu. Fiica mea, însă, era la polul opus: ea a avut nevoie s-o ajut să-și structureze materia și să-i amintesc mereu ce avea de făcut. Am stat de vorbă cu mulți adolescenți după ce au scăpat de examene și mi-au spus că și-ar fi dorit ca părinții lor să fi intervenit mai ferm ca să-i ajute să-și structureze timpul și să-i motiveze (dar nu să-i cicălească).Adesea, părinții presupun că dezinteresul față de examen e lene sau nepăsare. Dar e foarte posibil să fie altceva: copilul se simte copleșit și se închide în sine. Ajută-l să facă pași mici ca să depășească acest sentiment.”

2. Creează un mediu calm și organizat

,,Dacă simți că are nevoie (și își dorește), ajută-l pe copil să-și organizeze spațiul de studiu, să îl elibereze. Dacă sunt multe lucruri care îi distrag atenția în jur, e posibil ca acestea să îl împiedice să se liniștească. Dacă poți, creează un loc special care să fie locul de învățat – unde își poate pune un planner săptămânal și poate ține toate materialele laolaltă, ca să aibă acces ușor la ele. Ține minte: sesiunile scurte de revizuire a materiei sunt mai eficiente decât cele lungi.”

3. Combustibilul în perioada examenelor: somn, mese regulate, sport și prieteni

,,Ajută copilul cu lucrurile de bază: somn, mese regulate, activitate fizică și conectarea cu ceilalți. Un somn bun îmbunătățește memoria și învățarea, așa că, dacă are această dilemă, să învețe seara târziu sau să se culce, amintește-i că somnul îi va fi de mai mare ajutor.

Dacă ne folosim intens creierul, avem nevoie de mai multe calorii. Mesele regulate și un mic-dejun bogat în proteine vor crește capacitatea de concentrare și de învățare.

A rămâne activ în timpul perioadei de examene e important – și ajută la procesarea neurotransmițătorilor de stres, eliberează hormoni ai stării de bine, dă creierului o pauză de la învățat. Cercetările arată că a face sport după 4 ore de studiu ajută la reținerea informației. E foarte bine și dacă un copil dansează pe muzica preferată sau se plimbă prin cartier. Însoțește-l, dacă asta ajută.

A rămâne conectat cu ceilalți este foarte important în această perioadă. Unii adolescenți învață cu prietenii, iar asta îi motivează mai tare. Socializarea este un factor care atenuează stresul, dovedit științific, pentru că interacțiunile pozitive cu ceilalți (inclusiv animale de companie) reduc hormonii de stres. Așadar, ajută-l pe copil să ia pauze, să se vadă cu prietenii și familia.

Smartphone-urile pot fi o provocare, când vine vorba de concentrare timp mai îndelungat. Discută cu adolescenții despre cum își pot proteja timpul de studiu, nelăsându-se distrași de telefon – mai exact de notificările canalelor de social media sau de mesajele de la prieteni. Există soluții: fie nu au telefonul în preajmă când studiază, fie acceptă să folosească o aplicație de restricționare a acestor canale în timp ce învață.”

4. Fii blând(ă) cu tine!

,,De cele mai multe ori, avem de gestionat și alte probleme personale sau de familie, în timp ce ne ocupăm de nevoile suplimentare ale copilului din perioada examenelor. Iritabilitatea lui crescută și vinovăția de a nu-l fi sprijinit cât ne-am fi dorit ne pot face să ne simțim și mai stresați și, prin urmare, mai puțin de ajutor, mai nervoși. E foarte important să ai grijă de tine pentru a supraviețui acestei perioade. Încearcă să fii blând(ă) cu tine și cu ceilalți membri ai familiei!

Ține minte că felul în care vorbim despre lucruri e foarte puternic și poate revela spaimele și așteptările noastre ascunse. Noi și/sau copiii putem fi blocați în spaima de examen. Asupra anumitor elemente legate de examen nu au niciun control, asupra altora – da. E important să îi ajutăm să distingă între ele, pentru că, acolo unde au control, pot găsi soluții, în vreme ce la celelalte ar fi mai bine să renunțe (vezi Copacul Îngrijorării din cartea “Familii fericite”, pentru a-l ajuta pe copil cu aceste lucruri).”

5. Motivația și recompensele

,,Pentru copii, e o provocare majoră să-și păstreze energia și motivația pe toată perioada pregătirii pentru examene. Nu mulți știu cum să se încarce singuri cu energie, așa că ajută să găsim lucruri care îi motivează să continue. Pe unii copii îi ajută să se gândească la scopurile și motivațiile pe termen lung sau mediu (de exemplu: terminarea școlii, o materie preferată, vara liberă de orice obligație). Dar se poate întâmpla și să își piardă cu totul motivația, pentru că ceea ce studiază li se pare irelevant, prea mult sau pur și simplu plictisitor. Aici sunt binevenite recompensele pe termen scurt, care pot fi variate, personalizate și, mai ales, eficiente.”

6. E mai important drumul, nu rezultatele

,,Cercetările arată că nu diplomele fac oamenii fericiți, ci lucrurile care le aduc împlinire. Pentru mulți copii, accentul cade pe obținerea unor note mari – totuși, e important să reținem că cel mai important predictor al fericirii sunt relațiile sănătoase cu ceilalți, nu notele obținute la școală.

Nu-i putem proteja pe copii de tot ce la va scoate viața in față. Trebuie să îi echipăm cu abilitățile de a gestiona dezamăgirea și stresul și să îi învățăm că greșelile sunt moduri valoroase de a crește și ocazii de a încerca ceva nou, data viitoare.

Fără îndoială că toți părinții își doresc copii care își împlinesc potențialul. Ajutându-i să dezvolte obiceiuri zilnice care le arată cum să își atingă potențialul, în loc de a te concentra asupra notei finale, vei așeza fundația pentru viitorii adulți care prioritizează o viață echilibrată și plină de sens.

Mai multe sfaturi despre cum putem proteja și susține sănătatea mintală a familiei în perioade complicate, cum e cea a examenelor, dar și în general, găsiți în cartea Familii fericite, de dr. Beth Mosley, apărută recent în limba română.